İmajını yenileyen Mert Ramazan Demir'in son hali hayranlarını şaşırttı

Yalı Çapkını'nda oynadığı Ferit karakteriyle popüler olan 28 yaşındaki Mert Ramazan Demir, uzun bir aranın ardından Delikanlı dizisiyle ekrana geri dönüyor. Bu sefer bambaşka bir rolle sevenlerinin karşısına çıkacak Mert Ramazan Demir'in imajı takipçilerinden geçer not alamadı.

Özetle

MERT RAMAZAN DEMİR DELİKANLI DİZİSİYLE DÖNÜYOR

Mert Ramazan Demir Delikanlı dizisiyle ekrana geri dönüyor. Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş’ı buluşturduğu dizi bugün sete çıktı.

MERT RAMAZAN DEMİR BAMBAŞKA İMAJDA

Çekimleri başlayan Delikanlı dizisinde Mert Ramazan Demir taksici olarak sevenlerinin karşısına çıkacak. Yen imajıyla Nişantaşı'nda görüntülenen Mert Ramazan Demir,

DELİKANLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Hayalleri yarım kalan taksici Yusuf’un intikam öyküsünün ele alındığı dizide, Yusuf, adalet arayışını kendi yöntemleriyle sürdürmeye başlıyor. Toplumsal gerçeklik ile dramatik unsurları harmanlayan yapım, bir adamın geçmişiyle hesaplaşmasını ve güç mücadelesini ekrana taşıyacak.

MERT RAMAZAN DEMİR KAÇ YAŞINDA?

28 Ocak 1998 doğumlu Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını dizisinde oynadığı Ferit Korhan karakteriyle tanındı. Şahmaran, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Hayat Bazen Tatlıdır ve UFO gibi dizilerde rol aldı.