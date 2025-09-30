Inter Slavia Prag maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda var mı?

Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun ilk hafta maçları kapsamında Ajax ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 2-0 galibiyet ile ayrılan İtalyan devi bugün Devler Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşacak olan Inter, ikinci maçta da galibiyet alarak 6 puana yükselmeyi hedefliyor.

Slavia Prag ise ilk hafta Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelmişti. 2-2 beraberlik ile sonuçlanan karşılaşmanın ardından Slavia Prag 1 puan almıştı. Norveç ekibi bugün oynanacak olan Inter mücadelesinden de puanla ayrılarak ilk 24 şansını arttırmayı planlıyor.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Inter - Slavia Prag maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

INTER - SLAVİA PRAG MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak olan Inter - Slavia Prag maçı açıklanan bilgilere göre Tabii Spor 2 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

INTER - SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Inter - Slavia Prag maçı bugün (30 Eylül 2025 Salı) saat 22.00'de başlayacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER - SLAVİA PRAG MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Inter'de forma giyen A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun Slavia Prag ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ilk 11'de başlaması bekleniyor. Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla 1 Şampiyonlar Ligi ve 4 Serie A olmak üzere toplam 5 maçta forma şansı buldu. Bu karşılaşmalarda 392 dakika süre alan Hakan Çalhanoğlu 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

INTER - SLAVİA PRAG MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Inter karşılaşmada tam kadro sahada olacakken, Slavia Prag tarafında Dominik Javorcek, Petr Sevcik, Igoh Ogbu, Tomas Holes ve Filip Horsky sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecekler.

Inter - Slavia Prag maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Inter: Martinez; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Martinez, Thuram

Slavia Prag: Markovic; Doudera, Chaloupek, Zima, Mbodji; Zafeiris, Dorley; Kusej, Cham, Provod; Chory