Yeraltı dizisinin yıldızları Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ın aşk yaşadığı iddia edildi! O detay her şeyi ele verdi

Yeraltı dizisinin yıldızları Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ın aşk yaşadığı iddia edildi. NOW TV ekranlarının yeni dizisi Yeraltı’nda bomba bir aşk dedikodusu dönüyor. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin başrol oyuncularının yeni bir ilişkiye başladığı söyleniyor. İki oyuncu hakkında son zamanlarda ortaya atılan çeşitli iddialar aşk dedikodularını güçlendiriyor. Peki, Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş sevgili mi? Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş ikilisinin aşk yaşayıp yaşamadığına dair detayları sizin için araştırdık. İşte ikili hakkında ortaya atılan iddialar hakkında bilinmeyenler…

YERALTI DİZİSİNİN YILDIZLARI DEVRİM ÖZKAN VE DENİZ CAN AKTAŞ’IN AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ!

Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş arasında bir fotoğraf krizi yaşandığı iddia edilmişti. İkilinin dizinin tanıtımı için yapılan fotoğraf çekimleri sırasında bir tartışma yaşadığı öne sürülmüştü. Fotoğrafların seçimi ve paylaşım sırası konusunda anlaşmazlık yaşadıkları söylenen iki ünlü oyuncu arasında bu kez aşk iddiaları gündeme geldi.

DEVRİM ÖZKAN VE DENİZ CAN AKTAŞ’IN GİYDİKLERİ KIYAFET AŞK DEDİKODULARINI GÜÇLENDİRDİ!

İki oyuncu hakkında son zamanlarda ortaya atılan çeşitli iddialar aşk dedikodularını güçlendirdi. Aşk iddialarını güçlendiren detayların başında Devrim Özkan’ın giydiği sweatshirtü daha önce Deniz Can Aktaş’ın giymiş olması hayranların dikkatinden kaçmadı. İkili arasındaki sweatshirt detayı aşk dedikodularını güçlendirdi.