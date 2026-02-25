Menü Kapat
Editor
 | Selime Albayrak

YouTube listelerini alt üst eden Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah ilahisi! Manifest, Lvbel C5 ve Ebru Gündeş’i unutturdu

Son zamanlarda özellikle sosyal medyada viral olan ‘Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah’ ilahisi YouTube listelerini alt üst etti. Abdurrahman Önül ve Celal Karatüre’nin muhteşem sesi ve performansı Manifest, Lvbel C5 ve Ebru Gündeş’i unutturdu. İşte detaylar…

YouTube listelerini alt üst eden Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah ilahisi! Manifest, Lvbel C5 ve Ebru Gündeş'i unutturdu
Fatimatüzzehra Maslak
25.02.2026
25.02.2026
Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah ilahisi ile tanınan ve son zamanların büyük bir ilgiyle takip ettiği sosyal medya fenomeni Celal Karatüre, Abdurrahman Önül ile bir düet gerçekleştirdi. Birlikte ‘Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah’ ilahisini seslendiren ikili kısa sürede YouTube listelerini alt üst etti. Abdurrahman Önül ve Celal Karatüre’nin muhteşem sesi ve performansı Manifest, Lvbel C5 ve Ebru Gündeş’i unutturdu.

HABERİN ÖZETİ

YouTube listelerini alt üst eden Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah ilahisi! Manifest, Lvbel C5 ve Ebru Gündeş’i unutturdu

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Sosyal medya fenomeni Celal Karatüre ve ilahi sanatçısı Abdurrahman Önül'ün "Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah" düeti, kısa sürede YouTube listelerinde zirveye çıkarak milyonlarca kişiye ulaştı.
Sosyal medya fenomeni Celal Karatüre ve ilahi sanatçısı Abdurrahman Önül, "Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah" ilahisini düet olarak seslendirdi.
İlahi, yayınlandığı günden itibaren YouTube listelerinde zirveye yerleşti.
Düet, Manifest, Lvbel C5 ve Ebru Gündeş gibi popüler isimleri geride bıraktı.
"Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah" ilahisi, ilk 4 günde yaklaşık 8 milyon görüntüleme elde etti.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

YOUTUBE LİSTELERİNİ ALT ÜST EDEN KÂBE'DE HACILAR HÛ DER ALLAH İLAHİSİ!

Son zamanlarda özellikle sosyal medyada viral olan ve YouTube listelerini alt üst eden Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah’ ilahisi Abdurrahman Önül ve Celal Karatüre’nin muhteşem sesi ve performansıyla dinleyici karşısına çıkıyor. Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından dinlenen ilahi, ağızdan ağıza her geçen gün yayılıyor.

YouTube listelerini alt üst eden Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah ilahisi! Manifest, Lvbel C5 ve Ebru Gündeş’i unutturdu

Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah ilahisi ile tanınan ve son zamanların büyük bir ilgiyle takip ettiği sosyal medya fenomeni Celal Karatüre, Abdurrahman Önül ile bir düet gerçekleştirdi. Birlikte ‘Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah’ ilahisini seslendiren ikili kısa sürede YouTube listelerini alt üst etti.

YouTube listelerini alt üst eden Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah ilahisi! Manifest, Lvbel C5 ve Ebru Gündeş’i unutturdu

Söylediği ilahilerle kısa sürede Türkiye gündemine oturan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Celal Karatüre, özellikle seslendirdiği ‘Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah’ ilahisiyle dikkatleri çekmişti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla söylediği ilahileri milyonlarca kişiye yayan Karatüre, bu kez profesyonel bir işe imza atarak stüdyoya geçti.

YouTube listelerini alt üst eden Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah ilahisi! Manifest, Lvbel C5 ve Ebru Gündeş’i unutturdu

Türk ilahi sanatçısı, yazar ve besteci Abdurrahman Önül ile stüdyoya çıkan Celal Karatüre, ‘Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah’ ilahisini profesyonel bir çalışmayla seslendirdi. Bir süredir sosyal medyada ön plana çıkan Karatüre, hem sesi hem de mütevazı kişiliğiyle gönüllerde taht kurmayı başardı.

YouTube listelerini alt üst eden Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah ilahisi! Manifest, Lvbel C5 ve Ebru Gündeş’i unutturdu

Celal Karatüre’nin sosyal medya hesabında sıklıkla seslendirdiği ‘Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah’ ilahisi resmi platformlara taşındı. Abdurrahman Önül ile muhteşem bir düete imza atan Karatüre’nin seslendirdiği ilahi ‘Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah’ yayınlandığı günden bu yana YouTube listelerini alt üst etti.

YouTube listelerini alt üst eden Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah ilahisi! Manifest, Lvbel C5 ve Ebru Gündeş’i unutturdu

KÂBE'DE HACILAR HÛ DER ALLAH İLAHİSİ MANİFEST, LVBEL C5 VE EBRU GÜNDEŞ’İ UNUTTURDU!

Abdurrahman Önül ve Celal Karatüre’nin seslendirdiği ‘Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah’ ilahisi yayınlandığı günden bu yana dijital platform dizileri alt üst etti. 21 Şubat 2026’da yayınlanan ilahi, 4 günde 8 milyona yakın görüntüleme elde etti.

YouTube listelerini alt üst eden Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah ilahisi! Manifest, Lvbel C5 ve Ebru Gündeş’i unutturdu

Son zamanlarda sosyal medyada viral olan Abdurrahman Önül ve Celal Karatüre’nin seslendirdiği ‘Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah’ ilahisi, Manifest, Lvbel C5 ve Ebru Gündeş gibi isimleri geride bırakarak YouTube Türkiye trendlerinde zirveye yerleşti. Trend müzik listesinde 1. sırada yer alan ilahi, büyük bir ilgiyle dinlenmeye devam ediyor.

