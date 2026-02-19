Menü Kapat
10°
 Selime Albayrak

Yeraltı dizisi 4. bölümde neler oldu? Yeraltı hangi kanalda, son bölüm nereden izlenir?

Ekran macerasına bomba bir giriş yapan Yeraltı dizisinin 4. bölümüne dair detaylar merakla araştırılıyor. Peki, Yeraltı dizisi 4. bölümde neler oldu? Yeraltı hangi kanalda? Yeraltı son bölüm nereden izlenir? İşte detaylar…

Yeraltı dizisi 4. bölümde neler oldu? Yeraltı hangi kanalda, son bölüm nereden izlenir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 07:56
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 07:59

Ekranların yeni iddialı dizisi Yeraltı, geçtiğimiz akşam 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlandığı günden bu yana izleyiciden tam puan almayı başaran iddialı dizi reytinglerde büyük bir başarı yakaladı. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Yeraltı dizisi, çarşamba akşamlarının yeni iddialı dizileri arasına ismini yazdırdı. Büyük bir ilgiyle takip edilen Yeraltı’nın 4. bölümü büyük ses getirdi. Dizinin sıkı takipçileri ise Yeraltı’nın 4. bölümüne dair detayları merakla araştırmaya başladı. Peki, Yeraltı dizisi 4. bölümde neler oldu? Yeraltı dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Yeraltı son bölüm nereden izlenir? Yeraltı dizisi hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Yeraltı dizisinin 4. bölümüne dair bilinmeyenler…

YERALTI DİZİSİ 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeni sezonun merakla beklenen dizileri arasında yer alan Yeraltı, geçtiğimiz akşam 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Medyapım imzalı iddialı dizi, ekran macerasına yeni başlamasına rağmen büyük ses getirdi. Hem televizyon izleyicileri hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Yeraltı’nın 4. bölümünde neler olduğu da merak edildi.

Yeraltı dizisi 4. bölümde neler oldu? Yeraltı hangi kanalda, son bölüm nereden izlenir?

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yeraltı dizisi, yeni sezonun en iddialı projeleri arasına ismini yazdırdı. Yayınlandığı günden bu yana hem televizyon ekranlarında hem de dijital platformlarda milyonlarca kişi tarafından izlenen Yeraltı dizisi, geçtiğimiz akşam seyirci karşısına çıkan 4. bölümüyle adeta nefesleri kesti.

Yeraltı dizisi 4. bölümde neler oldu? Yeraltı hangi kanalda, son bölüm nereden izlenir?

Kısa sürede YouTube’da milyonlarca kişi tarafından izlenme oranına ulaşan Yeraltı dizisi 4. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Reytinglerde inanılmaz bir başarı elde eden dizinin son bölümünde; Bozo’nun gözaltına alınmasıyla birlikte savaş artık açık açık ilan edildi. Yeraltı’nın 4. Bölümünde; Bozo gözaltındayken aile içinde liderlik tartışmaları büyüdü. Merdan kendi planını devreye sokarken Haydar Ali ipleri eline almakta kararlıydı.

Yeraltı dizisi 4. bölümde neler oldu? Yeraltı hangi kanalda, son bölüm nereden izlenir?

Bozo’nun gönderdiği gizli mesaj, ihaneti işaret eden dört isimle dengeleri altüst ederken, Malta bağlantılı karanlık bir şirket ağı ortaya çıktı. Emniyet cephesinde avukatlar üzerinden yürüyen gizli hamleler, yeraltındaki hesaplaşmayı daha da karmaşık hale getirdi.

Yeraltı dizisi 4. bölümde neler oldu? Yeraltı hangi kanalda, son bölüm nereden izlenir?

Ancak asıl kırılma, Ceylan’ın Gülsüm’le birlikte Azize’nin kapısına dayanıp açık açık savaş ilan etmesiyle kendini gösterdi. Aşk, sadakat ve güç mücadelesinin iç içe geçtiği Yeraltı dizisinin 4. bölümünde, Haydar Ali hem aileyi bir arada tutmak hem de gerçek düşmanı bulmak için geri dönüşü olmayan bir yola girdi ve Bozo’yu kurtarmayı başardı. Diğer yandan Bozo’nun Mardin’deki amcasının İstanbul’a gelmesi ise dengeleri alt üst etti.

Yeraltı dizisi 4. bölümde neler oldu? Yeraltı hangi kanalda, son bölüm nereden izlenir?

YERALTI DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Yeraltı dizisi ekranlarında her çarşamba saat 20.00’da izleyici karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz akşam 4. bölümüyle ekranlara gelen dizi henüz yayın hayatında yeni olmasına rağmen büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Yeraltı dizisi 4. bölümde neler oldu? Yeraltı hangi kanalda, son bölüm nereden izlenir?

Çarşamba akşamlarının yeni iddialı projesi olan Yeraltı, nefes kesen yeni bölümleriyle reytinglerde büyük bir başarı elde ediyor. Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu ise Raci Şaşmaz ve Berna Aruz’un kaleme aldığı Yeraltı dizisi, NOW TV ekranlarında tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor.

YERLATI DİZİSİ SON BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yeraltı dizisi, NOW TV ekranlarında yayınlanıyor. Ekran macerasına yeni başlamasına rağmen büyük ses getiren dizi, YouTube resmi sayfasında da milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

Yeraltı dizisi 4. bölümde neler oldu? Yeraltı hangi kanalda, son bölüm nereden izlenir?

Geçtiğimiz akşam nefesleri kesen bir bölümle seyirci karşısına çıkan Yeraltı, 4. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yeraltı dizisinin 4. bölümü televizyon yayınının hemen ardından Yeraltı Youtube resmi hesabında izleyicisiyle buluştu.

Fenomen dizi, YouTube’da yayınlandıktan sonra 7 saatte 2 milyondan fazla izlendi. Dizinin 4. bölümünü izlemek isteyen seyirciler ise Yeraltı Youtube resmi hesabından son bölüme ulaşabiliyor. Dizinin tekrarları ise yayınının ardından 5 gün boyunca sadece Disney+’ta yayınlanıyor.

