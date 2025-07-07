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 | Selahattin Demirel

Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonunda 6 tutuklama

Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişiden adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı.

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Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonunda 6 tutuklama
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 21:53
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 21:53

Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ardından belediyeye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 kişiden, emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi Manavgat Adliyesine sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından meclis üyesi Mehmet Tosak ile iş insanları Mesut Kara, İlker Günay, Mehmet Ali Fansa, Kemal Taş ve Şükrü Ilgın, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği, belediye meclis üyesi Mehmet Tosak ve 5 iş insanının tutuklanmasına karar verdi. Diğer sanıkların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ardından, İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilere yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirilmişti.

Yürütülen çalışma kapsamında, Belediye Başkanı Kara'nın yeğeni H.C.G. aracılığıyla rüşvet istendiği, rüşvet alınmadan ruhsat verilmediği öne sürüldü. Ayrıca Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla hizmet veya mal alımı yapıldığı, sahte faturalarla haksız menfaat sağlandığı ve şüphelilerin bu yolla yaklaşık 800 milyon lirayı üzerlerine geçirdiği iddia edilmişti.

Belediyeye düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alınmıştı.

kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin, C.C. isimli bir kişiden rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntüler de ortaya çıkmıştı.

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