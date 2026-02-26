Kabe’de Hacılar Hu Der Allah ilahisi kıtaları aştı! Japonya’nın en meşhur sokaklarında yankılandı

Celal Karatüre ve Abdurrahman Önül ile yeniden yorumlanan Kabe’de Hacılar Hu Der Allah ilahisi kıtaları aştı. İkilinin birlikte seslendirdiği Kabe’de Hacılar Hu Der Allah ilahisi kısa sürede YouTube listelerini alt üst etti. Uluslararası müzik listelerinde 1 numaraya yükselen ilahi, Japonya’nın en meşhur sokaklarında yankılandı! Son günlerde 7’den 70’e herkesin dilinde olan ve sosyal medyada viral olan Kabe’de Hacılar Hu Der Allah ilahisi uluslararası ölçekte de büyük bir ün kazandı.

KABE’DE HACILAR HU DER ALLAH İLAHİSİ KITALARI AŞTI!

Son zamanlarda özellikle sosyal medyada viral olan ve YouTube listelerini alt üst eden Kabe’de Hacılar Hu Der Allah ilahisi bu kez kıtaları aştı. Başta Türkiye olmak üzere Avrupa’da ve uluslararası ölçekte büyük ses getiren ilahi, Asya’ya kadar açıldı. Abdurrahman Önül ve Celal Karatüre’nin muhteşem sesi ve performansıyla dinleyici karşısına çıkan ilahi, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından dinlendi.

Söylediği ilahilerle kısa sürede Türkiye gündemine oturan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Celal Karatüre, ilahi türündeki eseriyle Billboard listelerinde 1 numaraya yükselerek, bu alanda dünya tarihinde zirveye çıkan ilk Türk sanatçı oldu. Seslendirdiği Kabe’de Hacılar Hu Der Allah ilahisi ile dikkatleri üzerine çeken ve geniş bir kitleye ulaşan Karatüre, uluslararası bir başarıya imza atarak, dünya çapında zirveye çıktı.

KABE’DE HACILAR HU DER ALLAH İLAHİSİ JAPONYA’NIN EN MEŞHUR SOKAKLARINDA YANKILANDI!

Yayınlandığı günden bu yana YouTube listelerini alt üst Kabe’de Hacılar Hu Der Allah ilahisi dijital müzik platformlarında en üst sıralarda yer aldı. Billboard listelerinde 1 numaraya yükselen ve uluslararası ölçekte büyük ses getiren ilahi, Japonya’nın en meşhur sokaklarında yankılandı.

Japonya'da bir Nissan GT-R'da Kabe’de Hacılar Hu Der Allah ilahisi çaldığı görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler kısa sürede yoğun ilgi gördü. Başta Türkiye olmak üzere Avrupa’da ve uluslararası ölçekte büyük ses getiren ilahi, Asya’ya kadar açıldı.