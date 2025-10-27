Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Resmi tatillerde ek ders ödenir mi 2025? 28-29 Ekim ek ders ödeme durumu

2025 yılında 29 Ekim resmi tatilinde ek ders ödenir mi merak edilirken resmi günlerde ek ders ödeme durumu da belli oldu. Öğretmenler kar tatili, resmi tatil, raporlu günlerde ek ders alabileceği durumları sizler için derledik.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Resmi tatillerde ek ders ödenir mi 2025? 28-29 Ekim ek ders ödeme durumu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 09:57

takvimine göre olan günlerde öğretmenlere ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği merak edildi. Binlerce öğretmenin gündeminde ek ders ödeme durumu yer alıyor.

RESMİ TATİLLERDE EK DERS ÖDENİR Mİ 2025?

2022 yılında yayımlanan tabloya göre resmi tatillerde öğretmenlere ek ödeme yapılan durumlar ve yapılmayan durumlar şöyle:

Faaliyetler:

Görevli İzinli Bir Faaliyet (Kurs, Seminer, Konferans ve Eğitsel Gezi)
Ek Ders: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Nöbet: Yönetici – Ödenmez / Öğretmen – Ödenmez
Egzersiz: Yönetici – Ödenmez / Öğretmen – Ödenmez
DYK: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
İYEP: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Evde : Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Destek Eğitim: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Koordinatörlük: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Şeflik: Yönetici – Ödenir
Halk Eğitim Merkezi Kursları: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Yüz Yüze Eğitim: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

Resmi tatillerde ek ders ödenir mi 2025? 28-29 Ekim ek ders ödeme durumu

Kar, Fırtına vb. Tatili (Ders Yılı İçerisinde)
Ek Ders: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Nöbet: Yönetici – Ödenmez / Öğretmen – Ödenmez
Egzersiz: Yönetici – Egzersizde görev alamazlar
DYK: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
İYEP: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Evde Eğitim: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Destek Eğitim: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Koordinatörlük: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Şeflik: Yönetici – Ödenir
Halk Eğitim Merkezi Kursları: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Yüz Yüze Eğitim: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

Resmi tatillerde ek ders ödenir mi 2025? 28-29 Ekim ek ders ödeme durumu

Ramazan ve Kurban Bayramı Öncesi / Sonrası İdari İzinli Sayılma (Ders Yılı İçerisinde)
Ek Ders: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Nöbet: Yönetici – Ödenmez / Öğretmen – Ödenmez
Egzersiz: Yönetici – Egzersizde görev alamazlar
DYK: Yönetici – Resmi tatillerde DYK planlaması yapılmaz
İYEP: Yönetici – Yönetici/İYEP’te görev alamazlar
Evde Eğitim: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Destek Eğitim: Yönetici – Destek Eğitimde görev alamazlar
Koordinatörlük: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Şeflik: Yönetici – Şeflik alamazlar
Halk Eğitim Merkezi Kursları: Yönetici – Resmi tatillerde planlama yapılmaz
Yüz Yüze Eğitim: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

Resmi tatillerde ek ders ödenir mi 2025? 28-29 Ekim ek ders ödeme durumu

29 EKİM'DE EK DERS ÖDENİR Mİ 2025?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Ek Ders: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Nöbet: Yönetici – Ödenmez / Öğretmen – Ödenmez
Egzersiz: Yönetici – Egzersizde görev alamazlar
DYK: Yönetici – Resmi tatillerde planlama yapılmaz
İYEP: Yönetici – Yönetici/İYEP’te görev alamazlar
Evde Eğitim: Yönetici – Ders görevi bulunmamaktadır
Destek Eğitim: Yönetici – Destek Eğitimde görev alamazlar
Koordinatörlük: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Şeflik: Yönetici – Şeflik alamazlar
Halk Eğitim Merkezi Kursları: Yönetici – Resmi tatillerde planlama yapılmaz
Yüz Yüze Eğitim: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Ek Ders: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Nöbet: Yönetici – Ödenmez / Öğretmen – Ödenmez
Egzersiz: Yönetici – Egzersizde görev alamazlar
DYK: Yönetici – Resmi tatillerde planlama yapılmaz
İYEP: Yönetici – Yönetici/İYEP’te görev alamazlar
Evde Eğitim: Yönetici – Ders görevi bulunmamaktadır
Destek Eğitim: Yönetici – Destek Eğitimde görev alamazlar
Koordinatörlük: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Şeflik: Yönetici – Şeflik alamazlar
Halk Eğitim Merkezi Kursları: Yönetici – Resmi tatillerde planlama yapılmaz
Yüz Yüze Eğitim: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

Resmi tatillerde ek ders ödenir mi 2025? 28-29 Ekim ek ders ödeme durumu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Ek Ders: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Nöbet: Yönetici – Ödenmez / Öğretmen – Ödenmez
Egzersiz: Yönetici – Egzersizde görev alamazlar
DYK: Yönetici – Resmi tatillerde planlama yapılmaz
İYEP: Yönetici – Yönetici/İYEP’te görev alamazlar
Evde Eğitim: Yönetici – Ders görevi bulunmamaktadır
Destek Eğitim: Yönetici – Destek Eğitimde görev alamazlar
Koordinatörlük: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir
Şeflik: Yönetici – Şeflik alamazlar
Halk Eğitim Merkezi Kursları: Yönetici – Resmi tatillerde planlama yapılmaz
Yüz Yüze Eğitim: Yönetici – Ödenir / Öğretmen – Ödenir

30 Ağustos Zafer Bayramı
Aynı şekilde tüm alanlarda yukarıdaki milli bayramlardaki değerlerle aynıdır.

Resmi tatillerde ek ders ödenir mi 2025? 28-29 Ekim ek ders ödeme durumu

1 Mayıs Emekçiler Bayramı
Aynı şekilde tüm alanlarda yukarıdaki milli bayramlardaki değerlerle aynıdır.

1 Ocak Tatili
Aynı şekilde tüm alanlarda yukarıdaki milli bayramlardaki değerlerle aynıdır.

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Bayramı
Aynı şekilde tüm alanlarda yukarıdaki milli bayramlardaki değerlerle aynıdır.

Ramazan ve Kurban Bayramı ( Süreci)
Tüm alanlarda “ödenmez” ibaresi geçerlidir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
29 Ekim ek ders ödenecek mi, verilecek mi 2025?
ETİKETLER
#Eğitim
#öğretmenler
#2025
#tatil
#resmi tatil
#bayram
#bayram tatili
#resmi tatiller
#Ek Ders Ücreti
#Ek Ders Ücreti
#2025 Tatiller
#Tatil Ödeme
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.