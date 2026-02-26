Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Gizem Güven'den yüreklere su serpen haber! Sevincini paylaştı

Sihirli Annem dizisiyle tanıdığımız Gizem Güven, müjdeli haberi verdi. Babası Mustafa Güven'in iki operasyon geçirdiği belirten Gizem Güven, babasının yavaş yavaş kendine geldiğini paylaştı.

Gizem Güven'den yüreklere su serpen haber! Sevincini paylaştı
'Sihirli Annem' ve 'Selena' dizileriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gizem Güven, bir süredir ailesinde yaşanan sorunları nedeniyle zor günler geçiriyordu. Gizem Güven, sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mustafa Güven'den gelen iyi haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

GİZEM GÜVEN ZOR GÜNLERİ GERİDE BIRAKTI

Oyunculuğun ardından hayatına sosyal medya fenomeni olarak devam eden Gizem Güven, son günlerde ailesiyle ilgili zorlu bir süreçten geçiyordu. Babası Mustafa Güven'in kronik ritim bozukluğu nedeniyle yeniden ameliyat masasına yattığını duyuran ünlü oyuncu, sevenlerini duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

Gizem Güven'den yüreklere su serpen haber! Sevincini paylaştı

Babasının sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendiren Güven, daha önce de iki operasyon geçirdiğini belirterek; "Buralarda yokum çünkü babam, uzun süredir devam eden ritim bozukluğu nedeniyle yeniden kalp ameliyatına alındı. Şu an yoğun bakımda, yavaş yavaş kendine gelmeye başladı" ifadelerini kullanmıştı.

Gizem Güven'den yüreklere su serpen haber! Sevincini paylaştı

Endişeli bekleyişin ardından müjdeli haberi veren Gizem Güven, babasının hastaneden taburcu olduğunu açıkladı. Duygularını dile getiren Güven, "Ve güzel haberle buradayım. Yoğun bakımı atlattık, taburcu olduk. Kendisi yorgun ama çok güçlü bir savaşçı. Şu ana kavuşmanın tarifsiz mutluluğu içindeyiz. Mesajlarıyla, varlığıyla bize güç veren herkesi kalbimizde hissettik" dedi.

Gizem Güven'den yüreklere su serpen haber! Sevincini paylaştı
