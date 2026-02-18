Vefa Sultan dizisinin ikinci sezonu ne zaman başlayacak? Vefa Sultan dizisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TRT1 'in Ramazan ayına özel yapımları arasında dikkat çeken 'Vefa Sultan' dizisi, yeni sezonuyla ekranlara gümbür gümbür geliyor. "Her Kalp Bir Yolculuktur" sloganıyla yola çıkılan maneviyat dolu dizinin hangi platformda ve ne zaman yayınlanacağı arama motorunda en çok araştırılanlar arasında oldu.

Peki Vefa Sultan dizisi yeni bölüm ne zaman? Vefa Sultan dizisi saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

VEFA SULTAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

On bir ayın sultanı olan mübarek Ramazan ayı boyunca her akşam izleyicisiyle buluşacak olan 'Vefa Sultan' dizisi, konusu ve iddialı oyuncu kadrosu ile ilgi çekiyor.

Manevi atmosferin yansıtıldığı Vefa Sultan'daki tefekkür sahneleri izleyenler üzerinde büyük bir etki bırakacak.

VEFA SULTAN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜM SAATİ BELLİ OLDU! VEFA SULTAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı boyunca TRT 1 kanalında yayınlanacak olan Vefa Sultan dizisinin ilk iki bölümü (bu akşam) 18 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de ekranda olacak.

Kalplere geçen anlatım tarzıyla Ramazan'da en çok izlenen yapımlardan biri olarak herkesin favori dizilerinden olacak olan Vefa Sultan dizisinin ikinci sezonu konusu ise izleyiciler arasında ayrı bir merakla bekleniyordu.

Peki Vefa Sultan dizisinin ikinci sezonunda ne olacak?

VEFA SULTAN DİZİSİNİN KONUSU NE? VEFA SULTAN DİZİSİ İKİNCİ SEZON GELİŞMELERİ:

Ramazan ayının birinci gününden itibaren ekrana verilecek olan yeni sezon bölümünde; Muslihuddin Mustafa’nın hacdan geldikten sonra yaşadığı dönüşüm bahsediliyor.

Etkilendiği rüyasının izinden giderek farklı bir yolculuğa çıkan Vefa Sultan, İstanbul’a kalplere rehberlik eden bir mürşit olarak geri dönüyor.

Karakterin sabır ve alçak gönüllüğüyle hizalanan yaşamı, adalet ve merhamet duyguları arasındaki dengeyi düşündürür iken, kişinin en büyük şeytanı olan kendi nefsiyle olan mücadelesini de ekranlara aktarılıyor.

Bu esnada dergahtaki manevi atmosfer ve hareketli geçen şehrin durumu ile arada adeta manevi bir köprü kuruluyor. Dizide rol alan karakterlerin hakkı arayışı ve peşine düşmesi izleyenlerde tefekkür duygularını harekete geçiriyor.