 Burak Ayaydın

Arda Güler İspanya'ya damga vurdu!

Arda Güler'in Real Madrid'deki performansına ödül geldi. La Liga yönetimi; milli yıldızı, eylül ayının 'en iyi 23 yaş altı oyuncusu' ödülüne layık gördü.

Arda Güler İspanya'ya damga vurdu!
La Liga'da gündemi yaşanıyor. Genç yetenek, formasıyla son bir ayda dikkatleri üzerine çekmesinin karşılığını ödülle aldı.

Arda Güler İspanya'ya damga vurdu!

LA LIGA'DAN ARDA GÜLER'E ÖDÜL

La Liga'dan yapılan açıklamada, "Arda Güler, La Liga tarafından eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu ödülüne layık görüldü. Türk futbolcu, Xabi Alonso'nun Real Madrid kadrosunda kilit bir oyuncu haline geldi ve bu ayki muhteşem performansıyla bunu kanıtladı. Bu performans, Madrid ekibinin eylül ayındaki dört maçından üçünü kazanmasına yardımcı oldu. Arda Güler, aya Real Sociedad'ı 2-1 yendikleri maçta attığı muhteşem golle başladı ve takımının zorlu bir mücadeleden üç puan çıkarmasına yardımcı oldu. Bu galibiyetin ardından Espanyol'u 2-0 ve Levante'yi 4-1 yendikleri maçlar geldi. Türk oyuncu, bu maçta da öne çıkan isimlerden biri oldu ve bir de asist yaptı. Real Madrid, ayı Güler'in de harika bir gol attığı derbide Atletico Madrid'e 5-2 yenilerek kapattı." bilgisi verildi.

Arda Güler İspanya'ya damga vurdu!

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA GÜLER DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ÖDÜL ALMIŞ MIYDI?
20 yaşındaki milli futbolcu, geçen sezon da aralık ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçilmişti.
