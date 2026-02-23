Tarihte bir ilk yaşandı! Celal Karatüre ile Abdurrahman Önül'ün 'Kabede Hacılar Hu der Allah' düeti rekor kırdı

'Kabede Hacılar Hu der Allah' ilahisiyle meşhur olan Celal Karatüre, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Doğallığı, samimiyeti ve içten tavırlarıyla milyonların gönlünde yer edinen Celal Karatüre, ismini kısa zamanda geniş bir kitleye duyururken ünlü sosyal medya fenomeninden sürpriz bir paylaşım geldi.

KENDİSİ BİLE BEKLEMİYORDUR! CELAL KARATÜRE'TEN TARİHİ REKOR GELDİ!

'Kabede Hacılar Hu der Allah' videosuyla nam salan Celal Karatüre'nin müzisyen Abdurrahman Önül ile beraber yaptığı sürpriz düet gündemde bir ilki yaşattı.

YouTube’ta 24 saatte 2 milyon 250 bin kişinin izleyerek rekora imza atılan Abdurrahman Önül ile Celal Karatüre'nin video sosyal medyayı patlattı.

Video paylaşımından birkaç saat geçmesine rağmen kısa zamanda milyonların tıklanma rekorları kırdığı düet, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

CELAL KARATÜRE KİMDİR, FENOMEN CELAL KARATÜRE NERELİ?

Celal Karatüre'nin yediden yetmişe herkesin diline plesenk ettiği 'Kabe'de Hacılar Hu der Allah' ilahisi, büyük bir çıkış yakalamasına sebep olur iken arama motorunda çok sayıda kullanıcı 'Celal Karatüre kimdir?' sorularını araştırmaya başlıyor.

Peki 'Kabede Hacılar Hu der Allah' videosu çekip fenomen olan Celal Karatüre kısaca kimdir?

Kökeni Roman’lardan gelen sosyal medya fenomeni Celal Karatüre, samimi duruşu ve mütevazi kişiliğiyle dikkat çekmektedir.

Karatüre'nin aslen Samsun'lu olduğu bilinmekle beraber evli olup olmadığı, kaç yaşında olduğuna yönelik bilgiler öne sürülmemektedir.

REKOR KIRAN 'KABE'DE HACILAR HU DER ALLAH' İLAHİSİNİN SÖZLERİ:

Kabe de hacılar hu der Allah

Yer gök inim inim iniler Allah

Melekler defteri yeniler Allah

İzin verde Kabeni görelim Allah

İzin verde yolun da ölelim Allah

Göster cemalini görelim Allah

Kabenin yolları taşlıdır Allah

Kadıların gözlerin yaşlıdır Allah

Dervişlerin ciğeri ateşlidir Allah

İzin verde Kabeni görelim Allah

İzin verde yolun da ölelim Allah

Göster cemalini görelim Allah

Kabenin yolları çukudur Allah

Kadıların işleri zikirdir Allah

Mevlasına her dem şüküdür Allah

İzin verde Kabeni görelim Allah

İzin verde yolun da ölelim Allah

Göster cemalini görelim Allah

Kabenin örtüsü yeşil Allah

Gün doğmadan ışır Allah

Hepimizi Kabene çağır Allah

İzin verde Kabeni görelim Allah

İzin verde yolun da ölelim Allah

Göster cemalini görelim Allah

İzin verde Kabeni görelim Allah

İzin verde yolun da ölelim Allah

