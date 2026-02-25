Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Yeraltı dizisinin müzikleri hakkındaki gerçek! Eypio’dan seyircileri şoke eden detay

NOW TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizisi Yeraltı’nın müzikleri hakkındaki gerçek ortaya çıktı. Yeraltı şarkısının sahibi Eypio’dan seyircileri şoke eden detay geldi. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yeraltı dizisinin müzikleri hakkındaki gerçek! Eypio’dan seyircileri şoke eden detay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 09:14
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 09:14

Ekranların yeni iddialı dizisi Yeraltı, müzikleriyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana izleyiciden tam puan almayı başaran iddialı dizi reytinglerde büyük bir başarı yakalıyor. Etkileyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosu kadar müzikleriyle de adından söz ettiren dizide geçen ‘Yeraltı’ şarkısı da dinleyicilerden tam puan alıyor. ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizisi Yeraltı’nın müzikleri hakkındaki gerçek ortaya çıktı. Yeraltı şarkısının sahibi Eypio’dan seyircileri şoke eden detay geldi. Eypio, Yeraltı şarkısını nasıl yazdığını açıkladı. İşte son zamanların fenomen şarkısı Yeraltı’nın sahibi Eypio’dan dikkat çeken açıklama…

YERALTI DİZİSİNİN MÜZİKLERİ HAKKINDAKİ GERÇEK!

Yeni sezonun merakla beklenen dizileri arasında yer alan Yeraltı’nın müzikleri hakkındaki gerçek ortaya çıktı. Medyapım imzalı Yeraltı dizisi, yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Hem televizyon izleyicileri hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin müzikleri de geniş yankı uyandırıyor.

Yeraltı dizisinin müzikleri hakkındaki gerçek! Eypio’dan seyircileri şoke eden detay

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yeraltı dizisi, aynı zamanda müzikleriyle de izleyiciden ve sosyal medya kullanıcılarından tam puan alıyor. Özellikle sosyal medyada viral olan Yeraltı şarkısı, yalnızca diziseverlerin değil, müzikseverlerinde yoğun ilgisini görüyor.

Yeraltı dizisinin müzikleri hakkındaki gerçek! Eypio’dan seyircileri şoke eden detay

Yayınlandığı günden bu yana hem televizyon ekranlarında hem de dijital platformlarda milyonlarca kişi tarafından izlenen Yeraltı dizisi, son zamanların popüler projeleri arasına adını yazdırdı. Kısa sürede YouTube’da milyonlarca kişi tarafından izlenme oranına ulaşan fenomen dizi, reytinglerde de inanılmaz bir başarı elde etti.

Yeraltı dizisinin müzikleri hakkındaki gerçek! Eypio’dan seyircileri şoke eden detay

Yeraltı dizisi kadar proje için hazırlanan ‘Yeraltı’ şarkısı da izleyicilerden ve dinleyicilerden yoğun ilgi görüyor. Özellikle sosyal medyada Yeraltı şarkısıyla oluşturulmuş birçok içerik yer alıyor. NOW TV ekranlarının yeni projesinde yer alan ve kısa sürede büyük beğeni toplayan Yeraltı isimli şarkının sahibi rap dünyasının sevilen ismi Eypio olarak dikkat çekiyor.

Yeraltı dizisinin müzikleri hakkındaki gerçek! Eypio’dan seyircileri şoke eden detay

EYPİO’DAN SEYİRCİLERİ ŞOKE EDEN YERALTI ŞARKISI DETAYI!

Sözü ve müziği rap dünyasının sevilen ismi Eypio’ya ait olan ‘Yeraltı’ şarkısı büyük bir ilgiyle dinlenmeye devam ediyor. NOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yeraltı için hazırlanan şarkı, YouTube’da yaklaşık 1 ayda 13 milyona yakın görüntüleme aldı. Şarkının sahibi Eypio’dan seyircileri şoke eden detay geldi. Eypio, ‘Yeraltı’ dizisi için hazırladığı ‘Yeraltı’ parçası hakkında şu ifadelere yer verdi:

Yeraltı dizisinin müzikleri hakkındaki gerçek! Eypio’dan seyircileri şoke eden detay

“Dizinin toplantısına gittik. 94 sayfalık senaryo geldi. Ben tabii ki indirmedim bile. Senaryoyu okumadan şarkıyı yazdım. ‘Vapurlar adalara’ derken adamın adada yaşadığını bilmiyordum. Olacak şeyin önüne geçilmiyor.”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yıllar sonra "Yeraltı" dizisinde bir araya gelen Sefa Zengin ve Muhammed Cangören'den eğlenceli video
Yeraltı dizisinin yıldızları Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ın aşk yaşadığı iddia edildi! O detay her şeyi ele verdi
ETİKETLER
#now tv
#Dizi Müzikleri
#Eypio
#Yeraltı Dizisi
#Yeraltı Şarkısı
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.