Yeraltı dizisi 4. bölümde neler oldu? Yeraltı hangi kanalda, son bölüm nereden izlenir?

YERALTI DİZİSİ 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yeraltı dizisi, yeni sezonun en iddialı projeleri arasına ismini yazdırdı. Yayınlandığı günden bu yana hem televizyon ekranlarında hem de dijital platformlarda milyonlarca kişi tarafından izlenen Yeraltı dizisi, geçtiğimiz akşam seyirci karşısına çıkan 4. bölümüyle adeta nefesleri kesti.

Kısa sürede YouTube’da milyonlarca kişi tarafından izlenme oranına ulaşan Yeraltı dizisi 4. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Reytinglerde inanılmaz bir başarı elde eden dizinin son bölümünde; Bozo’nun gözaltına alınmasıyla birlikte savaş artık açık açık ilan edildi. Yeraltı’nın 4. Bölümünde; Bozo gözaltındayken aile içinde liderlik tartışmaları büyüdü. Merdan kendi planını devreye sokarken Haydar Ali ipleri eline almakta kararlıydı.

Bozo’nun gönderdiği gizli mesaj, ihaneti işaret eden dört isimle dengeleri altüst ederken, Malta bağlantılı karanlık bir şirket ağı ortaya çıktı. Emniyet cephesinde avukatlar üzerinden yürüyen gizli hamleler, yeraltındaki hesaplaşmayı daha da karmaşık hale getirdi.

Ancak asıl kırılma, Ceylan’ın Gülsüm’le birlikte Azize’nin kapısına dayanıp açık açık savaş ilan etmesiyle kendini gösterdi. Aşk, sadakat ve güç mücadelesinin iç içe geçtiği Yeraltı dizisinin 4. bölümünde, Haydar Ali hem aileyi bir arada tutmak hem de gerçek düşmanı bulmak için geri dönüşü olmayan bir yola girdi ve Bozo’yu kurtarmayı başardı. Diğer yandan Bozo’nun Mardin’deki amcasının İstanbul’a gelmesi ise dengeleri alt üst etti.

YERALTI DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Yeraltı dizisi NOW TV ekranlarında her çarşamba saat 20.00’da izleyici karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz akşam 4. bölümüyle ekranlara gelen dizi henüz yayın hayatında yeni olmasına rağmen büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Çarşamba akşamlarının yeni iddialı projesi olan Yeraltı, nefes kesen yeni bölümleriyle reytinglerde büyük bir başarı elde ediyor. Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu ise Raci Şaşmaz ve Berna Aruz’un kaleme aldığı Yeraltı dizisi, NOW TV ekranlarında tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor.

YERLATI DİZİSİ SON BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Geçtiğimiz akşam nefesleri kesen bir bölümle seyirci karşısına çıkan Yeraltı, 4. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yeraltı dizisinin 4. bölümü televizyon yayınının hemen ardından Yeraltı Youtube resmi hesabında izleyicisiyle buluştu.

Fenomen dizi, YouTube’da yayınlandıktan sonra 7 saatte 2 milyondan fazla izlendi. Dizinin 4. bölümünü izlemek isteyen seyirciler ise Yeraltı Youtube resmi hesabından son bölüme ulaşabiliyor. Dizinin tekrarları ise yayınının ardından 5 gün boyunca sadece Disney+’ta yayınlanıyor.