Borsa'da takas ne zaman yapılacak? 28 Ekim günü yarım gün açık olacak

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik yapılacak. Bugün ve yarınki işlemleri takaslarının yapılacağı tarih paylaşıldı.

BORSA İSTANBUL TAKAS NE ZAMAN YAPILACAK 2025?

Borsa İstanbul'da resmi tatil nedeniyle salı günü işlem takaslarının zamanı değişti. ay Piyasası'nda, bugünkü ve yarınki işlemlerin takası 31 Ekim Cuma günü, 24 Ekim Cuma tarihli işlemlerin takası ise 30 Ekim Perşembe gerçekleşecek. Yarın takas yapılmayacak. Borsa İstanbul'da 28 Ekim Salı günü yarım gün seans olurken, 29 Ekim Çarşamba günü işlem gerçekleşmeyecek.

BORSA 28 EKİM'DE KAPALI MI, AÇIK MI?

2025 yılında 28 Ekim günü salı gününe denk gelirken resmi tatil olmasından dolayı yarım gün tatil olacak. Resmi tatil sebebiyle borsa yarın yarım gün açık olacak. Borsa İstanbul'da işlemleri 13.00'ten sonra sona ererken çarşamba günü de kapalı olacak. Borsa'da işlemler perşembe günü itibarıyla normal düzenine dönecek.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 28 Ekim'de fiziki teslimat, 29 Ekim'de takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

SALI GÜNÜ BORSA ÇALIŞIYOR MU 2025?

2025 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çarşamba gününe denk geliyor. 28 Ekim Salı günü ise ülkemizde yarım gün resmi tatil olacak. Borsa, devlet daireleri, kargolar, hastaneler ve okullar salı günü 13.00'ten sonra resmi tatile başlayacak. Borsada işlemlerini gerçekleştirecek olanlar salı günü 13.00'e kadar ve perşembe günü gerçekleştirebilecek.