Salı günü bankalar açık mı, çalışıyor mu 2025? Öğleden sonra resmi tatil olacak

Ülkemizin dört bir yanında kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kısa süre kalırken bankaların çalışma durumu da dikkat çekti.

SALI GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğu için bankalar, hastaneler, sağlık ocakları ve kargo şirketleri kapalı olacak. 28 Ekim Salı günü ise yarım gün tatil olarak sayılıyor. Buna göre salı günü 13.00'e kadar açık olan bankalar öğleden sonra kapalı olacak. Banka işlemlerinizi salı günü sabah saatlerinde ve perşembe günü gerçekleştirebilirsiniz.

28 EKİM SALI GÜNÜ BANKALAR KAPALI MI?

Resmi tatil takviminde yer alan 29 Ekim öncesinde 28 Ekim günü yarım gün tatil olacak. Vatandaşlar 13.00'ten önce bankalarda işlemlerini gerçekleştirebilirken 13.00'ten sonra bankalarda hizmet alınamayacak. 29 Ekim Çarşamba günü ise bankalar, devlet daireleri, kamu kurumları ve okullar tatil olacak. Bu nedenle banka işlemlerinizi 28 Ekim günü sabah saatlerinde gerçekleştirebilirsiniz.