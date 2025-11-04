Son 9 yılın en sert kışı geliyor! İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son hava durumu raporuna göre; ülke genelinde sıcaklıklar düşmeye başladı. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte vatandaşlar "Kar yağışı ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabını arıyor.

Bazı uzmanlar ülke genelinde 2016'dan bu yana en sert kış mevsiminin yaşanacağını belirtiyor. İstanbul için ise 20 Aralık - 20 Ocak tarihleri arasında yoğun kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

2016'DAN BU YANA EN SERT KIŞ GELİYOR

Peki İstanbul'a bu kış kar yağacak mı, yapılan tahminler doğru mu? TGRT Haber canlı yayınına bağlanan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

METEOROLOJİK VERİLERE DİKKAT!

İlerleyen tarihler için bir şey söylemenin doğru olmayacağını belirten Toros, daha yakın vadede Meteoroloji'nin verilerinin takip edilmesi gerektiğini söyledi.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Kar yağışı için de şimdiden yapılan tahminlerin yanılabileceğini aktaran Toros, hava şartlarının çok hızlı değiştiğinin aralık ve ocak ayına doğru daha sağlıklı tahminler yapılabileceğini belirti.

HAVA KALİTELİSİ DÜŞÜYOR MU?

Hava kirliliğinin ana nedeninin sanayiler, betonlaşma ve araçları gösteren Toros, "Hava kirliliğindeki gazları biz gözle göremeyiz. Ölçüm değerleriyle birlikte gerçekten sis veya gerçekten hava kirliliği diye karar verebiliyoruz" dedi.