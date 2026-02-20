Menü Kapat
Magazin
Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Yeraltı dizisinin yıldızları Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın aşk yaşadığı iddia edildi! O detay her şeyi ele verdi

Ekranların yeni dizisi Yeraltı’nda başrol oynayan Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş ikilisinin aşk yaşadığı iddia ediliyor. İki oyuncu hakkında son zamanlarda ortaya atılan çeşitli iddialar aşk dedikodularını güçlendiriyor. Peki, Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş sevgili mi? İşte detaylar…

Yeraltı dizisinin yıldızları Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın aşk yaşadığı iddia edildi! O detay her şeyi ele verdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 07:13
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 07:13

Yeraltı dizisinin yıldızları ve ’ın aşk yaşadığı iddia edildi. NOW TV ekranlarının yeni dizisi Yeraltı’nda bomba bir aşk dedikodusu dönüyor. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin başrol oyuncularının yeni bir ilişkiye başladığı söyleniyor. İki oyuncu hakkında son zamanlarda ortaya atılan çeşitli iddialar aşk dedikodularını güçlendiriyor. Peki, Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş sevgili mi? Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş ikilisinin aşk yaşayıp yaşamadığına dair detayları sizin için araştırdık. İşte ikili hakkında ortaya atılan iddialar hakkında bilinmeyenler…

YERALTI DİZİSİNİN YILDIZLARI DEVRİM ÖZKAN VE DENİZ CAN AKTAŞ’IN AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ!

Yayınlandığı günden bu yana izleyiciden tam puan almayı başaran Yeraltı dizisinin yıldız oyuncuları Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ın aşk yaşadığı iddia ediliyor. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Yeraltı dizisi, bu kez aşk dedikodularıyla gündeme geliyor.

Yeraltı dizisinin yıldızları Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ın aşk yaşadığı iddia edildi! O detay her şeyi ele verdi

Çarşamba akşamlarının yeni favori dizisi Yeraltı’nın başrol oyuncuları Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ın yeni bir ilişkiye başladıkları iddia ediliyor. Geçtiğimiz günlerde iki başrol oyuncu arasında ‘profesyonel bir gerilim’ yaşandığı öne sürülmüştü. İkili arasındaki fotoğraf krizi sosyal medyaya ve magazin dünyasının gündemine bomba gibi düşmüştü.

Yeraltı dizisinin yıldızları Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ın aşk yaşadığı iddia edildi! O detay her şeyi ele verdi

Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş arasında bir fotoğraf krizi yaşandığı iddia edilmişti. İkilinin dizinin tanıtımı için yapılan fotoğraf çekimleri sırasında bir tartışma yaşadığı öne sürülmüştü. Fotoğrafların seçimi ve paylaşım sırası konusunda anlaşmazlık yaşadıkları söylenen iki ünlü oyuncu arasında bu kez aşk iddiaları gündeme geldi.

Yeraltı dizisinin yıldızları Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ın aşk yaşadığı iddia edildi! O detay her şeyi ele verdi

Yeni sezonun merakla beklenen dizileri arasında yer alan Yeraltı, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ederken, dizinin başrol oyuncuları Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ın yeni bir ilişkiye başladıkları iddiası ortaya atıldı. İki oyuncu hakkında son zamanlarda ortaya atılan çeşitli iddialar aşk dedikodularını güçlendirdi.

Yeraltı dizisinin yıldızları Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ın aşk yaşadığı iddia edildi! O detay her şeyi ele verdi

DEVRİM ÖZKAN VE DENİZ CAN AKTAŞ’IN GİYDİKLERİ KIYAFET AŞK DEDİKODULARINI GÜÇLENDİRDİ!

NOW TV ekranlarının yeni fenomen dizisi Yeraltı’nda başrol oynayan Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş hakkında ortaya atılan aşk iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde sette kriz yaşadıkları söylenen ikilinin bu kez aşk söylentileriyle gündeme gelmesi ise izleyicileri şaşkına çevirdi.

Yeraltı dizisinin yıldızları Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ın aşk yaşadığı iddia edildi! O detay her şeyi ele verdi

İki oyuncu hakkında son zamanlarda ortaya atılan çeşitli iddialar aşk dedikodularını güçlendirdi. Aşk iddialarını güçlendiren detayların başında Devrim Özkan’ın giydiği sweatshirtü daha önce Deniz Can Aktaş’ın giymiş olması hayranların dikkatinden kaçmadı. İkili arasındaki sweatshirt detayı aşk dedikodularını güçlendirdi.

ETİKETLER
#devrim özkan
#deniz can aktaş
#Ünlüler
#Aşk Iddiaları
#Yeraltı Dizisi
#Magazin
