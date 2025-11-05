1,7 tonluk kokain taşıyan yarı-denizaltı! 4 kişi tutuklandı

Kategoriler
Portekizli yetkililer, geçtiğimiz günlerde Atlas Okyanusu'nda uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlediğini açıkladı. Operasyon kapsamında, 1,7 tondan fazla kokain taşıyan bir yarı-denizaltı ele geçirildi. Yetkililere göre, söz konusu yarı-denizaltı İber Yarımadası'na doğru ilerliyordu.
Polis, operasyon sırasında gözaltına alınan ikisi Ekvadorlu, biri Venezuelalı ve biri Kolombiyalı olmak üzere 4 kişinin dün Azorlar Adası'nda mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklandıklarını bildirdi.