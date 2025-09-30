Chelsea Benfica maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Chelsea Benfica maç kadrosu

Devler Ligi'nde bugün ikinci hafta karşılaşmaları oynanmaya başlayacak. Mücadeleler kapsamında Portekiz ekibi Benfica ile İngiliz devi Chelsea karşı karşıya gelecek.

Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftasında Karabağ ile karşı karşıya gelmişti. Portekiz ekibi karşılaşmadan 3-2 mağlubiyet ile ayrılmıştı. Yaşanan mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Bruno Lage ile Portekiz ekibi yollarını ayırdı. Teknik direktörlük görevine ise Fenerbahçe'den ayrılan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho getirildi. Benfica bugün Jose Mourinho liderliğinde ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Chelsea ise Devler Ligi'nin ilk haftasında Alman devi Bayern Münih ile karşılaştı. Mücadeleden 3-1 mağlubiyet ile ayrılan İngiliz devi bugün oynanacak olan Benfica karşılaşmasında kesin bir galibiyet almayı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından Chelsea - Benfica maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

CHELSEA - BENFİCA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak olan Chelsea - Benfica maçı açıklanan bilgilere göre Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmada Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.

CHELSEA - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun lig aşamasının 2. hafta mücadeleleri kapsamında oynanacak olan Chelsea - Benfica maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'de başlayacak.

İlk hafta mağlubiyet alan iki takım da bu karşılaşmada galibiyet alarak Şampiyonlar Ligi'nde 3 puanı hedefliyor.

CHELSEA - BENFİCA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Konuk takım Benfica'da karşılaşma öncesinde sadece Bruma'nın sakatlığı bulunuyor. Aşil tendonu yırtığı nedeniyle sakatlanan 30 yaşındaki yıldız futbolcu mücadelede forma giyemeyecek. Bruma'nın 2026 Ocak ayında tekrardan sahalara dönmesi bekleniyor.

Ev sahibi Chelsea tarafında ise 6 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Levi Colwill, Liam Delap, Dario Essugo, Cole Palmer, Tosin Adarabioyo ve Wesley Fofana karşılaşmada forma giyemeyecek.

Benfica - Chelsea maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Chelsea: Sanchez; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Fernandez, Lavia; Estevao, Buonanotte, Garnacho; George

Benfica: Trubin; Dedic, Otamendi, A. Silva, Dahl; Barrenechea, Rios; Lukebakio, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis