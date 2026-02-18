Delikanlı dizisine ödüllü oyuncu Gökhan Yıkılkan sürprizi! Mahallenin Korkut'u dengeleri değiştirecek

Show TV'nin yeni bombası Delikanlı dizisi, Mart sonunda ekranlarda olacak. Sezonun güçlü projeleri arasında yerini alan Delikanlı'nın oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Delikanlı dizisinin oyuncu kadrosuna yönelik yaptığı son hamle ise Gökhan Yıkılkan'a tönelik oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgiye göre, ödüllü oyuncu Yıkılkan hikayenin Korkut'u olacak. İşte Delikanlı dizisine sürpriz transferle ilgili merak edilen tüm gelişmeler...

DELİKANLI DİZİSİNE ÖDÜLLÜ OYUNCU GÖKHAN YIKILKAN SÜRPRİZİ!

Merakla beklenen yüksek bütçeli dizi Delikanlı, yeni bir transfer gelişmesiyle gündemi hareketlendirdi. Provaların tüm hızıyla sürdüğü dizinin hikayesine başarılı oyuncu Gökhan Yıkılkan dahil oldu.

Zeynep Günay ve Recai Karagöz'ün yönetmenliğini yaptığı dizi, hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle gündemde yer ederken, Yıkılgan'ın diziye dahil olması beklentiyi daha da artırdı.

MAHALLENİN KORKUT'U DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Gökhan Yıkılkan, Delilkanlı dizisi hikayesinde Salih Bademci'nin oynadığı Sarp'ın, mahalledeki işlerini yürüten Korkut rolünde olacak. Korkut, mahallenin nabzını tutan, sessiz ama tehlikeli ve etkili hamleleri olan bir karakter olarak izleyici karşısına çıkacak. Gökhan Yıkılkan'ın usta oyunculuğu düşünüldüğünde, Delikanlı hikayesinin kilit isimlerinden biri olacağı tahmin ediliyor.

DELİKANLI DİZİSİ NEYİ ANLATIYOR?

Show TV'nin yeni gözdesi Delikanlı dizisinin merkezinde aslında bir intikam duygusu yer alıyor. Mert Ramazan Demir'in oynadığı Yusuf'un hayatı elinden alınmıştır ve adalet arayışında olacaktır.

Bu arayışta Yusuf'un yolu Melis Sezen'in oynadığı Hazan'la kesişecektir. Delilkanlı oyuncu kadrosunda dikkat çeken güçlü isimler arasında Mina Demirtaş (Dila), Velatnu Aydın (Murat), Erdem Adilce (Remzi), Zehra Bartu (Elmas), Onur Ünsal (Kamer) ve Salih Bademci (Sarp) bulunuyor.

GÖKHAN YIKILKAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ödüllü oyuncu Gökhan Yıkılkan 1983 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda eğitim alan ünlü oyuncu birçok iddialı yapımda oynadığı rollerle adından söz ettirmiştir. İşte Yıkılkan'ın rol aldığı başlıca diziler ve filmler...

2 Yaka Bir İsmail - Ahmet

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Muzaffer

Otel Divane - Hademe Hüseyin

Bir Başkadır - Hilmi

Kırmızı Oda - Recai Gündoğan

Gökhan Yıkılkan sinema tarafında da adından söz ettiren projelerde rol almıştır. Güvercin Uçuverdi, Hep Yek, Hep Yek 2, Hep Yek 3, Oflu Hoca Trakya'da, Seni Bulacam Oğlum, Son Hasat, Ketenpere Dalavere, Gökhan Yıkılgan'ın dikkat çeken filmleri arasında bulunuyor.