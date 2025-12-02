İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul'da etkili olan yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşımında risk oluştuğu belirtilerek, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alınmıştır." denildi.

UYARI ÜSTÜNE UYARI

Hava şartlarının normale dönmesiyle gemi trafiğinin yeniden açılması beklenirken, yetkililer bölgede bulunan gemi kaptanlarına dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

İstanbul’da özellikle Boğaz çevresinde yoğunlaşan sis nedeniyle şehir içi deniz ulaşımında da aksamaların olabileceği belirtildi.