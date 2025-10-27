Menü Kapat
22°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

29 Ekim stajyerlere tatil mi? 28 Ekim stajyerlere yarım gün mü?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çarşamba gününe denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı'nın çarşamba gününe denk gelmesinden dolayı 29 Ekim stajyerlere tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü soruları gündeme geldi. Stajyerlerin 28-29 Ekim'de çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor.

29 Ekim stajyerlere tatil mi? 28 Ekim stajyerlere yarım gün mü?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2025
09:13
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
09:13

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek olan etkinlikler ile kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar tarafından 29 Ekim stajyerlere tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü sorusu gündeme geldi.

29 Ekim stajyerlere tatil mi? 28 Ekim stajyerlere yarım gün mü?

29 EKİM STAJYERLERE TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları ve bankalar gibi birçok firma 29 Ekim tarihinde tatil yapıyor.

Özel sektörde ise bazı firmalar 29 Ekim'de hizmet vermeye devam edebiliyor. Bu kapsamda 29 Ekim tarihinde çalışan çalışanlar ise tam gün ek mesai alabiliyorlar.

29 Ekim stajyerlere tatil mi? 28 Ekim stajyerlere yarım gün mü?

28 EKİM STAJYERLERE YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim 2025 saat 13.00'ten itibaren başlayacak. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ve hastaneler gibi birçok kurumda öğleden sonra tatil olacak.

Bu kurumlarda çalışan stajyerlerde saat 13.00'ten itibaren çalışmayacak. Özel sektörde çalışan stajyerlerin durumları ise firmadan, firmaya değişiklik gösteriyor.

Bazı firmalar 28 Ekim tarihinde öğleden sonra tatil yaparken, bazıları ise çalışmayı tercih edebiliyor. 28 Ekim Salı günü öğleden sonra çalışanlar ise yarım gün ek mesai ücreti alacaklar.

