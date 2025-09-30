Inter Slavia Prag maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda var mı?

Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun ilk hafta maçları kapsamında Ajax ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 2-0 galibiyet ile ayrılan İtalyan devi bugün Devler Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşacak olan Inter, ikinci maçta da galibiyet alarak 6 puana yükselmeyi hedefliyor.
Slavia Prag ise ilk hafta Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelmişti. 2-2 beraberlik ile sonuçlanan karşılaşmanın ardından Slavia Prag 1 puan almıştı. Norveç ekibi bugün oynanacak olan Inter mücadelesinden de puanla ayrılarak ilk 24 şansını arttırmayı planlıyor.
Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Inter - Slavia Prag maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak olan Inter - Slavia Prag maçı açıklanan bilgilere göre Tabii Spor 2 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Inter - Slavia Prag maçı bugün (30 Eylül 2025 Salı) saat 22.00'de başlayacak.
Inter'de forma giyen A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun Slavia Prag ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ilk 11'de başlaması bekleniyor. Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla 1 Şampiyonlar Ligi ve 4 Serie A olmak üzere toplam 5 maçta forma şansı buldu. Bu karşılaşmalarda 392 dakika süre alan Hakan Çalhanoğlu 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Inter karşılaşmada tam kadro sahada olacakken, Slavia Prag tarafında Dominik Javorcek, Petr Sevcik, Igoh Ogbu, Tomas Holes ve Filip Horsky sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecekler.
Inter - Slavia Prag maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:
Inter: Martinez; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Martinez, Thuram
Slavia Prag: Markovic; Doudera, Chaloupek, Zima, Mbodji; Zafeiris, Dorley; Kusej, Cham, Provod; Chory