Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

EGM promosyon ihalesi ne zaman? Polislere 270 bin TL maaş promosyonu talebi

Yılsonunun yaklaşmasıyla birlikte EGM maaş promosyonu ihale zamanı ilgi konusu oldu. Polisler için 270 bin TL maaş promosyonu ve 600 bin TL faizsiz kredi isteniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
EGM promosyon ihalesi ne zaman? Polislere 270 bin TL maaş promosyonu talebi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2025
saat ikonu 19:55
|
GÜNCELLEME:
30.09.2025
saat ikonu 19:55

maaş ihalesi, 2025-2028 maaş promosyon dönemi çerçevesinde tarafından birçok bankanın katılımıyla yapılacak.

Vakıfbank 2022 senesinde gerçekleştirilen kapsamında 27 bin TL'lik promosyonu hesaplara yatırmıştı.

EGM promosyon ihalesi ne zaman? Polislere 270 bin TL maaş promosyonu talebi

3 yıllık dönemin bitmesinin ardından gözler yeniden ihale sürecine çevrildi.

Emniyet Teşkilatı Sendikası anlaşma isteğine göre tek seferde ve nakit olarak 270 bin TL maaş promosyonu talep etti.

Ayrıca promosyon yerine alternatif olarak 600.000 TL faizsiz kredi istendi.

EGM promosyon ihalesi ne zaman? Polislere 270 bin TL maaş promosyonu talebi

EGM PROMOSYON İHALESİ NE ZAMAN?

EGM maaş promosyon ihalesinin Ekim ayının ilk günleri itibarıyla düzenlenmesi bekleniyor.

İhalenin ardından maaş promosyonlarının en geç 15 Kasım’a kadar personel hesaplarına aktarılması öngörülüyor.

Emniyet Teşkilatı Sendikası, çay ve simit hesabına göre 27 bin TL'nin 2022 yılında 7 bin 714 adet simite denk geldiğini, 2025 yılında ise 7 bin 714 adet çay ve simitin 35 TL ortalama ile 270 bin TL’ye ulaştığını teklif taleplerine ekledi.

Sıkça Sorulan Sorular

Maaş promosyon ödemeleri polislerin hesaplarına ne zaman geçecek?
İhalenin ardından promosyon ödemelerinin en geç 15 Kasım’a kadar yatırılması öngörülüyor.
ETİKETLER
#promosyon
#ihale
#emniyet genel müdürlüğü
#sendika
#maaş promosyonu
#egm
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.