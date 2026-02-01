Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi hakkında karar verildi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasının son dalgası kapsamında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal gibi isimlerin de aralarında olduğu 11 kişi serbest bırakıldı.

Yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi hakkında karar verildi
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 17:57

İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 31 Ocak Cumartesi sabahının ilk saatlerinde uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla İstanbul başta olmak üzere Muğla, Ankara ve Yalova’da çok sayıda adrese yaptığı eş zamanlı "Şafak Operasyonu"nda önemli bir gelişme yaşandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "uyuşturucu madde kullanılması için yer ve imkan temin etmek" suçlarını işledikleri değerlendirilerek gözaltıına alınan şüpheliler hakkında karar verildi.

11 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Gözaltında bulunan Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş, Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla jandarmada alınan ifadeleri sonrasında serbest bırakıldı.

