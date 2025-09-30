EGM promosyon ihalesi ne zaman? Polislere 270 bin TL maaş promosyonu talebi

EGM maaş promosyon ihalesi, 2025-2028 maaş promosyon dönemi çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından birçok bankanın katılımıyla yapılacak.

Vakıfbank 2022 senesinde gerçekleştirilen ihale kapsamında 27 bin TL'lik promosyonu hesaplara yatırmıştı.

3 yıllık dönemin bitmesinin ardından gözler yeniden maaş promosyonu ihale sürecine çevrildi.

Emniyet Teşkilatı Sendikası anlaşma isteğine göre tek seferde ve nakit olarak 270 bin TL maaş promosyonu talep etti.

Ayrıca promosyon yerine alternatif olarak 600.000 TL faizsiz kredi istendi.

EGM PROMOSYON İHALESİ NE ZAMAN?

EGM maaş promosyon ihalesinin Ekim ayının ilk günleri itibarıyla düzenlenmesi bekleniyor.

İhalenin ardından maaş promosyonlarının en geç 15 Kasım’a kadar personel hesaplarına aktarılması öngörülüyor.

Emniyet Teşkilatı Sendikası, çay ve simit hesabına göre 27 bin TL'nin 2022 yılında 7 bin 714 adet simite denk geldiğini, 2025 yılında ise 7 bin 714 adet çay ve simitin 35 TL ortalama ile 270 bin TL’ye ulaştığını teklif taleplerine ekledi.