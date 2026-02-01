Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Fatih Ürek son yolculuğuna uğurlandı! Kardeşinin gözyaşları yürekleri dağladı

Fatih Ürek, sevenlerinin eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Ailesinin ve sevenlerinin yoğun katılım gösterdiği cenaze töreninde Ürek’in kardeşinin gözyaşları yürekleri dağladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fatih Ürek son yolculuğuna uğurlandı! Kardeşinin gözyaşları yürekleri dağladı
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 16:22

Geçirdiği ani kalp rahatsızlığının ardından hastaneye kaldırılan ve 107 gündür yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Fatih Ürek, 59 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tanınan isimden gelen acı haber, ailesini, hayranlarını ve sanat camiasını derin üzüntüye boğdu. Ürek 1 Şubat’ta Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sevilen ismin cenazesinde ailesi ve yakın dostlarının yanı sıra sanat camiasından da Petek Dinçöz, Demet Akalın, Alişan, Deniz Seki, Yonca Evcimik, Yeliz, Özlem Yıldız gibi ünlü isimler hazır bulundu.

Fatih Ürek son yolculuğuna uğurlandı! Kardeşinin gözyaşları yürekleri dağladı

VASİYETİ GÜNDEME GELDİ

2 yıl önce katıldığı bir programda vasiyeti hakkında konuşan Fatih Ürek, "Bir vakıf kurmak istiyorum, adımı taşıyan bir okul yaptırmak en büyük dileğim. Okullarımıza ihtiyacımız var. Çocukları görünce çok duygulanıyorum. Yaşım geçti, belki de ondan..." ifadelerini kullanmıştı. Ürek, vasiyetinin zaman zaman değiştiğini ancak okul kurma arzusunun hiç değişmediğini söylemişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: 'Hayatımda en çok istediğim şey' diyerek açıklamış
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fatih Ürek'in son anlarını menajeri Mert Siliv açıkladı: Zemzem içirdim, yüzünü yıkadım
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.