Fatih Ürek'in cenazesi hakkında şarkıcı Hatice'den dikkat çeken yorum: 'Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum'

Türkiye’nin ünlü sanatçılarından 59 yaşındaki Fatih Ürek, yaklaşık 3,5 aydır süren yaşam savaşını kaybetti. Beşiktaş Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına; Gülben Ergen, Hande Yener, Demet Akalın, Petek Dinçöz ve Deniz Seki gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

KIZ KARDEŞİ SEVİL ÜREK FENALAŞTI

Cenaze töreni sırasında sanatçının tabutuna sarılan kız kardeşi Sevil Ürek, tören sırasında baygınlık geçirdi. Yakınlarının müdahalesiyle sakinleştirilen Sevil Ürek, "Herkes onu çok seviyordu, mekanı cennet olsun" diyerek kardeşine veda etti.

HATİCE'DEN ŞOK SUÇLAMA: "TİMSAH GÖZYAŞLARI!"

Cenaze devam ederken asıl yankı uyandıran gelişme, şarkıcı Hatice'nin sosyal medyada yaptığı bir yorum oldu. Ürek'in ablalarını hedef alan Hatice, şu sert ifadeleri kullandı:

"Canım Fatih ara ara konuşurduk çokça programına konuk oldum bu timsah gözyaşlarını görünce gerçekten çıldırıyorum özellikle bir ablasının onu nasıl hortumladığını kaç tane evinin üstüne konduğunu hayatta kimseye güvenme Haticem dediği daha dün gibi sanki ve hep derdi ben kimsenin cenazesine gitmiyorum kimsede benimkine gelmesin bu camiadan da nefret ediyorum derdi Nurlar içinde uyu canım arkadaşım.

Hatice, sanat camiasının samimiyetsiz olduğunu savunarak, "Senin için yapabileceğim tek şey yürekten dualarımdır" dedi.