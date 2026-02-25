YouTube listelerini alt üst eden Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah ilahisi! Manifest, Lvbel C5 ve Ebru Gündeş’i unutturdu

Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah ilahisi ile tanınan ve son zamanların büyük bir ilgiyle takip ettiği sosyal medya fenomeni Celal Karatüre, Abdurrahman Önül ile bir düet gerçekleştirdi. Birlikte ‘Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah’ ilahisini seslendiren ikili kısa sürede YouTube listelerini alt üst etti. Abdurrahman Önül ve Celal Karatüre’nin muhteşem sesi ve performansı Manifest, Lvbel C5 ve Ebru Gündeş’i unutturdu.

Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah ilahisi ile tanınan ve son zamanların büyük bir ilgiyle takip ettiği sosyal medya fenomeni Celal Karatüre, Abdurrahman Önül ile bir düet gerçekleştirdi. Birlikte ‘Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah’ ilahisini seslendiren ikili kısa sürede YouTube listelerini alt üst etti.

Söylediği ilahilerle kısa sürede Türkiye gündemine oturan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Celal Karatüre, özellikle seslendirdiği ‘Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah’ ilahisiyle dikkatleri çekmişti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla söylediği ilahileri milyonlarca kişiye yayan Karatüre, bu kez profesyonel bir işe imza atarak stüdyoya geçti.

Türk ilahi sanatçısı, yazar ve besteci Abdurrahman Önül ile stüdyoya çıkan Celal Karatüre, ‘Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah’ ilahisini profesyonel bir çalışmayla seslendirdi. Bir süredir sosyal medyada ön plana çıkan Karatüre, hem sesi hem de mütevazı kişiliğiyle gönüllerde taht kurmayı başardı.

Celal Karatüre’nin sosyal medya hesabında sıklıkla seslendirdiği ‘Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah’ ilahisi resmi platformlara taşındı. Abdurrahman Önül ile muhteşem bir düete imza atan Karatüre’nin seslendirdiği ilahi ‘Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah’ yayınlandığı günden bu yana YouTube listelerini alt üst etti.

KÂBE'DE HACILAR HÛ DER ALLAH İLAHİSİ MANİFEST, LVBEL C5 VE EBRU GÜNDEŞ’İ UNUTTURDU!

Abdurrahman Önül ve Celal Karatüre’nin seslendirdiği ‘Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah’ ilahisi yayınlandığı günden bu yana dijital platform dizileri alt üst etti. 21 Şubat 2026’da yayınlanan ilahi, 4 günde 8 milyona yakın görüntüleme elde etti.

Son zamanlarda sosyal medyada viral olan Abdurrahman Önül ve Celal Karatüre’nin seslendirdiği ‘Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah’ ilahisi, Manifest, Lvbel C5 ve Ebru Gündeş gibi isimleri geride bırakarak YouTube Türkiye trendlerinde zirveye yerleşti. Trend müzik listesinde 1. sırada yer alan ilahi, büyük bir ilgiyle dinlenmeye devam ediyor.