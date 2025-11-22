Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi: KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, GKRY lideri Hristodulidis’e sert çıktı

Hristodulidis, 1974'teki savaşta yer alan 15 Yunan askerinin hazır bulunduğu bir törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununa ilişkin Türk askeri birliklerinin geri çekilmediği ve güvenlik garantilerinin kaldırılmadığı bir çözümün kabul edilemeyeceğini belirtmişti.

"ÖN ŞART KOYMUŞ OLDU"

Dün (önceki gün) Birleşmiş Milletler (BM) konutunda Hristodulidis ile medya üzerinden karşılıklı açıklama yapmama konusunda hemfikir olduklarını hatırlatan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Rum liderin bu açıklamasıyla kabulünün imkansız olduğunu bildiği bir "ön şartı" ortaya koymuş olduğunu söyledi.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın bu tür bir ön şart ortaya konulmaya çalışılmasının "abesle iştigal" olduğunu dile getirdi. KKTC Cumhurbaşkanı, adada çözüm atmosferine ihtiyaç olduğunu ve kendisinin bu konuda samimi olduğunu vurguladı.