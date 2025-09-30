Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Kairat Real Madrid CANLI nereden izlenir? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Kairat Real Madrid canlı yayın ile ekranlara gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-26 sezonu lig aşamasının ikinci hafta heyecanı başlıyor. İlk haftada Marsilya’yı 2-1 mağlup eden Real Madrid, Kazakistan temsilcisi Kairat ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Kairat Real Madrid maçının TRT Spor’da yayınlanacağı yönünde iddialar vardı. İşte Kairat Real Madrid canlı yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kairat Real Madrid CANLI nereden izlenir? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2025
saat ikonu 19:20
|
GÜNCELLEME:
30.09.2025
saat ikonu 19:20

’nde bu akşam Kairat ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, lig aşamasında ikinci hafta heyecanını başlatacak.

KAİRAT REAL MADRİD CANLI İZLE

Kairat ile Real Madrid arasında oynanacak mücadele, UEFA ’nin ikinci haftasının dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor. İlk haftada galibiyet alan Real Madrid, Kairat karşısında deplasmanda puan arayacak. Ev sahibi Kairat ise taraftar desteğini arkasına alarak sahadan istediği sonucu almayı planlıyor.

Kairat Real Madrid maçı, saat 19.45’te başlayacak. Ligde 36 takımın mücadele ettiği yeni formatta her puanın önemi büyük. Real Madrid, 3 puanla 13. sırada yer alırken, Kairat ise 0 puanla 33. sırada bulunuyor. Bu karşılaşmadan çıkacak sonuç, iki takımın sıralamadaki yerini doğrudan etkileyecek. Mücadele ile ekranlara gelecek.

Kairat Real Madrid maçı ilk 11'leri:

Kairat: Kalmurza, Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata, Gromyko, Kassabulat, Arad, Mrynskiy, Satpayev, Jorginho

Real Madrid: Courtois, Asencio, Huijsen, Alaba, Fran Garcia, Ceballos, Tchouameni, Mastantuono, , Vinicius, Mbappe.

Kairat Real Madrid CANLI nereden izlenir? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

KAİRAT REAL MADRİD HANGİ KANALDA?

Mücadele ekranlarından canlı yayınlanacak. Türkiye’de futbolseverler Kairat Real Madrid maçını Tabii Spor üzerinden takip edebilecek.

Kairat Real Madrid CANLI nereden izlenir? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Daha önce karşılaşmanın ekranlarından yayınlanacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak TRT Spor’un yayın akışında Kairat Real Madrid maçına yer verilmedi. Son dakika bir değişiklik yaşanmadığı takdirde mücadele Tabii Spor’dan ekranlara gelecek.

Kairat Real Madrid CANLI nereden izlenir? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

KAİRAT REAL MADRİD MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Kairat Real Madrid maçını farklı ülkelerdeki yayıncı kuruluşlar da ekranlara taşıyacak. Almanya’da Sky Go, Arjantin’de ESPN Argentina, Avusturya’da Prime Video, Belçika’da Play Sports 3, Brezilya’da TNT ve Rusya’da Okko Sport karşılaşmayı yayınlayacak.

Kairat Real Madrid maçını şifresiz veren kanallar:

  • Almanya: Sky Go
  • Arjantin: ESPN Argentina
  • Avusturya: Prime Video
  • Belçika: Play Sports 3
  • Brezilya: TNT
  • Rusya: Okko Sport
Kairat Real Madrid CANLI nereden izlenir? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

KAİRAT - REAL MADRİD NEREDE İZLENİR?

Kazakistan ekibi Kairat ile İspanyol temsilcisi Real Madrid arasındaki mücadele Tabii Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Türkiye’de yayın hakları kapsamında izleyiciler Kairat Real Madrid maçını bu platform üzerinden takip edebilecek.

Kairat Real Madrid CANLI nereden izlenir? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Yurt dışında yaşayan futbolseverler ise bulundukları ülkeye göre yayıncı kuruluşların yayınlarını izleyebilecek. Yayıncı kuruluş listesinde yer alan kanallar, karşılaşmayı şifresiz olarak futbolseverlere ulaştıracak.

Kairat Real Madrid CANLI nereden izlenir? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

KAİRAT REAL MADRİD MAÇI ŞİFRELİ Mİ, HANGİ KANAL VERİYOR?

Türkiye’de maçın yayıncısı Tabii Spor olacak. Futbolseverler karşılaşmayı bu platform üzerinden şifresiz olarak izleyebilecek.

Spor’un yayın akışında ise Kairat Real Madrid karşılaşmasına yer verilmedi. Bu nedenle Türkiye’de yayın Tabii Spor ekranlarında gerçekleşecek. TRT Spor daha önce maç saatine yakın yayın akışlarında değişiklik yaparak önemli mücadeleleri TRT ekranlarına şifresiz taşımıştı. Bu akşam da benzer bir durum yaşanabilir.

Kairat Real Madrid CANLI nereden izlenir? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

KAİRAT REAL MADRİD MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Karşılaşmayı Türkiye’de Tabii Spor üzerinden izlemek mümkün. Futbolseverler, Kairat Real Madrid maçını Tabii Spor’un canlı yayın seçeneğiyle takip edebilecek. Yurt dışında yaşayanlar ise ülkelerindeki resmi yayıncı kuruluşların ekranlarından karşılaşmayı canlı olarak izleyebilecek.

Kairat Real Madrid CANLI nereden izlenir? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

KAİRAT REAL MADRİD MAÇINI NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Tabii Spor kullanıcıları, Kairat Real Madrid karşılaşmasını şifresiz olarak canlı izleyebilecek. Platformun resmi kanalı üzerinden maç yayını yapılacak. Bu yayın, yüksek çözünürlüklü ve kesintisiz şekilde ekranlara gelecek. Böylece futbolseverler karşılaşmayı internet bağlantısı ile şifresiz canlı olarak takip edebilecek.

Kairat Real Madrid CANLI nereden izlenir? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

KAİRAT REAL MADRİD MAÇI TRT SPOR'DA MI, TRT VERİYOR MU?

Kairat Real Madrid karşılaşmasının TRT Spor’da yayınlanacağı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak TRT Spor’un resmi yayın akışında bu karşılaşmaya yer verilmedi.

Kairat Real Madrid CANLI nereden izlenir? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Yayın akışındaki son durumda karşılaşmanın TRT Spor ekranlarında yayınlanmayacağı, mücadelenin yalnızca Tabii Spor’dan izlenebileceği görülüyor.

KAİRAT REAL MADRİD KAÇAK BEDAVA MAÇ

Kairat Real Madrid karşılaşması için internette dolaşan Kairat Real Madrid kaçak maç link/linkleri güvenli değildir. Bu tür Kairat Real Madrid canlı link korsan yayınlar, telefon, tablet ve bilgisayarlara zarar verebilir. Ayrıca Kairat Real Madrid canlı kaçak yayınlar izlenmesi yasal olarak da suçtur.

Kairat Real Madrid CANLI nereden izlenir? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Kairat Real Madrid maçını en güvenilir ve yüksek çözünürlükte izlemek için Tabii Spor tercih edilmelidir. Türkiye’de futbolseverler için karşılaşmanın resmi yayını yalnızca bu kanal üzerinden yapılmaktadır.

ETİKETLER
#Futbol
#şampiyonlar ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#trt 1
#trt
#real madrid
#real madrid
#arda güler
#canlı yayın
#trt spor
#Tabii Spor
#Trt Tabii
#Şampiyonlar Ligi 2025
#Kairat
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.