Resmi tatillerde ek ders ödenir mi 2025? 28-29 Ekim ek ders ödeme durumu

Resmi tatiller takvimine göre tatil olan günlerde öğretmenlere ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği merak edildi. Binlerce öğretmenin gündeminde ek ders ödeme durumu yer alıyor.
2022 yılında yayımlanan tabloya göre resmi tatillerde öğretmenlere ek ödeme yapılan durumlar ve yapılmayan durumlar şöyle:
Faaliyetler:
Görevli İzinli Bir Faaliyet (Kurs, Seminer, Konferans ve Eğitsel Gezi)
Ek Ders: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Nöbet: Yönetici – Ödenmez / Öğretmen – Ödenmez
Egzersiz: Yönetici – Ödenmez / Öğretmen – Ödenmez
DYK: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
İYEP: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Evde Eğitim: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Destek Eğitim: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Koordinatörlük: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Şeflik: Yönetici – Ödenir
Halk Eğitim Merkezi Kursları: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Yüz Yüze Eğitim: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Kar, Fırtına vb. Tatili (Ders Yılı İçerisinde)
Ek Ders: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Nöbet: Yönetici – Ödenmez / Öğretmen – Ödenmez
Egzersiz: Yönetici – Egzersizde görev alamazlar
DYK: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
İYEP: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Evde Eğitim: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Destek Eğitim: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Koordinatörlük: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Şeflik: Yönetici – Ödenir
Halk Eğitim Merkezi Kursları: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Yüz Yüze Eğitim: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Ramazan ve Kurban Bayramı Öncesi / Sonrası İdari İzinli Sayılma (Ders Yılı İçerisinde)
Ek Ders: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Nöbet: Yönetici – Ödenmez / Öğretmen – Ödenmez
Egzersiz: Yönetici – Egzersizde görev alamazlar
DYK: Yönetici – Resmi tatillerde DYK planlaması yapılmaz
İYEP: Yönetici – Yönetici/İYEP’te görev alamazlar
Evde Eğitim: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Destek Eğitim: Yönetici – Destek Eğitimde görev alamazlar
Koordinatörlük: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Şeflik: Yönetici – Şeflik alamazlar
Halk Eğitim Merkezi Kursları: Yönetici – Resmi tatillerde planlama yapılmaz
Yüz Yüze Eğitim: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Ek Ders: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Nöbet: Yönetici – Ödenmez / Öğretmen – Ödenmez
Egzersiz: Yönetici – Egzersizde görev alamazlar
DYK: Yönetici – Resmi tatillerde planlama yapılmaz
İYEP: Yönetici – Yönetici/İYEP’te görev alamazlar
Evde Eğitim: Yönetici – Ders görevi bulunmamaktadır
Destek Eğitim: Yönetici – Destek Eğitimde görev alamazlar
Koordinatörlük: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Şeflik: Yönetici – Şeflik alamazlar
Halk Eğitim Merkezi Kursları: Yönetici – Resmi tatillerde planlama yapılmaz
Yüz Yüze Eğitim: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Ek Ders: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Nöbet: Yönetici – Ödenmez / Öğretmen – Ödenmez
Egzersiz: Yönetici – Egzersizde görev alamazlar
DYK: Yönetici – Resmi tatillerde planlama yapılmaz
İYEP: Yönetici – Yönetici/İYEP’te görev alamazlar
Evde Eğitim: Yönetici – Ders görevi bulunmamaktadır
Destek Eğitim: Yönetici – Destek Eğitimde görev alamazlar
Koordinatörlük: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Şeflik: Yönetici – Şeflik alamazlar
Halk Eğitim Merkezi Kursları: Yönetici – Resmi tatillerde planlama yapılmaz
Yüz Yüze Eğitim: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Ek Ders: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Nöbet: Yönetici – Ödenmez / Öğretmen – Ödenmez
Egzersiz: Yönetici – Egzersizde görev alamazlar
DYK: Yönetici – Resmi tatillerde planlama yapılmaz
İYEP: Yönetici – Yönetici/İYEP’te görev alamazlar
Evde Eğitim: Yönetici – Ders görevi bulunmamaktadır
Destek Eğitim: Yönetici – Destek Eğitimde görev alamazlar
Koordinatörlük: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Şeflik: Yönetici – Şeflik alamazlar
Halk Eğitim Merkezi Kursları: Yönetici – Resmi tatillerde planlama yapılmaz
Yüz Yüze Eğitim: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
30 Ağustos Zafer Bayramı
Aynı şekilde tüm alanlarda yukarıdaki milli bayramlardaki değerlerle aynıdır.
1 Mayıs Emekçiler Bayramı
Aynı şekilde tüm alanlarda yukarıdaki milli bayramlardaki değerlerle aynıdır.
1 Ocak Tatili
Aynı şekilde tüm alanlarda yukarıdaki milli bayramlardaki değerlerle aynıdır.
15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Bayramı
Aynı şekilde tüm alanlarda yukarıdaki milli bayramlardaki değerlerle aynıdır.
Ramazan ve Kurban Bayramı (Resmi Tatil Süreci)
Tüm alanlarda “ödenmez” ibaresi geçerlidir.