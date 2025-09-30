Kairat Real Madrid CANLI nereden izlenir? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Kairat ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, lig aşamasında ikinci hafta heyecanını başlatacak.

KAİRAT REAL MADRİD CANLI İZLE

Kairat ile Real Madrid arasında oynanacak mücadele, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasının dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor. İlk haftada galibiyet alan Real Madrid, Kairat karşısında deplasmanda puan arayacak. Ev sahibi Kairat ise taraftar desteğini arkasına alarak sahadan istediği sonucu almayı planlıyor.

Kairat Real Madrid maçı, saat 19.45’te başlayacak. Ligde 36 takımın mücadele ettiği yeni formatta her puanın önemi büyük. Real Madrid, 3 puanla 13. sırada yer alırken, Kairat ise 0 puanla 33. sırada bulunuyor. Bu karşılaşmadan çıkacak sonuç, iki takımın sıralamadaki yerini doğrudan etkileyecek. Mücadele canlı yayın ile ekranlara gelecek.

Kairat Real Madrid maçı ilk 11'leri:

Kairat: Kalmurza, Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata, Gromyko, Kassabulat, Arad, Mrynskiy, Satpayev, Jorginho

Real Madrid: Courtois, Asencio, Huijsen, Alaba, Fran Garcia, Ceballos, Tchouameni, Mastantuono, Arda Güler, Vinicius, Mbappe.

KAİRAT REAL MADRİD HANGİ KANALDA?

Mücadele Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Türkiye’de futbolseverler Kairat Real Madrid maçını Tabii Spor üzerinden takip edebilecek.

Daha önce karşılaşmanın TRT Spor ekranlarından yayınlanacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak TRT Spor’un yayın akışında Kairat Real Madrid maçına yer verilmedi. Son dakika bir değişiklik yaşanmadığı takdirde mücadele Tabii Spor’dan ekranlara gelecek.

KAİRAT REAL MADRİD MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Kairat Real Madrid maçını farklı ülkelerdeki yayıncı kuruluşlar da ekranlara taşıyacak. Almanya’da Sky Go, Arjantin’de ESPN Argentina, Avusturya’da Prime Video, Belçika’da Play Sports 3, Brezilya’da TNT ve Rusya’da Okko Sport karşılaşmayı yayınlayacak.

Kairat Real Madrid maçını şifresiz veren kanallar:

Almanya: Sky Go

Arjantin: ESPN Argentina

Avusturya: Prime Video

Belçika: Play Sports 3

Brezilya: TNT

Rusya: Okko Sport

KAİRAT - REAL MADRİD NEREDE İZLENİR?

KAİRAT REAL MADRİD MAÇI ŞİFRELİ Mİ, HANGİ KANAL VERİYOR?

KAİRAT REAL MADRİD MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

KAİRAT REAL MADRİD MAÇINI NASIL İZLEYEBİLİRİM?

KAİRAT REAL MADRİD MAÇI TRT SPOR'DA MI, TRT VERİYOR MU?

KAİRAT REAL MADRİD KAÇAK BEDAVA MAÇ

Kairat Real Madrid karşılaşması için internette dolaşan Kairat Real Madrid kaçak maç link/linkleri güvenli değildir. Bu tür Kairat Real Madrid canlı link korsan yayınlar, telefon, tablet ve bilgisayarlara zarar verebilir. Ayrıca Kairat Real Madrid canlı kaçak yayınlar izlenmesi yasal olarak da suçtur.

Kairat Real Madrid maçını en güvenilir ve yüksek çözünürlükte izlemek için Tabii Spor tercih edilmelidir. Türkiye’de futbolseverler için karşılaşmanın resmi yayını yalnızca bu kanal üzerinden yapılmaktadır.