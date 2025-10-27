Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Salı günü bankalar açık mı, çalışıyor mu 2025? Öğleden sonra resmi tatil olacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa süre kala salı günü bankaların çalışma durumu da merak edildi. Binlerce kişi bankalarda işlemlerini gerçekleştirirken salı günü bankalar açık mı sorusu da gündeme geldi. Resmi tatilde kapalı olan yerler ise belli oldu.

Salı günü bankalar açık mı, çalışıyor mu 2025? Öğleden sonra resmi tatil olacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 09:29

Ülkemizin dört bir yanında kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı için kısa süre kalırken bankaların çalışma durumu da dikkat çekti.

SALI GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğu için , hastaneler, sağlık ocakları ve kargo şirketleri kapalı olacak. 28 Ekim Salı günü ise yarım gün tatil olarak sayılıyor. Buna göre salı günü 13.00'e kadar açık olan bankalar öğleden sonra kapalı olacak. Banka işlemlerinizi salı günü sabah saatlerinde ve perşembe günü gerçekleştirebilirsiniz.

Salı günü bankalar açık mı, çalışıyor mu 2025? Öğleden sonra resmi tatil olacak

28 EKİM SALI GÜNÜ BANKALAR KAPALI MI?

Resmi tatil takviminde yer alan 29 Ekim öncesinde 28 Ekim günü yarım gün tatil olacak. Vatandaşlar 13.00'ten önce bankalarda işlemlerini gerçekleştirebilirken 13.00'ten sonra bankalarda hizmet alınamayacak. 29 Ekim Çarşamba günü ise bankalar, devlet daireleri, kamu kurumları ve okullar tatil olacak. Bu nedenle banka işlemlerinizi 28 Ekim günü sabah saatlerinde gerçekleştirebilirsiniz.

