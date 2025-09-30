Menü Kapat
Spor
 Selahattin Demirel

Turgay Ciner'in sahibi olduğu Kasımpaşa SK'ya kayyum atandı

Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ciner Şirketler Grubu'nun sahibi Turgay Ciner hakkında çıkarılan yakalama kararından sonra Ciner'in sahibi olduğu Kasımpaşa SK'ye kayyum atandı. Kulübün yönetimi TMSF denetimine tabi oldu. Ciner'in Kasımpaşa SK ile birlikte Park Holding bünyesinde olan diğer şirketleri de kayyum yönetimine geçti. Soruşturmadaki yeni gelişmeyle Can ve Ciner Holding'in toplam 18 şirketine kayyum atanmış oldu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2025
saat ikonu 19:42
|
GÜNCELLEME:
30.09.2025
saat ikonu 20:31

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, örgüt aracılığıyla ‘nitelikli ’, ‘vergi kaçakçılığı’, ‘kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması’ ve ‘suçtan elde edilen gelirlerin aklanması’ suçlarının işlendiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Can Holding soruşturması çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkarılan Ciner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner'in sahibi olduğu Ciner Holding ve Can Holding Grubuna bağlı Park Holding çatısı altındaki aralarında Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş’nin de bulunduğu şirketlere atandı.

Turgay Ciner'in sahibi olduğu Kasımpaşa SK'ya kayyum atandı

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Savcılıktan yapılan açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Can Holding' yetkilileriyle ilgili Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Nitelikli Dolandırıcılık suçları yönünden yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, yapılan incelemelerde Can Holding A.Ş. ile Ciner Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Park Holding A.Ş. arasında mali ve ticari bağların bulunduğu, bu bağ üzerinden gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlerle suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet edildiği yönünde kuvvetli şüphe ve tespitlere ulaşılmıştır. Daha önce el koyma tedbiri uygulanan ve haklarında kayyım ataması kararı verilen şirketlere ek olarak, her iki grup bünyesinde başka şirketlerin de aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği anlaşılmıştır.

Turgay Ciner'in sahibi olduğu Kasımpaşa SK'ya kayyum atandı

ŞİRKETLERİN İSMİ TEK TEK SAYILDI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Can Holding çatısı altında faaliyet gösteren Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. A.Ş., Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. A.Ş., Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. A.Ş., Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. A.Ş., Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. A.Ş., Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. A.Ş., Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti., European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. A.Ş. ve Nargıll Tütün Mam. San. Tic. A.Ş. üzerinde yüklü miktarda malvarlığı bulunduğu, bu şirketlerin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet ettikleri yönünde kuvvetli şüphe ve tespitlere ulaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Aralarında Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş’nin de bulunduğu şirketlere kayyum atandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öte yandan, Can Holding ile bağlantılı olarak Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Park Holding A.Ş.’ye bağlı Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş., Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş., Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş., Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. isimli şirketlerin de faaliyeti kapsamında kullanıldığı, bu şirketler üzerinden malvarlığı hareketlerinin gerçekleştirildiği yönünde kuvvetli şüphelere ulaşılmıştır.

Turgay Ciner'in sahibi olduğu Kasımpaşa SK'ya kayyum atandı

PARK HOLDİNG ÇATISI ALTINDAKİ ŞİRKETLERE DE KAYYUM KARARI

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin Can Holding ve Ciner Grubu’na bağlı Park Holding çatısı altındaki şirketler üzerinden örgüt faaliyeti kapsamında hareket ederek suçtan elde edilen gelirleri akladıkları hususunda kuvvetli şüphenin bulunduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, CMK 133/1 ve CMK 133/4.a.7 maddeleri ile 04/02/2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7539 sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca yapılan değişiklik doğrultusunda 7145 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi gereğince anılan şirketlerin yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun () kayyım olarak atanmasına, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 30/09/2025 tarihli talebi üzerine İstanbul 5.Sulh Ceza Hakimliğince karar verilmiştir."

