Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı! MIDVOLGA-2 tankeri hedef alındı

Karadeniz'de geçtiğimiz gün "KAIROS" ve VIRAT gemilerine yapılan saldırıların ardından yeni bir saldırı meydana geldi. MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığı bildirildi.

AÇIKLAMA GELDİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop'a doğru seyir etmektedir." ifadelerine yer verildi.