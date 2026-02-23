Tarihte bir ilk yaşandı! Celal Karatüre ile Abdurrahman Önül'ün 'Kabede Hacılar Hu der Allah' düeti rekor kırdı

Kategoriler
'Kabede Hacılar Hu der Allah' ilahisiyle meşhur olan Celal Karatüre, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Doğallığı, samimiyeti ve içten tavırlarıyla milyonların gönlünde yer edinen Celal Karatüre, ismini kısa zamanda geniş bir kitleye duyururken ünlü sosyal medya fenomeninden sürpriz bir paylaşım geldi.
'Kabede Hacılar Hu der Allah' videosuyla nam salan Celal Karatüre'nin müzisyen Abdurrahman Önül ile beraber yaptığı sürpriz düet gündemde bir ilki yaşattı.
YouTube’ta 24 saatte 2 milyon 250 bin kişinin izleyerek rekora imza atılan Abdurrahman Önül ile Celal Karatüre'nin video sosyal medyayı patlattı.
Video paylaşımından birkaç saat geçmesine rağmen kısa zamanda milyonların tıklanma rekorları kırdığı düet, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Celal Karatüre'nin yediden yetmişe herkesin diline plesenk ettiği 'Kabe'de Hacılar Hu der Allah' ilahisi, büyük bir çıkış yakalamasına sebep olur iken arama motorunda çok sayıda kullanıcı 'Celal Karatüre kimdir?' sorularını araştırmaya başlıyor.
Peki 'Kabede Hacılar Hu der Allah' videosu çekip fenomen olan Celal Karatüre kısaca kimdir?
Kökeni Roman’lardan gelen sosyal medya fenomeni Celal Karatüre, samimi duruşu ve mütevazi kişiliğiyle dikkat çekmektedir.
Karatüre'nin aslen Samsun'lu olduğu bilinmekle beraber evli olup olmadığı, kaç yaşında olduğuna yönelik bilgiler öne sürülmemektedir.
Kabe de hacılar hu der Allah
Yer gök inim inim iniler Allah
Melekler defteri yeniler Allah
İzin verde Kabeni görelim Allah
İzin verde yolun da ölelim Allah
Göster cemalini görelim Allah
Kabenin yolları taşlıdır Allah
Kadıların gözlerin yaşlıdır Allah
Dervişlerin ciğeri ateşlidir Allah
İzin verde Kabeni görelim Allah
İzin verde yolun da ölelim Allah
Göster cemalini görelim Allah
Kabenin yolları çukudur Allah
Kadıların işleri zikirdir Allah
Mevlasına her dem şüküdür Allah
İzin verde Kabeni görelim Allah
İzin verde yolun da ölelim Allah
Göster cemalini görelim Allah
Kabenin örtüsü yeşil Allah
Gün doğmadan ışır Allah
Hepimizi Kabene çağır Allah
İzin verde Kabeni görelim Allah
İzin verde yolun da ölelim Allah
Göster cemalini görelim Allah
İzin verde Kabeni görelim Allah
İzin verde yolun da ölelim Allah