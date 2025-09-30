Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Jhon Duran Nice maçında oynayacak mı? Fenerbahçe taraftarının gözü bu haberde

Benfica ile yapılan Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında sakatlanan ve Fenerbahçe'nin oynadığı 6 karşılaşmayı kaçıran Kolombiyalı yıldız Jhon Duran’dan Fenerbahçeli taraftarları üzecek bir açıklama daha geldi.

Jhon Duran Nice maçında oynayacak mı? Fenerbahçe taraftarının gözü bu haberde
'nin geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Al-Nassr'dan kiralık olarak aldığı , Benfica ile oynanan play-off turu rövanş mücadelesinde sakatlanmıştı.

O karşılaşmadan bu yana Fenerbahçe'nin çıktığı hiçbir mücadelede forma giyemeyen Kolombiyalı yıldız toplamda 6 karşılaşmayı kaçırdı.

Jhon Duran Nice maçında oynayacak mı? Fenerbahçe taraftarının gözü bu haberde

Yıldız oyuncunun durumu Fenerbahçe taraftarlarını endişelendiriyor.

Duran'ın yeniden ne zaman sahalara döneceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynayacağı önemli maçında sahada olması beklenen Duran'dan bir olumsuz haber daha geldi

Jhon Duran Nice maçında oynayacak mı? Fenerbahçe taraftarının gözü bu haberde

JHON DURAN NİCE MAÇINDA YER ALACAK MI?

Barcelona'da iğne tedavisi gören ardından İstanbul'a dönen ve MR sonuçları temiz çıkan Jhon Duran'ın sancıları sürüyor.

Milli ara sonrası hazır olacağı öne sürülen 21 yaşındaki oyuncunun, Nice maçında da kadroda bulunması beklenmiyor.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 karşılaşmaya çıkan yıldız futbolcu 1 kez ağları havalandırdı.

Sıkça Sorulan Sorular

Jhon Duran ne zamandır forma giyemiyor?
Benfica ile oynanan rövanş maçında sakatlanan futbolcu, toplamda 6 karşılaşmada görev alamadı.
