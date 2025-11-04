Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Son 9 yılın en sert kışı geliyor! İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı uyardı

Son tahminlere göre; Türkiye'de son 9 yılın en sert kış ayının yaşanması bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere yurdun tüm kesimlerinin beyaz örtüyle kaplanması beklenirken Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, TGRT Haber ekranlarında konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 14:16
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 14:25

Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son raporuna göre; ülke genelinde sıcaklıklar düşmeye başladı. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte vatandaşlar " ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabını arıyor.

Son 9 yılın en sert kışı geliyor! İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı uyardı

Bazı uzmanlar ülke genelinde 2016'dan bu yana en sert mevsiminin yaşanacağını belirtiyor. için ise 20 Aralık - 20 Ocak tarihleri arasında yoğun kar yağışı görüleceği ediliyor.

Son 9 yılın en sert kışı geliyor! İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı uyardı

2016'DAN BU YANA EN SERT KIŞ GELİYOR

Peki İstanbul'a bu kış kar yağacak mı, yapılan tahminler doğru mu? TGRT Haber canlı yayınına bağlanan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Son 9 yılın en sert kışı geliyor! İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı uyardı

METEOROLOJİK VERİLERE DİKKAT!

İlerleyen tarihler için bir şey söylemenin doğru olmayacağını belirten Toros, daha yakın vadede Meteoroloji'nin verilerinin takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Son 9 yılın en sert kışı geliyor! İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı uyardı

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Kar yağışı için de şimdiden yapılan tahminlerin yanılabileceğini aktaran Toros, hava şartlarının çok hızlı değiştiğinin aralık ve ocak ayına doğru daha sağlıklı tahminler yapılabileceğini belirti.

Son 9 yılın en sert kışı geliyor! İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı uyardı

HAVA KALİTELİSİ DÜŞÜYOR MU?

Hava kirliliğinin ana nedeninin sanayiler, betonlaşma ve araçları gösteren Toros, "Hava kirliliğindeki gazları biz gözle göremeyiz. Ölçüm değerleriyle birlikte gerçekten sis veya gerçekten hava kirliliği diye karar verebiliyoruz" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pastırma yazı bitiyor! AKOM İstanbul için tarih verdi: Kış havası bir anda gelecek
Meteoroloji il il uyardı: Sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor
Kar yağışı çok sert geliyor! Lapa lapa yağacak: 'Beklenenin üzerinde olacak'
ETİKETLER
#istanbul
#hava durumu
#meteoroloji
#kar yağışı
#tahmin
#kış
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.