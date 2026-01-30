Sosyal medya ünlüsü Mika Raun Can gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Mika Raun Can'ın halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından gözaltına alındığı açıklandı. Şahıs emniyete işlemleri yapılmak üzere götürüldü.

İÇERİKLERİ TEPKİ ÇEKİYOR

Yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Mika Raun Can'ın özellikle son yaptığı hamilelik paylaşımı yüksek tepki çekmiş ve çok sayıda kişi tarafından yetkililere çağrıda bulunulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında sosyal medyada yayın yapan fenomen Mika Raun Can, hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Can’ı bulunduğu adreste yakalayarak gözaltına aldı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçlamasıyla gözaltına alınan Mika Raun Can’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.