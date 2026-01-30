Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Sosyal medya ünlüsü Mika Raun Can gözaltına alındı

Sosyal medya paylaşımlarıyla halkı kışkırtıcı içerikler üreten "fenomen" olarak adlandırılan Mika Raun Can isimli şahıs gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti ekipleri tarafından gözaltına alınan Can, hem halkı kışkırtma hem de uyuşturucu madde satın almakla suçlanıyor.

Sosyal medya ünlüsü Mika Raun Can gözaltına alındı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Mika Raun Can'ın halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama ile veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından gözaltına alındığı açıklandı. Şahıs emniyete işlemleri yapılmak üzere götürüldü.

Sosyal medya ünlüsü Mika Raun Can gözaltına alındı

İÇERİKLERİ TEPKİ ÇEKİYOR

Yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Mika Raun Can'ın özellikle son yaptığı hamilelik paylaşımı yüksek tepki çekmiş ve çok sayıda kişi tarafından yetkililere çağrıda bulunulmuştu.

Sosyal medya ünlüsü Mika Raun Can gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında sosyal medyada yayın yapan fenomen Mika Raun Can, hakkında kararı verildi. Kararın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Can’ı bulunduğu adreste yakalayarak gözaltına aldı.
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçlamasıyla gözaltına alınan Mika Raun Can’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.

