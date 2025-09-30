Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Chelsea Benfica maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Chelsea Benfica maç kadrosu

Chelsea - Benfica maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri gündem oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftası kapsamında bugün oynanacak olan karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Mücadelenin başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Chelsea - Benfica maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Chelsea Benfica maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Chelsea Benfica maç kadrosu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2025
saat ikonu 20:00
|
GÜNCELLEME:
30.09.2025
saat ikonu 20:00

Devler Ligi'nde bugün ikinci hafta karşılaşmaları oynanmaya başlayacak. Mücadeleler kapsamında Portekiz ekibi ile İngiliz devi karşı karşıya gelecek.

Benfica, 'nde ilk haftasında Karabağ ile karşı karşıya gelmişti. Portekiz ekibi karşılaşmadan 3-2 mağlubiyet ile ayrılmıştı. Yaşanan mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Bruno Lage ile Portekiz ekibi yollarını ayırdı. Teknik direktörlük görevine ise Fenerbahçe'den ayrılan dünyaca ünlü teknik direktör getirildi. Benfica bugün Jose Mourinho liderliğinde ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Chelsea Benfica maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Chelsea Benfica maç kadrosu

Chelsea ise Devler Ligi'nin ilk haftasında Alman devi Bayern Münih ile karşılaştı. Mücadeleden 3-1 mağlubiyet ile ayrılan İngiliz devi bugün oynanacak olan Benfica karşılaşmasında kesin bir galibiyet almayı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından Chelsea - Benfica maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Chelsea Benfica maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Chelsea Benfica maç kadrosu

CHELSEA - BENFİCA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak olan Chelsea - Benfica maçı açıklanan bilgilere göre Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmada Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.

Chelsea Benfica maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Chelsea Benfica maç kadrosu

CHELSEA - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun lig aşamasının 2. hafta mücadeleleri kapsamında oynanacak olan Chelsea - Benfica maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'de başlayacak.

İlk hafta mağlubiyet alan iki takım da bu karşılaşmada galibiyet alarak Şampiyonlar Ligi'nde 3 puanı hedefliyor.

Chelsea Benfica maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Chelsea Benfica maç kadrosu

CHELSEA - BENFİCA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Konuk takım Benfica'da karşılaşma öncesinde sadece Bruma'nın sakatlığı bulunuyor. Aşil tendonu yırtığı nedeniyle sakatlanan 30 yaşındaki yıldız futbolcu mücadelede forma giyemeyecek. Bruma'nın 2026 Ocak ayında tekrardan sahalara dönmesi bekleniyor.

Ev sahibi Chelsea tarafında ise 6 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Levi Colwill, Liam Delap, Dario Essugo, Cole Palmer, Tosin Adarabioyo ve Wesley Fofana karşılaşmada forma giyemeyecek.

Chelsea Benfica maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Chelsea Benfica maç kadrosu

Benfica - Chelsea maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Chelsea: Sanchez; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Fernandez, Lavia; Estevao, Buonanotte, Garnacho; George

Benfica: Trubin; Dedic, Otamendi, A. Silva, Dahl; Barrenechea, Rios; Lukebakio, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis

ETİKETLER
#Futbol
#şampiyonlar ligi
#chelsea
#jose mourinho
#benfica
#Stamford Bridge
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.