 | Selime Albayrak

Kabe’de Hacılar Hu Der Allah ilahisi kıtaları aştı! Japonya’nın en meşhur sokaklarında yankılandı

Son günlerde 7’den 70’e herkesin dilinde olan ve sosyal medyada viral olan Kabe’de Hacılar Hu Der Allah ilahisi kıtaları aştı. Uluslararası müzik listelerinde 1 numaraya yükselen ilahi, Japonya’nın en meşhur sokaklarında yankılandı! İşte detaylar…

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 08:07
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 08:07

Celal Karatüre ve Abdurrahman Önül ile yeniden yorumlanan Kabe’de Hacılar Hu Der Allah ilahisi kıtaları aştı. İkilinin birlikte seslendirdiği Kabe’de Hacılar Hu Der Allah ilahisi kısa sürede YouTube listelerini alt üst etti. Uluslararası müzik listelerinde 1 numaraya yükselen ilahi, Japonya’nın en meşhur sokaklarında yankılandı! Son günlerde 7’den 70’e herkesin dilinde olan ve sosyal medyada viral olan Kabe’de Hacılar Hu Der Allah ilahisi uluslararası ölçekte de büyük bir ün kazandı.

KABE’DE HACILAR HU DER ALLAH İLAHİSİ KITALARI AŞTI!

Son zamanlarda özellikle sosyal medyada viral olan ve YouTube listelerini alt üst eden Kabe’de Hacılar Hu Der Allah ilahisi bu kez kıtaları aştı. Başta Türkiye olmak üzere Avrupa’da ve uluslararası ölçekte büyük ses getiren ilahi, Asya’ya kadar açıldı. Abdurrahman Önül ve Celal Karatüre’nin muhteşem sesi ve performansıyla dinleyici karşısına çıkan ilahi, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından dinlendi.

Kabe’de Hacılar Hu Der Allah ilahisi kıtaları aştı! Japonya’nın en meşhur sokaklarında yankılandı

Son günlerde 7’den 70’e ve ağızdan ağıza büyük bir ilgi ve merakla dinlenmeye devam eden Kabe’de Hacılar Hu Der Allah ilahisi, Billboard listelerinde 1 numaraya yükseldi. Özellikle sosyal medyada Kabe’de Hacılar Hu Der Allah ilahisi ile tanınan ve son zamanların büyük bir ilgiyle takip ettiği sosyal medya fenomeni Celal Karatüre, Abdurrahman Önül ile bir düet gerçekleştirdi.

Kabe’de Hacılar Hu Der Allah ilahisi kıtaları aştı! Japonya’nın en meşhur sokaklarında yankılandı

Birlikte Kabe’de Hacılar Hu Der Allah ilahisini seslendiren ikili kısa sürede YouTube listelerini alt üst etti. Yalnızca Türkiye’de değil aynı zamanda uluslararası ölçekte de büyük bir başarıya imza atan ilahi, Billboard listelerinde 1 numaraya yükselerek, dünya tarihinde bir ilke imza attı.

Kabe’de Hacılar Hu Der Allah ilahisi kıtaları aştı! Japonya’nın en meşhur sokaklarında yankılandı

Söylediği ilahilerle kısa sürede Türkiye gündemine oturan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Celal Karatüre, ilahi türündeki eseriyle Billboard listelerinde 1 numaraya yükselerek, bu alanda dünya tarihinde zirveye çıkan ilk Türk sanatçı oldu. Seslendirdiği Kabe’de Hacılar Hu Der Allah ilahisi ile dikkatleri üzerine çeken ve geniş bir kitleye ulaşan Karatüre, uluslararası bir başarıya imza atarak, dünya çapında zirveye çıktı.

Kabe’de Hacılar Hu Der Allah ilahisi kıtaları aştı! Japonya’nın en meşhur sokaklarında yankılandı

KABE’DE HACILAR HU DER ALLAH İLAHİSİ JAPONYA’NIN EN MEŞHUR SOKAKLARINDA YANKILANDI!

Yayınlandığı günden bu yana YouTube listelerini alt üst Kabe’de Hacılar Hu Der Allah ilahisi dijital müzik platformlarında en üst sıralarda yer aldı. Billboard listelerinde 1 numaraya yükselen ve uluslararası ölçekte büyük ses getiren ilahi, Japonya’nın en meşhur sokaklarında yankılandı.

Kabe’de Hacılar Hu Der Allah ilahisi kıtaları aştı! Japonya’nın en meşhur sokaklarında yankılandı

Japonya'da bir Nissan GT-R'da Kabe’de Hacılar Hu Der Allah ilahisi çaldığı görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler kısa sürede yoğun ilgi gördü. Başta Türkiye olmak üzere Avrupa’da ve uluslararası ölçekte büyük ses getiren ilahi, Asya’ya kadar açıldı.

