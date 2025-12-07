2026 yılında piyasaya çıkacak en güçlü 5 lüks otomobil! İşte hız tutkunlarını mest edecek liste

Otomotiv dünyasında elektrikleşme rüzgarları eserken, 2026 yılı performans tutkunları için oldukça hareketli geçeceğe benziyor. Otomobil devleri, içten yanmalı motorların etkisini azaltmak yerine, elektrik desteğiyle performansı artırma yoluna gidiyor.

İster saf benzinli olsun ister hibrit destekli, 2026 yılında birbirinden lüks ve güçlü araçlar kullanıcılar ile buluşacak. SlashGear sitesi, yolların tozunu attıracak o modellerin listesini hazırladı. İşte detaylar.

PORSCHE 911 TURBO S

Porsche efsanesi 911, yeni 992.2 nesliyle birlikte hibrit dünyasına resmen adım atıyor. Alman üreticinin yeni amiral gemisi 2026 Porsche Turbo S, elektrikli turbo şarj destekli 3.6 litrelik motoruyla sınırları zorluyor. Toplamda 701 beygir güç üreterek performans verilerini ciddi oranda yukarı çekiyor.

Yeni Turbo S, 0'dan 100 kilometre hıza sadece 2.4 saniyede ulaşırken, saatte 321 kilometre azami hıza erişebiliyor.

Öte tarafta araç, sadece hızıyla değil, sunduğu konforla da dikkat çekiyor. Günlük kullanıma uygun lüks materyallerle donatılan modelin başlangıç fiyatı ise 272 bin 650 dolar seviyesinde.

LAMBORGHİNİ TEMERARİO

İtalyan süper spor otomobil üreticisi Lamborghini cephesinde "giriş seviyesi" tanımı baştan yazılıyor. Efsanevi Gallardo ve Huracán'ın ardından sahneye çıkan 2026 Lamborghini Temerario, markanın eski amiral gemisi Aventador'u bile gölgede bırakacak bir güçle geliyor.

Model, 4 litrelik V8 hibrit motoru ve üç elektrikli ünitesiyle toplamda 907 beygir güç üretiyor. 2.7 saniyelik 0-100 hızlanma süresi ve 342 km/s azami hız değeriyle Temerario, safkan bir süper otomobil olduğunu kanıtlıyor.

Yaklaşık 390 bin dolarlık fiyat etiketiyle gelmesi beklenen araç; 18 yönlü ayarlanabilir koltukları ve çoklu ekran kurulumuyla lüks beklentilerini de karşılıyor.

CHEVROLET CORVETTE ZR1X

Chevrolet, yeni amiral gemisiyle hiper otomobil segmentindeki rakiplerine gözdağı veriyor. Çift turboşarjlı 5.5 litrelik V8 hibrit motora sahip Corvette ZR1X, tam 1.250 beygir güç üretebiliyor.

2 saniyenin altındaki 0-100 hızlanması ve 375 km/s son hızıyla söz konusu model, performans konusunda taviz vermiyor. Nappa deri koltuklar ve Bose ses sistemi gibi donanımlarla gelen aracın fiyatı 182 bin dolar civarından başlıyor.

ASTON MARTİN DB12 S

Aston Martin, "Super Tourer" olarak tanımladığı DB12 modelini, 2026 versiyonu DB12 S ile bir adım öteye taşıyor. Mercedes imzalı çift turbolu 4 litrelik V8 motor, sürücüsüne 690 beygir güç sunuyor.

İngiliz üretici, 3.4 saniyelik 0-100 süresi ve 325 km/s maksimum hızıyla performans ve lüksü aynı potada eritiyor.

MERCEDES SL 680

Listede performanstan ziyade lükse odaklanan model ise Mercedes cephesinden geliyor. Maybach dokunuşlarıyla şekillenen 2026 Mercedes SL 680, üstü açık sürüş keyfini zirveye çıkarmayı hedefliyor.

Çift turbolu 4.0 litrelik V8 motoruyla 577 beygir güç üreten araç, 0'dan 100'e 4 saniyede ulaşıyor. Ancak SL 680'in asıl iddiası kaputun altında değil. Özel "Kristal Beyazı" Nappa deri döşemeler, pembe altın süslemeler ve 800'den fazla Maybach logosuyla donatılan roadster, 248 bin dolarlık tahmini fiyatıyla SL serisinin en tepesine yerleşiyor.