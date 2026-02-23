Cüneyt Özdemir Meksika'da son durumu aktardı: 'Kartel sokağa çıkma yasağı ilan etti, çıkış yok!'

Kategoriler
Meksika'da uyuşturucu karteli El Mencho'nun öldürülmesinin ardından örgüt üyeleri sokakları ateşe verdi ve orduyla çatışmaya başladı. Sokağa çıkma yasağının da ilan edilmesiyle bölgede tatildeyken otelde mahsur kalan gazeteci Cüneyt Özdemir son durumu TGRT Haber Ana Haber Bülteni'nde Tuna Öztunç'a aktardı.
Meksika'nın batısındaki Jalisco'nun Puerto Vallarta şehrinde bulunan Özdemir otelden hala çıkamadıklarını söyleyerek tüm turistlerin zor durumda olduğunu söyledi. Özdemir "Bir sokağa çıkma yasağı var. Bu sokağa çıkma yasağını koyan devlet değil, kartel. 'Kim çıkarsa biz onun canına okuyacağız ya da öldüreceğiz.' diyorlar" diyerek zor durumda olduklarını aktardı.
Özdemir yaşananları şu şekilde anlattı:
"Biz otelden çıkamıyoruz. Turistlerin olduğu kimi oteller hazırlıksız yakalandı. Basit bir lokantada sıraya girdiler. Dün gece 1200 turist hayvanat bahçesinde sabahlamak zorunda kaldı. Yeni nesil kartellerin ilk kez bu kadar turizm merkezlerinde olduğunu gördüklerini söylüyorlar. Sokağa çıkma yasağını devlete rağmen koyan kartel. Bugün sokaklar boş. Belirsizlik var. Burası ekonomik olarak daha iyi.6 milyon turist gelmişti en son Dünya Kupası var nasıl olacak bu iş? Herkes merak ediyor."
"Büyük bir meydan okuma var. Son 1 yıl içinde Kartel içinde de kavga var. 2 bin ölü 3 bin kayıp vardı. Türkiye'de de alınacak dersler var. Karteller nasıl bu noktaya geldi? Kiliselerin uçakların yakıldığı görüntüler yapay zeka. Daha önce ordu dışarı çıkınca şiddet daha da büyümüş"
"Amerika müdahale eder mi? " sorusunu yorumlayan Özdemir "Amerikalı turistlere müdahale edilirse Amerika yüzde 100 müdahale eder ama bütün Meksika'ya müdahale edeceğini sanmıyorum." dedi.