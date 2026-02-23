Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 Banu İriç

Cüneyt Özdemir Meksika'da son durumu aktardı: 'Kartel sokağa çıkma yasağı ilan etti, çıkış yok!'

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesinin ardından mahsur kaldığı otelde yaşadıklarını anlattı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.02.2026
20:47
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
21:16

Meksika'da uyuşturucu karteli El Mencho'nun öldürülmesinin ardından örgüt üyeleri sokakları ateşe verdi ve orduyla çatışmaya başladı. Sokağa çıkma yasağının da ilan edilmesiyle bölgede tatildeyken otelde mahsur kalan gazeteci son durumu Ana Haber Bülteni'nde Tuna Öztunç'a aktardı.

Cüneyt Özdemir Meksika'da son durumu aktardı: 'Kartel sokağa çıkma yasağı ilan etti, çıkış yok!'

0:00 84
HABERİN ÖZETİ

Cüneyt Özdemir Meksika'da son durumu aktardı: 'Kartel sokağa çıkma yasağı ilan etti, çıkış yok!'

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Meksika'da uyuşturucu karteli lideri El Mencho'nun öldürülmesinin ardından örgüt üyelerinin sokakları ateşe verip orduyla çatışması ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine gazeteci Cüneyt Özdemir, tatilini geçirdiği otelde mahsur kaldığı durumu aktardı.
Gazeteci Cüneyt Özdemir, kartel olayları nedeniyle otelden çıkamadıklarını ve tüm turistlerin zor durumda olduğunu belirtti.
Bazı otellerin hazırlıksız yakalandığı, 1200 turistin hayvanat bahçesinde sabahlamak zorunda kaldığı ifade edildi.
Yeni nesil kartellerin ilk kez bu kadar turizm merkezlerinde görüldüğü ve sokağa çıkma yasağını devlete rağmen kartelin koyduğu söylendi.
Özdemir, son 1 yılda kartel içinde kavga yaşandığını, 2 bin ölü ve 3 bin kayıp olduğunu belirtti.
Amerika'nın, Amerikalı turistlere müdahale edilmesi durumunda müdahale edeceğini ancak tüm Meksika'ya müdahale etmeyeceğini düşündüğünü söyledi.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Cüneyt Özdemir Meksika'da son durumu aktardı: 'Kartel sokağa çıkma yasağı ilan etti, çıkış yok!'

"BİZ OTELDEN ÇIKAMIYORUZ"

Meksika'nın batısındaki Jalisco'nun Puerto Vallarta şehrinde bulunan Özdemir otelden hala çıkamadıklarını söyleyerek tüm turistlerin zor durumda olduğunu söyledi. Özdemir "Bir var. Bu sokağa çıkma yasağını koyan devlet değil, kartel. 'Kim çıkarsa biz onun canına okuyacağız ya da öldüreceğiz.' diyorlar" diyerek zor durumda olduklarını aktardı.

Özdemir yaşananları şu şekilde anlattı:

"Biz otelden çıkamıyoruz. Turistlerin olduğu kimi oteller hazırlıksız yakalandı. Basit bir lokantada sıraya girdiler. Dün gece 1200 turist hayvanat bahçesinde sabahlamak zorunda kaldı. Yeni nesil kartellerin ilk kez bu kadar turizm merkezlerinde olduğunu gördüklerini söylüyorlar. Sokağa çıkma yasağını devlete rağmen koyan kartel. Bugün sokaklar boş. Belirsizlik var. Burası ekonomik olarak daha iyi.6 milyon turist gelmişti en son Dünya Kupası var nasıl olacak bu iş? Herkes merak ediyor."

Cüneyt Özdemir Meksika'da son durumu aktardı: 'Kartel sokağa çıkma yasağı ilan etti, çıkış yok!'

"BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMA"

"Büyük bir meydan okuma var. Son 1 yıl içinde Kartel içinde de kavga var. 2 bin ölü 3 bin kayıp vardı. Türkiye'de de alınacak dersler var. Karteller nasıl bu noktaya geldi? Kiliselerin uçakların yakıldığı görüntüler yapay zeka. Daha önce ordu dışarı çıkınca şiddet daha da büyümüş"

"Amerika müdahale eder mi? " sorusunu yorumlayan Özdemir "Amerikalı turistlere müdahale edilirse Amerika yüzde 100 müdahale eder ama bütün Meksika'ya müdahale edeceğini sanmıyorum." dedi.

Cüneyt Özdemir Meksika'da son durumu aktardı: 'Kartel sokağa çıkma yasağı ilan etti, çıkış yok!'
