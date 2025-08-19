Menü Kapat
29°
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G yol haritası netleşti! İşte ihale tarihi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de uzun süredir merakla beklenen 5G ihalesiyle ilgili takvimi paylaştı. İstanbul’daki Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi’nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, ihale şartnamesinin ay sonuna kadar tamamlanacağını ve ardından 40 gün içinde ihalenin yapılacağını duyurdu. Toplam asgari değeri 2,1 milyar doları bulan 11 frekans paketi için operatörler, ödemeyi üç taksit halinde gerçekleştirecek.

Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G yol haritası netleşti! İşte ihale tarihi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 13:46
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 13:46

İstanbul'da Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi'nde konuşan Uraloğlu, ihalesi için şartnamenin ay sonuna yetiştirileceğini belirterek,"40 gün içinde de ihaleyi gerçekleştireceğiz" dedi.

BİRKAÇ YIL İÇİNDE ÜLKE GENELİNDE YAYGINLAŞACAK

'deki 3 operatörle defaatle ve uzun istişarelerde bulunduklarını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yine başta Avrupa olmak üzere dünyadaki 5G uygulamalarına nasıl hangi şartlarda geçildiğiyle ilgili incelemelerde bulunduk ve bunun sonucunda da olması gerektiği gibi hem kamu faydasını düşünerek hem de bu operatörlerin yatırım yapma reflekslerini ya da yeteneklerini engellemeyecek şartları ortaya koyarak şartnameyi oluşturuyoruz.

Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G yol haritası netleşti! İşte ihale tarihi

"2026'DA DA İLK SİNYALLERİ ALMAYA BAŞLARIZ"

Ekim ayında ihalesini yapmış oluruz. 2026'da da ilk sinyalleri almaya başlarız.Zaten burada biliyorsunuz 4 büyüklerin stadyumunda yine İstanbul Havalimanı'nda ve 30 civarındaki tesiste de 5G'yi deneyimleyebiliyoruz, ondan faydalanabiliyoruz, eğer sizin cep telefonunuz uygunsa. Dolayısıyla dediğim gibi ekim ayında ihalesini yaparız. 2026'da da sinyal almaya başlayarakbirkaç yıl içerisinde bütün ülkemizin tamamına 5G'yi yaygınlaştırmış oluruz."

ASGARİ FREKANS DEĞERLERİ BELİRLENDİ

Geçtiğimiz hafta sonu ihaleye çıkacak frekansların asgari değerleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Kararla, mobil elektronik haberleşme hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme kapsamında ihaleye çıkılacak frekanslara dair asgari değerler katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlendi. Buna göre, 700 MHz için A1, A2 ve A3 olmak üzere üç paket oluşturulurken, asgari frekans bedeli her bir paket için 425 milyon dolar olacak.

Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G yol haritası netleşti! İşte ihale tarihi

FREKANS BEDELİ ÜÇ TAKSİTTE ÖDENECEK

Ayrıca, 3,5 GHz'de Bi'den B8'e kadar olacak şekilde 8 paket belirlenirken, bu frekanslarda asgari bedelin bant genişliğine göre 200 milyon dolar ile 50 milyon dolar aralığında tespit edildi. Böylece, 11 frekans paketi için toplam asgari değer 2 milyar 125 milyon dolar olarak öngörüldü. Frekans bedeli üç taksitte ödenecek Asgari değerler üzerinden çıkılacak sonucunda oluşacak bedel, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu () tarafından hazırlanacak şartnamede belirlenen usulle kazananlar tarafından üç eşit taksitle ödenecek.

İşletmecilerin, 2029 yılı için 30 Nisan 2029 tarihinden 31 Aralık 2029 tarihine kadar, takip eden yıllar için de mevcut yetkilendirmelerinin sona erdiği tarihe kadar her yıl brüt satışlarının yüzde 5'ini (KDV hariç) kurum tarafından belirlenecek tarihe kadar ödemeleri kaydıyla, mevcut tahsisli frekans, numara ve altyapıları, yetkilendirmelerin sona erme tarihinden itibaren yeni yetkilendirme kapsamına dahil edilecek. Söz konusu bedelin ödenme şartları ihale şartnamesinde belirlenecek.

İşletmeciler, yetkilendirme çerçevesinde vermesi gereken teminata ilave olarak, 2029 yılı brüt satışlarının yüzde 5'inin yüzde 6'sının 14 (2029-2042 yılları için) ile çarpımından elde edilen tutarın karşılığı dolar kadar kesin teminat mektubunu, 2029 yılına ilişkin ödediği ücretle beraber Kuruma verecek.

Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G yol haritası netleşti! İşte ihale tarihi

GECİKMEYE YÜZDE 7,93’ÜN İKİ KATI FAİZ

Taksitlerin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ödeme yapılmayan miktar ve süre için yıllık yüzde 7,93'ün iki katı kadar gecikme faizi uygulanacak. Ödemenin vade tarihinden en fazla 30 gün içinde belirlenen faiz oranı ile yapılmaması halinde BTK tarafından ilgili yetkilendirmenin fesih sürecine ilişkin işlemler başlatılacak.

5G teknolojisi, halen kullanılan 4.5G'ye göre 10 ila 100 kat daha hızlı internet sağlayacak.

