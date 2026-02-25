Yeraltı dizisinin müzikleri hakkındaki gerçek! Eypio’dan seyircileri şoke eden detay

Ekranların yeni iddialı dizisi Yeraltı, müzikleriyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana izleyiciden tam puan almayı başaran iddialı dizi reytinglerde büyük bir başarı yakalıyor. Etkileyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosu kadar müzikleriyle de adından söz ettiren dizide geçen ‘Yeraltı’ şarkısı da dinleyicilerden tam puan alıyor. NOW TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizisi Yeraltı’nın müzikleri hakkındaki gerçek ortaya çıktı. Yeraltı şarkısının sahibi Eypio’dan seyircileri şoke eden detay geldi. Eypio, Yeraltı şarkısını nasıl yazdığını açıkladı. İşte son zamanların fenomen şarkısı Yeraltı’nın sahibi Eypio’dan dikkat çeken açıklama…

YERALTI DİZİSİNİN MÜZİKLERİ HAKKINDAKİ GERÇEK!

Yeni sezonun merakla beklenen dizileri arasında yer alan Yeraltı’nın müzikleri hakkındaki gerçek ortaya çıktı. Medyapım imzalı Yeraltı dizisi, yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Hem televizyon izleyicileri hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin müzikleri de geniş yankı uyandırıyor.

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yeraltı dizisi, aynı zamanda müzikleriyle de izleyiciden ve sosyal medya kullanıcılarından tam puan alıyor. Özellikle sosyal medyada viral olan Yeraltı şarkısı, yalnızca diziseverlerin değil, müzikseverlerinde yoğun ilgisini görüyor.

Yayınlandığı günden bu yana hem televizyon ekranlarında hem de dijital platformlarda milyonlarca kişi tarafından izlenen Yeraltı dizisi, son zamanların popüler projeleri arasına adını yazdırdı. Kısa sürede YouTube’da milyonlarca kişi tarafından izlenme oranına ulaşan fenomen dizi, reytinglerde de inanılmaz bir başarı elde etti.

Yeraltı dizisi kadar proje için hazırlanan ‘Yeraltı’ şarkısı da izleyicilerden ve dinleyicilerden yoğun ilgi görüyor. Özellikle sosyal medyada Yeraltı şarkısıyla oluşturulmuş birçok içerik yer alıyor. NOW TV ekranlarının yeni projesinde yer alan ve kısa sürede büyük beğeni toplayan Yeraltı isimli şarkının sahibi rap dünyasının sevilen ismi Eypio olarak dikkat çekiyor.

EYPİO’DAN SEYİRCİLERİ ŞOKE EDEN YERALTI ŞARKISI DETAYI!

Sözü ve müziği rap dünyasının sevilen ismi Eypio’ya ait olan ‘Yeraltı’ şarkısı büyük bir ilgiyle dinlenmeye devam ediyor. NOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yeraltı için hazırlanan şarkı, YouTube’da yaklaşık 1 ayda 13 milyona yakın görüntüleme aldı. Şarkının sahibi Eypio’dan seyircileri şoke eden detay geldi. Eypio, ‘Yeraltı’ dizisi için hazırladığı ‘Yeraltı’ parçası hakkında şu ifadelere yer verdi:

“Dizinin toplantısına gittik. 94 sayfalık senaryo geldi. Ben tabii ki indirmedim bile. Senaryoyu okumadan şarkıyı yazdım. ‘Vapurlar adalara’ derken adamın adada yaşadığını bilmiyordum. Olacak şeyin önüne geçilmiyor.”