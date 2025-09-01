Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Ekonomi
Amanos Dağları'nın altından geçecek! Bakan Uraloğlu duyurdu: Akdeniz'e ulaşım kolaylaşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyol Projesi için 1.55 milyar Euro'luk finansman sağlandığını duyurdu.

Amanos Dağları'nın altından geçecek! Bakan Uraloğlu duyurdu: Akdeniz'e ulaşım kolaylaşacak
ve Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dörtyol-Hassa ve Projesi için 1,55 milyar Euro dış finansman sağlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, projenin Limanı’nu Orta Koridor’a bağlayacağını belirterek “Amanos Dağları’nın altından geçecek tüneller üç farklı tüpten oluşacak ve her birinin uzunluğu yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın temin edilen finansmanı onaylamasının ardından en kısa zamanda yer teslimini yaparak inşaata başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Amanos Dağları'nın altından geçecek! Bakan Uraloğlu duyurdu: Akdeniz'e ulaşım kolaylaşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1,55 milyar Euro dış finansman sağlanan Dörtyol–Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, finansmana ilişkin anlaşmaların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Societe Generale arasında imzalandığını belirterek, İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN), İslam Kalkınma Bankası bünyesinde faaliyet gösteren İslam Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Şirketi’nin (ICIEC) garantisi altında çeşitli ticari bankaların da sürece katıldığını söyledi. Bakan Uraloğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın temin edilen finansmanı onaylamasının ardından en kısa zamanda yer teslimini yaparak inşaata başlayacağız” dedi.

İSKENDERUN'U GAZİANTEP'E EN KISA YOLDAN BAĞLAYACAK

Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla İskenderun Körfezi’nden Amanoslar’ın ardındaki endüstriyel alanlara ve ’e hem kara hem de demiryoluyla doğrudan sağlanacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, “Dörtyol-Hassa hattı, İskenderun-Gaziantep ve İskenderun-Kahramanmaraş arasındaki mesafeyi kısaltacak. Proje İskenderun Limanı’nı Orta Koridor’a bağlayacak, Akdeniz’e ulaşımı kolaylaştıracak” diye konuştu.

Amanos Dağları'nın altından geçecek! Bakan Uraloğlu duyurdu: Akdeniz'e ulaşım kolaylaşacak

DEV TÜNEL PROJESİ

Toplam 55 kilometre demiryolu hattı ve 25 kilometre otoyol içeren projenin ilk etabı hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Proje kapsamında, bir demiryolu hattı tüneli ile 2 gidiş 2 geliş olmak üzere toplam 4 şeritli iki otoyol tüneli inşa edilecek. Amanos Dağları’nın altından geçecek tüneller üç farklı tüpten oluşacak ve her birinin uzunluğu yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda olacak. Proje iki etaptan oluşacak olup, tünel yapımını kapsayan ilk etabı Hassa kavşağında sona erecek. Karayolu bağlantısı ise Toprakkale-İskenderun Otoyolu’ndan Dörtyol Kavşağı’na bağlanarak Amanos Dağları altından geçip Hassa üzerinden Kırıkhan-Nurdağı arasındaki mevcut karayoluna entegre edilecek.”

HATAY'IN SANAYİ VE TURİZM POTANSİYELİ ARTACAK

Uraloğlu, projenin ilk etabı kapsamında inşa edilecek 25 kilometrelik demiryolu ile yıllık 16,3 milyon yolcu ve yaklaşık 10 milyon ton yük taşıma kapasitesinin oluşturulacağını belirterek hattın, bölge illerinin lojistik kapasitesini artırarak sanayi üretiminden turizme kadar pek çok alanda hareketlilik sağlayacağını vurguladı.

Amanos Dağları'nın altından geçecek! Bakan Uraloğlu duyurdu: Akdeniz'e ulaşım kolaylaşacak

MESAFELER KISALACAK

Bakan Uraloğlu, Dörtyol-Hassa Projesinin gerçekleştirilmesi ile mevcut durumda, 235 kilometre olan Kilis-Osmaniye-İskenderun güzergâhının 38,3 kilometre; 77,3 km olan Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol güzergâhı 15,27 kilometre, 121 kilometrelik Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol (Payas) güzergâhının 20,6 kilometre, 78,8 kilometrelik Dörtyol-Kırıkhan-Hassa güzergâhının 53,4 kilometre ve 84 kilometrelik Payas-Fevzipaşa arasındaki demiryolu güzergâhının ise 29,6 kilometre kısalacağını kaydetti.

