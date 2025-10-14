SOLOTÜRK Kayseri uçuş gösterisi ne zaman, saat kaçta, nerede? Uçuş takvimi açıklandı

Kategoriler
Uçuş gösterileriyle dikat çeken SOLOTÜRK'ün bir sonraki uçuşunun ne zaman yapılacağı belli oldu. Kayseri 7'nci Bilim Festivali kapsamında SOLOTÜRK gösteri uçuşu yapacak.
Vatandaşlar tarafından SOLOTÜRK Kayseri uçuş gösterisi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor.
SOLOTÜRK'ün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan takvime göre Kayseri 7'nci Bilim Festivali kapsamında gerçekleştirilecek olan uçuş gösterisi 18 Ekim 2025 Cumartesi günü yapılacak. Gösteri uçuşu saat 15.00'da başlayacak ve vatandaşlar ücretsiz olarak izleyebilecekler.
Kayseri SOLOTÜRK gösteri uçuşunu vatandaşlar 18 Ekim 2025 Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bulunan Büyük Etkinlik Alanı'ndan izleyebilecekler.
SOLOTÜRK'ün Kayseri uçuş programı ise şöyle:
"Çevre tanıma uçuşumuz:
Tarih: 16 Ekim 2025 Perşembe
Saat: 11:30
Yer: Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi - Büyük Etkinlik Alanı, Kayseri
Prova uçuşumuz:
Tarih: 16 Ekim 2025 Perşembe
Saat: 15:00
Yer: Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi - Büyük Etkinlik Alanı, Kayseri
Gösteri uçuşumuz:
Tarih: 18 Ekim 2025 Cumartesi
Saat: 15:00
Yer: Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi - Büyük Etkinlik Alanı, Kayseri"