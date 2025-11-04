Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Meteoroloji il il uyardı: Sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor

Bahar havası yerini yeniden yağışa bırakıyor. Bugün Türkiye'ye giriş yapması beklenen sağanak, yarın İstanbul başta olmak üzere 20 ili etkisi altına alacak. Yağmurla birlikte sıcaklıklar da 4 derece azalacak.

Ekim ayının sonları ile kasım ayının başında etkili olan bahar havasının ardından yağmur geri dönüyor. Yurdun batı ve kuzey bölgelerinde yağışla birlikte bekleniyor.

Meteoroloji il il uyardı: Sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor

SAĞANAK, SİS VE PUS UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 4 Kasım 2025 tarihli raporuna göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, kesimi, İç Anadolu’nun doğusu, Çanakkale ve Tokat çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. , İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji il il uyardı: Sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor

SICAKLIK 4 DERECE AZALIYOR

Hava sıcaklığı alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji il il uyardı: Sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor

YARIN 20 İLDE SAĞANAK VAR

Bugün yurda giriş yapan yağışlı hava yarın 20 ilde etkisini gösterecek. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bolu, Bartın, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu'da çarşamba günü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji il il uyardı: Sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU (4 KASIM 2025)

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 28°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Tokat çevrelerinin öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 20°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
