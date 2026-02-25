Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

İmajını yenileyen Mert Ramazan Demir'in son hali hayranlarını şaşırttı

Mina Demirtaş ve Melis Sezen ile başrolü paylaşan Mert Ramazan Demir, Delikanlı dizisi için imajını yeniledi. Taksici olarak sevenlerinin karşısına çıkacak Mert Ramazan Demir son olarak Nişantaşı'nda görüntülendi. Demir yeni imajıyla takipçilerini ikiye böldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İmajını yenileyen Mert Ramazan Demir'in son hali hayranlarını şaşırttı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 09:29

Yalı Çapkını'nda oynadığı Ferit karakteriyle popüler olan 28 yaşındaki , uzun bir aranın ardından Delikanlı dizisiyle ekrana geri dönüyor. Bu sefer bambaşka bir rolle sevenlerinin karşısına çıkacak Mert Ramazan Demir'in imajı takipçilerinden geçer not alamadı.

HABERİN ÖZETİ

İmajını yenileyen Mert Ramazan Demir'in son hali hayranlarını şaşırttı

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Popüler oyuncu Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını'ndan sonra Delikanlı dizisiyle bambaşka bir taksici rolüyle ekrana dönüyor ancak yeni imajı takipçilerinden geçer not alamadı.
Mert Ramazan Demir, Delikanlı dizisiyle ekranlara geri dönüyor.
Dizide Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş da rol alıyor.
Mert Ramazan Demir, dizide taksici Yusuf karakterini oynayacak.
Dizinin konusu, hayalleri yarım kalan taksici Yusuf'un intikam öyküsü.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

MERT RAMAZAN DEMİR DELİKANLI DİZİSİYLE DÖNÜYOR

Mert Ramazan Demir Delikanlı dizisiyle ekrana geri dönüyor. Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş’ı buluşturduğu dizi bugün sete çıktı.

İmajını yenileyen Mert Ramazan Demir'in son hali hayranlarını şaşırttı

MERT RAMAZAN DEMİR BAMBAŞKA İMAJDA

Çekimleri başlayan Delikanlı dizisinde Mert Ramazan Demir olarak sevenlerinin karşısına çıkacak. Yen imajıyla Nişantaşı'nda görüntülenen Mert Ramazan Demir,

İmajını yenileyen Mert Ramazan Demir'in son hali hayranlarını şaşırttı

DELİKANLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Hayalleri yarım kalan taksici Yusuf’un intikam öyküsünün ele alındığı dizide, Yusuf, adalet arayışını kendi yöntemleriyle sürdürmeye başlıyor. Toplumsal gerçeklik ile dramatik unsurları harmanlayan yapım, bir adamın geçmişiyle hesaplaşmasını ve güç mücadelesini ekrana taşıyacak.

İmajını yenileyen Mert Ramazan Demir'in son hali hayranlarını şaşırttı

MERT RAMAZAN DEMİR KAÇ YAŞINDA?

28 Ocak 1998 doğumlu Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını dizisinde oynadığı Ferit Korhan karakteriyle tanındı. Şahmaran, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Hayat Bazen Tatlıdır ve UFO gibi dizilerde rol aldı.

ETİKETLER
#mert ramazan demir
#taksici
#Yeni İmaj
#Delikanlı Dizisi
#Ferit Karakteri
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.