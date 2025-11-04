Pastırma yazı bitiyor! AKOM İstanbul için tarih verdi: Kış havası bir anda gelecek

Kategoriler
Türkiye'nin büyük bir bölümünde yazdan kalma günler yaşanıyor. İstanbul dahil birçok ilde pastırma yazı yaşanırken, AKOM'dan kış severleri sevindirecek bir açıklama geldi. AKOM yaptığı son değerlendirmede İstanbul'da pastırma sıcaklarının son bulacağını ve kış havalarının geri döneceğini açıkladı.
Megakentte sıcaklıklar aniden düşecek, sağanak ve poyraz etkisini göstermeye başlayacak. 15 derecelere kadar düşmesi beklenen sıcaklıkların yarından itibaren etkili olacağı bildirildi.
AKOM yaptığı açıklamada "İstanbul’da Ekim ayı son haftası itibari ile etkili olmaya başlayan Pastırma sıcaklarının bugün itibari ile son bulacağı, Çarşamba günü itibari ile bölgemizde kuzeyli yönlerden (Poyraz) kuvvetlenmesi beklenen rüzgarlarla birlikte sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalarak mevsim normallerine (15–17°C) gerileyeceği, beraberinde hafif yerel yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor" ifadelerine yer verdi.