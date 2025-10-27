29 Ekim stajyerlere tatil mi? 28 Ekim stajyerlere yarım gün mü?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek olan etkinlikler ile kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar tarafından 29 Ekim stajyerlere tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü sorusu gündeme geldi.

29 EKİM STAJYERLERE TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları ve bankalar gibi birçok firma 29 Ekim tarihinde tatil yapıyor.

Özel sektörde ise bazı firmalar 29 Ekim'de hizmet vermeye devam edebiliyor. Bu kapsamda 29 Ekim tarihinde çalışan çalışanlar ise tam gün ek mesai alabiliyorlar.

28 EKİM STAJYERLERE YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim 2025 saat 13.00'ten itibaren başlayacak. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ve hastaneler gibi birçok kurumda öğleden sonra tatil olacak.

Bu kurumlarda çalışan stajyerlerde saat 13.00'ten itibaren çalışmayacak. Özel sektörde çalışan stajyerlerin durumları ise firmadan, firmaya değişiklik gösteriyor.

Bazı firmalar 28 Ekim tarihinde öğleden sonra tatil yaparken, bazıları ise çalışmayı tercih edebiliyor. 28 Ekim Salı günü öğleden sonra çalışanlar ise yarım gün ek mesai ücreti alacaklar.