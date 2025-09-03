Trump 3 ülkeyi komplo kurmakla suçladı tepki jet hızında geldi

Çin, 2. Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yıl dönümü nedeniyle Pekin'de askeri geçit töreni düzenledi. Başkan Xi Jinping, törene müttefiki Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de çağırdı.

Pekin'de ABD Başkanı Donald Trump'ı sinirlendiren görüntüler ortaya çıktı. Trump, ''Asıl mesele, Çin Devlet Başkanı Xi Xinping’in, ABD’nin Çin’in özgürlüğünü yabancı işgalden korumak için verdiği büyük destek ve ‘kan’dan bahsedip bahsetmeyeceğidir'' dedi.

''KOMPLO KURARKEN SELAMIMI İLETİN''

Çin’in zafer mücadelesinde birçok Amerikalının hayatını kaybettiğini belirten Trump, bu askerlerin cesaret ve fedakarlıklarının hak ettiği şekilde onurlandırılmasını umduğunu ifade etti. Xi ve Çin halkına ‘muhteşem ve unutulmaz bir kutlama günü’ dileyen Trump, ''Lütfen Vladimir Putin ve Kim Jong Un’a, ABD’ye karşı komplo kurarken en içten selamlarımı iletin'' ifadelerini kullandı.

KREMLİN'DEN JET HIZINDA TEPKİ

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya, Çin ve Kuzey Kore liderlerinin ABD’ye karşı komplo kurmadığını söyledi. Uşakov, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya, Çin ve Kuzey Kore liderlerini ülkesine karşı komplo kurmakla suçlamasını değerlendirdi.

Rusya, Çin ve Kuzey Kore liderlerinin akıllarında böyle bir fikrin bulunmadığını vurgulayan Uşakov, "Kimse komplo kurmuyor, kimse bir şey planlamıyor, hiçbir komplo yok." ifadesini kullandı.

Uşakov, Trump ve yönetiminin mevcut uluslararası ilişkilerdeki yaklaşımının herkes tarafından bilindiğini sözlerine ekledi.

Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya, Çin ve Kuzey Kore liderlerini ABD’ye karşı komplo kurmakla suçlamıştı.