18°
Editor
 Yasemin Güldemir

Tanju Özcan'a AK Parti'den cevap: “Gerçekleri saptıramazsın sayın Özcan”

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın hakkında çıkarılan kararlara karşılık yaptığı sosyal medya açıklamalarını sert bir dille eleştirdi. Güner, söz konusu paylaşımın amacının, hakkında yürütülen asıl dosyayı perdelemek olduğunu ileri sürdü.

Tanju Özcan'a AK Parti'den cevap: “Gerçekleri saptıramazsın sayın Özcan”
Haber Merkezi
02.10.2025
11:39
02.10.2025
16:39

Tanju Özcan, geçmişte Suriyeli vatandaşlara yönelik izlediği politikalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Nefret ve ” suçlamasıyla soruşturma geçirmişti. Özcan, bu sürece ilişkin sosyal medya hesabından, “Sığınmacılar ile ilgili tavrımı değiştiremezsiniz. Bu davadan dönen namerttir” ifadelerini paylaşarak dikkat çekti.

Tanju Özcan'a AK Parti'den cevap: “Gerçekleri saptıramazsın sayın Özcan”

“ZAMANLAMA TESADÜF DEĞİL; ASIL MESELE USULSÜZ KREDİ SORUŞTURMASI”

Özcan’ın bu paylaşımına cevap veren AK Parti İl Başkanı Suat Güner, açıklamaların zamanlamasına dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Aynı gün, İçişleri Bakanlığı’nın Bolu Belediyesi adına 2020 yılında yetki sınırı aşarak kullanılan kredi iddiasına ilişkin soruşturma izni verdiği bir süreçte, siz farklı bir konuyu gündeme getirerek kamuoyunun odağını başka yöne çevirmeye çalışıyorsunuz. Asıl mesele budur.”

Tanju Özcan'a AK Parti'den cevap: “Gerçekleri saptıramazsın sayın Özcan”

“40 MİLYON TL KREDİ BAKANLIK İZNİ OLMADAN KULLANILDI”

Güner, Bolu Belediyesi’nin yetkisi 30 milyon TL olmasına rağmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı izni olmadan toplam 40 milyon TL kredi kullandığını hatırlattı. Bu durumun, kendi yaptıkları suç duyurusu neticesinde Bakanlık tarafından tespit edildiğini belirten Güner, “Mevzuat açıktır: Bu limiti aşmanız için Bakanlık izni almanız gerekiyordu. Siz ise bu kurala uymadınız.” diye konuştu.

“KREDİYİ İLLER BANKASINDAN ALMADIĞINIZ ORTADA”

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında davalara ilişkin konuşan Tanju Özcan, usulsüz bir işlem yapmadıklarını savunarak, “Bize bu krediyi veren ve verdirten İller Bankası. İller Bankası kime bağlı? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na” ifadelerini kullanmıştı. Ancak bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirten Güner, “23 Kasım 2020 tarihli belediye meclis kararıyla 10 milyon TL’yi Garanti Bankası’ndan, 1 Aralık 2020 tarihli kararla ise 30 milyon TL’yi Denizbank’tan kredi olarak çekmişsiniz Sayın Özcan. Hangi İller Bankası’ndan bahsediyorsunuz? Krediyi İller Bankası’ndan almadığınız ortada.” ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan'a AK Parti'den cevap: “Gerçekleri saptıramazsın sayın Özcan”

“GERÇEK YÜZÜNÜZÜ GÖSTERME VAKTİ GELMEDİ Mİ?”

Özcan’ın farklı bir dava dosyasını öne sürerek kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını savunan Güner, Bolu halkına şu çağrıyı yaptı: “Bu durumda farklı bir dosyayı öne sürerek spekülasyon yapmaya çalıştığınız açıkça ortadadır. Ama gerçekleri saptıramazsınız! Bolu’ya gerçek yüzünüzü gösterme vakti gelmedi mi?”

