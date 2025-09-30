Jhon Duran Nice maçında oynayacak mı? Fenerbahçe taraftarının gözü bu haberde

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Al-Nassr'dan kiralık olarak aldığı Jhon Duran, Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde sakatlanmıştı.

O karşılaşmadan bu yana Fenerbahçe'nin çıktığı hiçbir mücadelede forma giyemeyen Kolombiyalı yıldız toplamda 6 karşılaşmayı kaçırdı.

Yıldız oyuncunun durumu Fenerbahçe taraftarlarını endişelendiriyor.

Duran'ın yeniden ne zaman sahalara döneceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynayacağı önemli Nice maçında sahada olması beklenen Duran'dan bir olumsuz haber daha geldi

JHON DURAN NİCE MAÇINDA YER ALACAK MI?

Barcelona'da iğne tedavisi gören ardından İstanbul'a dönen ve MR sonuçları temiz çıkan Jhon Duran'ın sancıları sürüyor.

Milli ara sonrası hazır olacağı öne sürülen 21 yaşındaki oyuncunun, Nice maçında da kadroda bulunması beklenmiyor.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 karşılaşmaya çıkan yıldız futbolcu 1 kez ağları havalandırdı.