Tepki üstüne tepki almıştı! Kızılcık Şerbeti dizisi ile ilgili şok iddia: Artık olmayacak

Son zamanların en çok tepki alan dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbetinde üst üste yaşanan şok ayrılıklar, izleyicilerin tepkilerine neden olmuştu. RTÜK'ten defalarca kez ceza yiyen ve yeni sezonunda sakandallarıyla gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti'nin finale doğru gitti öne sürüldü. İddialara göre; Kızılcık Şerbeti dizisi Mayıs ayında final yapacak.

Tepki üstüne tepki almıştı! Kızılcık Şerbeti dizisi ile ilgili şok iddia: Artık olmayacak
Cuma günlerinin rekortmen dizisi izleyicileri için kötü haber geldi. Ayrılıkların adeta yaprak dökümü gibi bir bir yaşandığı Kızılcık Şerbetinde ortaya bomba bir iddia atıldı. Kuliste çalkalanan bazı iddialara göre; dördüncü sezonu ile ekranlarında yerini alan Kızılcık Şerbeti, bu sezon son kez ekranlara gelecek.

Tepki üstüne tepki almıştı! Kızılcık Şerbeti dizisi ile ilgili şok iddia: Artık olmayacak

Cuma günlerinin rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin bu sezon sonunda final yapacağı, 5. sezon onayının iptal edildiği ve kanalın senaryodan memnuniyetsizlik nedeniyle bitirme kararı aldığı iddia edildi.
Kızılcık Şerbeti dizisinin 4. sezon sonunda final yapacağı iddia edildi.
Dizi için verilen 5. sezon onayının kanal tarafından iptal edildiği öne sürüldü.
Final kararının başlıca nedenleri arasında senaryodan memnuniyetsizlik ve dört başrol oyuncusunun ayrılığı gösteriliyor.
Farklı bir kanalla anlaşma sağlanamazsa dizinin biteceği belirtildi.
KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna eşlik eden isimler; oyuncu Erkan Avcı, Açelya Akkoyun, Serkan Rutkay Ayıköz ve Sibel Şişman olur iken, diziden ayrılan isimler Ece İrtem, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Emrah Altıntoprak olmuştu.

Tepki üstüne tepki almıştı! Kızılcık Şerbeti dizisi ile ilgili şok iddia: Artık olmayacak

Bir Youtube yayıncısı, oyuncu kadrosu neredeyse tamamen değişen Kızılcık Şerbeti dizisi ile ilgili şaşırtan bir iddiada bulundu; dizi için verilen 5. sezon onayı, kanal tarafından iptal edildiği öne sürüldü.

KIZILCIK ŞERBETİ NEDEN FİNAL OLUYOR?

Cuma günlerinin takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Mayıs ayında 4. sezon finalini gerçekleştireceği ve eğer farklı bir kanalla anlaşma yoluna gidilemezse dizinin biteceği öne sürüldü.

Tepki üstüne tepki almıştı! Kızılcık Şerbeti dizisi ile ilgili şok iddia: Artık olmayacak

Kanalın 4 başrol oyuncunun birden ayrıldığı Kızılcık Şerbetini bitirme kararını almasında etken neden olarak ise; senaryodan memnun kalınmadığı iddi adildi.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNDE SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Elif'in, Nursema ile Asil'in aralarında bir şeyler olduğunu herkesin içinde öne sürmesi Ünal ailesini karıştırır. Nursemanın Elif'e el kaldırmasını bir türlü hazmedemeyen Salkım'ın yeni rakibi Nursema olacaktır.

Tepki üstüne tepki almıştı! Kızılcık Şerbeti dizisi ile ilgili şok iddia: Artık olmayacak

Abdullah herkesin sinirini yatıştırmaya çalışıp ortamı yumuşatmaya çalışır iken öte yandan Bade'nin foyası da açığa çıkar.

Tepki üstüne tepki almıştı! Kızılcık Şerbeti dizisi ile ilgili şok iddia: Artık olmayacak

Evde çıkan bu rezilliğin üstünü örtmek için İlhami'den yardım isteyen Nursema, böylelikle ikisinin aralarındaki buzları da eritmesine zemin hazırlayarak yakınlaşmalarına neden olur.

Tepki üstüne tepki almıştı! Kızılcık Şerbeti dizisi ile ilgili şok iddia: Artık olmayacak

Asil, platformunun tanıtım gecesi için bütün aileyi bir arada toplayacak ancak gece sırasonda Başak ve Fatih arasındaki gerilim hepten zirveye ulaşacaktır.

Tepki üstüne tepki almıştı! Kızılcık Şerbeti dizisi ile ilgili şok iddia: Artık olmayacak
