Fatih Ürek son yolculuğuna uğurlandı! Kardeşinin gözyaşları yürekleri dağladı

Geçirdiği ani kalp rahatsızlığının ardından hastaneye kaldırılan ve 107 gündür yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Fatih Ürek, 59 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tanınan isimden gelen acı haber, ailesini, hayranlarını ve sanat camiasını derin üzüntüye boğdu. Ürek 1 Şubat’ta Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sevilen ismin cenazesinde ailesi ve yakın dostlarının yanı sıra sanat camiasından da Petek Dinçöz, Demet Akalın, Alişan, Deniz Seki, Yonca Evcimik, Yeliz, Özlem Yıldız gibi ünlü isimler hazır bulundu.

VASİYETİ GÜNDEME GELDİ

2 yıl önce katıldığı bir programda vasiyeti hakkında konuşan Fatih Ürek, "Bir vakıf kurmak istiyorum, adımı taşıyan bir okul yaptırmak en büyük dileğim. Okullarımıza ihtiyacımız var. Çocukları görünce çok duygulanıyorum. Yaşım geçti, belki de ondan..." ifadelerini kullanmıştı. Ürek, vasiyetinin zaman zaman değiştiğini ancak okul kurma arzusunun hiç değişmediğini söylemişti.