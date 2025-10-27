Resmi tatillerde ek ders ödenir mi 2025? 28-29 Ekim ek ders ödeme durumu

Resmi tatiller takvimine göre tatil olan günlerde öğretmenlere ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği merak edildi. Binlerce öğretmenin gündeminde ek ders ödeme durumu yer alıyor.

RESMİ TATİLLERDE EK DERS ÖDENİR Mİ 2025?

2022 yılında yayımlanan tabloya göre resmi tatillerde öğretmenlere ek ödeme yapılan durumlar ve yapılmayan durumlar şöyle:

Faaliyetler:

Görevli İzinli Bir Faaliyet (Kurs, Seminer, Konferans ve Eğitsel Gezi)

Ek Ders: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

Nöbet: Yönetici – Ödenmez / Öğretmen – Ödenmez

Egzersiz: Yönetici – Ödenmez / Öğretmen – Ödenmez

DYK: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

İYEP: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

Evde Eğitim: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

Destek Eğitim: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

Koordinatörlük: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

Şeflik: Yönetici – Ödenir

Halk Eğitim Merkezi Kursları: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

Yüz Yüze Eğitim: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

Kar, Fırtına vb. Tatili (Ders Yılı İçerisinde)

Ek Ders: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

Nöbet: Yönetici – Ödenmez / Öğretmen – Ödenmez

Egzersiz: Yönetici – Egzersizde görev alamazlar

DYK: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

İYEP: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

Evde Eğitim: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

Destek Eğitim: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

Koordinatörlük: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

Şeflik: Yönetici – Ödenir

Halk Eğitim Merkezi Kursları: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

Yüz Yüze Eğitim: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

Ramazan ve Kurban Bayramı Öncesi / Sonrası İdari İzinli Sayılma (Ders Yılı İçerisinde)

Ek Ders: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

Nöbet: Yönetici – Ödenmez / Öğretmen – Ödenmez

Egzersiz: Yönetici – Egzersizde görev alamazlar

DYK: Yönetici – Resmi tatillerde DYK planlaması yapılmaz

İYEP: Yönetici – Yönetici/İYEP’te görev alamazlar

Evde Eğitim: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

Destek Eğitim: Yönetici – Destek Eğitimde görev alamazlar

Koordinatörlük: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

Şeflik: Yönetici – Şeflik alamazlar

Halk Eğitim Merkezi Kursları: Yönetici – Resmi tatillerde planlama yapılmaz

Yüz Yüze Eğitim: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

29 EKİM'DE EK DERS ÖDENİR Mİ 2025?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Ek Ders: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

Nöbet: Yönetici – Ödenmez / Öğretmen – Ödenmez

Egzersiz: Yönetici – Egzersizde görev alamazlar

DYK: Yönetici – Resmi tatillerde planlama yapılmaz

İYEP: Yönetici – Yönetici/İYEP’te görev alamazlar

Evde Eğitim: Yönetici – Ders görevi bulunmamaktadır

Destek Eğitim: Yönetici – Destek Eğitimde görev alamazlar

Koordinatörlük: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

Şeflik: Yönetici – Şeflik alamazlar

Halk Eğitim Merkezi Kursları: Yönetici – Resmi tatillerde planlama yapılmaz

Yüz Yüze Eğitim: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ek Ders: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

Nöbet: Yönetici – Ödenmez / Öğretmen – Ödenmez

Egzersiz: Yönetici – Egzersizde görev alamazlar

DYK: Yönetici – Resmi tatillerde planlama yapılmaz

İYEP: Yönetici – Yönetici/İYEP’te görev alamazlar

Evde Eğitim: Yönetici – Ders görevi bulunmamaktadır

Destek Eğitim: Yönetici – Destek Eğitimde görev alamazlar

Koordinatörlük: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

Şeflik: Yönetici – Şeflik alamazlar

Halk Eğitim Merkezi Kursları: Yönetici – Resmi tatillerde planlama yapılmaz

Yüz Yüze Eğitim: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ek Ders: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

Nöbet: Yönetici – Ödenmez / Öğretmen – Ödenmez

Egzersiz: Yönetici – Egzersizde görev alamazlar

DYK: Yönetici – Resmi tatillerde planlama yapılmaz

İYEP: Yönetici – Yönetici/İYEP’te görev alamazlar

Evde Eğitim: Yönetici – Ders görevi bulunmamaktadır

Destek Eğitim: Yönetici – Destek Eğitimde görev alamazlar

Koordinatörlük: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

Şeflik: Yönetici – Şeflik alamazlar

Halk Eğitim Merkezi Kursları: Yönetici – Resmi tatillerde planlama yapılmaz

Yüz Yüze Eğitim: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

30 Ağustos Zafer Bayramı

Aynı şekilde tüm alanlarda yukarıdaki milli bayramlardaki değerlerle aynıdır.

1 Mayıs Emekçiler Bayramı

Aynı şekilde tüm alanlarda yukarıdaki milli bayramlardaki değerlerle aynıdır.

1 Ocak Tatili

Aynı şekilde tüm alanlarda yukarıdaki milli bayramlardaki değerlerle aynıdır.

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Bayramı

Aynı şekilde tüm alanlarda yukarıdaki milli bayramlardaki değerlerle aynıdır.

Ramazan ve Kurban Bayramı (Resmi Tatil Süreci)

Tüm alanlarda “ödenmez” ibaresi geçerlidir.