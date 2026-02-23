Menü Kapat
 Ebrar Oral

Tarihte bir ilk yaşandı! Celal Karatüre ile Abdurrahman Önül'ün 'Kabede Hacılar Hu der Allah' düeti rekor kırdı

Büyük küçük demeden, herkesin diline dolandığı 'Kabe'de Hacılar Hu der Allah' ilahisiyle büyük bir çıkış yakalayan Celal Karatüre ile Abdurrahman Önül'ün düeti dinlenme rekoru kırdı. Yeni videoları 1 günde 2 milyon 250 bin kişi tarafından izlenerek rekora imza attı.

Tarihte bir ilk yaşandı! Celal Karatüre ile Abdurrahman Önül'ün 'Kabede Hacılar Hu der Allah' düeti rekor kırdı
Haber Merkezi
23.02.2026
00:39
23.02.2026
00:44

'Kabede Hacılar Hu der Allah' ilahisiyle meşhur olan Celal Karatüre, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Doğallığı, samimiyeti ve içten tavırlarıyla milyonların gönlünde yer edinen Celal Karatüre, ismini kısa zamanda geniş bir kitleye duyururken ünlü sosyal medya fenomeninden sürpriz bir paylaşım geldi.

KENDİSİ BİLE BEKLEMİYORDUR! CELAL KARATÜRE'TEN TARİHİ REKOR GELDİ!

'Kabede Hacılar Hu der Allah' videosuyla nam salan Celal Karatüre'nin müzisyen Abdurrahman Önül ile beraber yaptığı sürpriz düet gündemde bir ilki yaşattı.

Tarihte bir ilk yaşandı! Celal Karatüre ile Abdurrahman Önül'ün 'Kabede Hacılar Hu der Allah' düeti rekor kırdı

YouTube’ta 24 saatte 2 milyon 250 bin kişinin izleyerek rekora imza atılan Abdurrahman Önül ile Celal Karatüre'nin video sosyal medyayı patlattı.

Tarihte bir ilk yaşandı! Celal Karatüre ile Abdurrahman Önül'ün 'Kabede Hacılar Hu der Allah' düeti rekor kırdı

Video paylaşımından birkaç saat geçmesine rağmen kısa zamanda milyonların tıklanma rekorları kırdığı düet, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

CELAL KARATÜRE KİMDİR, FENOMEN CELAL KARATÜRE NERELİ?

Celal Karatüre'nin yediden yetmişe herkesin diline plesenk ettiği 'Kabe'de Hacılar Hu der Allah' ilahisi, büyük bir çıkış yakalamasına sebep olur iken arama motorunda çok sayıda kullanıcı 'Celal Karatüre kimdir?' sorularını araştırmaya başlıyor.

Peki 'Kabede Hacılar Hu der Allah' videosu çekip olan Celal Karatüre kısaca kimdir?

Tarihte bir ilk yaşandı! Celal Karatüre ile Abdurrahman Önül'ün 'Kabede Hacılar Hu der Allah' düeti rekor kırdı

Kökeni Roman’lardan gelen sosyal medya fenomeni Celal Karatüre, samimi duruşu ve mütevazi kişiliğiyle dikkat çekmektedir.

Tarihte bir ilk yaşandı! Celal Karatüre ile Abdurrahman Önül'ün 'Kabede Hacılar Hu der Allah' düeti rekor kırdı

Karatüre'nin aslen Samsun'lu olduğu bilinmekle beraber evli olup olmadığı, kaç yaşında olduğuna yönelik bilgiler öne sürülmemektedir.

REKOR KIRAN 'KABE'DE HACILAR HU DER ALLAH' İLAHİSİNİN SÖZLERİ:

Kabe de hacılar hu der Allah
Yer gök inim inim iniler Allah
Melekler defteri yeniler Allah
İzin verde Kabeni görelim Allah
İzin verde yolun da ölelim Allah
Göster cemalini görelim Allah
Kabenin yolları taşlıdır Allah
Kadıların gözlerin yaşlıdır Allah
Dervişlerin ciğeri ateşlidir Allah
İzin verde Kabeni görelim Allah
İzin verde yolun da ölelim Allah
Göster cemalini görelim Allah
Kabenin yolları çukudur Allah
Kadıların işleri zikirdir Allah
Mevlasına her dem şüküdür Allah
İzin verde Kabeni görelim Allah
İzin verde yolun da ölelim Allah
Göster cemalini görelim Allah
Kabenin örtüsü yeşil Allah
Gün doğmadan ışır Allah
Hepimizi Kabene çağır Allah
İzin verde Kabeni görelim Allah
İzin verde yolun da ölelim Allah
Göster cemalini görelim Allah
İzin verde Kabeni görelim Allah
İzin verde yolun da ölelim Allah

