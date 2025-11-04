Menü Kapat
TGRT Haber
 Özge Sönmez

Pastırma yazı bitiyor! AKOM İstanbul için tarih verdi: Kış havası bir anda gelecek

İstanbul ve Türkiye'nin birçok bölgesinde pastırma sıcakları kendini göstermeye devam ediyor. AKOM yaptığı son değerlendirmede, yazdan kalma günlerin biteceğini bildirdi. Yapılan açıklamada yarından itibaren soğuk ve yağışlı havanın hakim olacağı belirtildi. İşte detaylar...

Türkiye'nin büyük bir bölümünde yazdan kalma günler yaşanıyor. dahil birçok ilde pastırma yazı yaşanırken, AKOM'dan kış severleri sevindirecek bir açıklama geldi. AKOM yaptığı son değerlendirmede İstanbul'da pastırma sıcaklarının son bulacağını ve kış havalarının geri döneceğini açıkladı.

Pastırma yazı bitiyor! AKOM İstanbul için tarih verdi: Kış havası bir anda gelecek

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, SAĞANAK VE POYRAZ GELİYOR

Megakentte sıcaklıklar aniden düşecek, sağanak ve etkisini göstermeye başlayacak. 15 derecelere kadar düşmesi beklenen sıcaklıkların yarından itibaren etkili olacağı bildirildi.

Pastırma yazı bitiyor! AKOM İstanbul için tarih verdi: Kış havası bir anda gelecek

YEREL YAĞIŞLAR YARINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

AKOM yaptığı açıklamada "İstanbul’da Ekim ayı son haftası itibari ile etkili olmaya başlayan Pastırma sıcaklarının bugün itibari ile son bulacağı, Çarşamba günü itibari ile bölgemizde kuzeyli yönlerden (Poyraz) kuvvetlenmesi beklenen rüzgarlarla birlikte sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalarak mevsim normallerine (15–17°C) gerileyeceği, beraberinde hafif yerel geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor" ifadelerine yer verdi.

Pastırma yazı bitiyor! AKOM İstanbul için tarih verdi: Kış havası bir anda gelecek
