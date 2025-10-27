Menü Kapat
22°
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Borsa'da takas ne zaman yapılacak? 28 Ekim günü yarım gün açık olacak

29 Ekim öncesindeki gün olan 28 Ekim günü yarım gün olurken Borsa İstanbul'da yarım gün açık olacak. Resmi tatil nedeniyle 13.00'ten sonra kapalı olacak olan borsada takaslar ne zaman yapılacak duyuruldu.

Borsa'da takas ne zaman yapılacak? 28 Ekim günü yarım gün açık olacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2025
11:52
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
11:52

nedeniyle 'da işlemlerinin tarihinde değişiklik yapılacak. Bugün ve yarınki işlemleri takaslarının yapılacağı tarih paylaşıldı.

BORSA İSTANBUL TAKAS NE ZAMAN YAPILACAK 2025?

Borsa İstanbul'da resmi tatil nedeniyle salı günü işlem takaslarının zamanı değişti. ay Piyasası'nda, bugünkü ve yarınki işlemlerin takası 31 Ekim Cuma günü, 24 Ekim Cuma tarihli işlemlerin takası ise 30 Ekim Perşembe gerçekleşecek. Yarın takas yapılmayacak. Borsa İstanbul'da 28 Ekim Salı günü yarım gün seans olurken, 29 Ekim Çarşamba günü işlem gerçekleşmeyecek.

Borsa'da takas ne zaman yapılacak? 28 Ekim günü yarım gün açık olacak

BORSA 28 EKİM'DE KAPALI MI, AÇIK MI?

2025 yılında 28 Ekim günü salı gününe denk gelirken resmi tatil olmasından dolayı yarım gün tatil olacak. Resmi tatil sebebiyle borsa yarın yarım gün açık olacak. Borsa İstanbul'da işlemleri 13.00'ten sonra sona ererken çarşamba günü de kapalı olacak. Borsa'da işlemler perşembe günü itibarıyla normal düzenine dönecek.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 28 Ekim'de fiziki teslimat, 29 Ekim'de takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

Borsa'da takas ne zaman yapılacak? 28 Ekim günü yarım gün açık olacak

SALI GÜNÜ BORSA ÇALIŞIYOR MU 2025?

2025 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çarşamba gününe denk geliyor. 28 Ekim Salı günü ise ülkemizde yarım gün resmi tatil olacak. Borsa, devlet daireleri, kargolar, hastaneler ve okullar salı günü 13.00'ten sonra resmi tatile başlayacak. Borsada işlemlerini gerçekleştirecek olanlar salı günü 13.00'e kadar ve perşembe günü gerçekleştirebilecek.

Salı günü bankalar açık mı, çalışıyor mu 2025? Öğleden sonra resmi tatil olacak
