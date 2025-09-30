Menü Kapat
 | Hüseyin Bahcivan

Inter Slavia Prag maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda var mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftası kapsamında Inter ile Slavia Prag karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de oynayıp oynamayacağı gündem oldu. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Inter - Slavia Prag maçının nereden izleneceği, hangi kanalda yayınlanacağı netleşti.

Inter Slavia Prag maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2025
saat ikonu 20:13
|
GÜNCELLEME:
30.09.2025
saat ikonu 20:13

Inter, 'nin 2025-2026 sezonunun ilk hafta maçları kapsamında Ajax ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 2-0 galibiyet ile ayrılan İtalyan devi bugün Devler Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Çekya ekibi ile karşılaşacak olan Inter, ikinci maçta da galibiyet alarak 6 puana yükselmeyi hedefliyor.

Slavia Prag ise ilk hafta Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelmişti. 2-2 beraberlik ile sonuçlanan karşılaşmanın ardından Slavia Prag 1 puan almıştı. Norveç ekibi bugün oynanacak olan Inter mücadelesinden de puanla ayrılarak ilk 24 şansını arttırmayı planlıyor.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Inter - Slavia Prag maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Inter Slavia Prag maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda var mı?

INTER - SLAVİA PRAG MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak olan Inter - Slavia Prag maçı açıklanan bilgilere göre Tabii Spor 2 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Inter Slavia Prag maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda var mı?

INTER - SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Inter - Slavia Prag maçı bugün (30 Eylül 2025 Salı) saat 22.00'de başlayacak.

Inter Slavia Prag maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda var mı?

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER - SLAVİA PRAG MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Inter'de forma giyen A Milli Takımımızın kaptanı 'nun Slavia Prag ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ilk 11'de başlaması bekleniyor. Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla 1 Şampiyonlar Ligi ve 4 Serie A olmak üzere toplam 5 maçta forma şansı buldu. Bu karşılaşmalarda 392 dakika süre alan Hakan Çalhanoğlu 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Inter Slavia Prag maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda var mı?

INTER - SLAVİA PRAG MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Inter karşılaşmada tam kadro sahada olacakken, Slavia Prag tarafında Dominik Javorcek, Petr Sevcik, Igoh Ogbu, Tomas Holes ve Filip Horsky sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecekler.

Inter - Slavia Prag maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Inter: Martinez; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Martinez, Thuram

Slavia Prag: Markovic; Doudera, Chaloupek, Zima, Mbodji; Zafeiris, Dorley; Kusej, Cham, Provod; Chory

ETİKETLER
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Slavia Prag
#hakan çalhanoğlu
#internet sitesi
#Aktüel
