17°
Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi! Vatandaşa bunları yedireceklerdi

Antalya'nın Aksu ilçesinde yapılan gıda denetimlerinde tam 25 ton son kullanma tarihi geçmiş tavuk ele geçirildi. Halk sağlığını tehlikeye atan ürünlerin derhal imha edileceği bildirildi.

Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi! Vatandaşa bunları yedireceklerdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.11.2025
08:05
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
08:52

Zabıta ekipleri, Aksu ilçesinde faaliyet gösteren 4 soğuk hava deposu ile 1 iş yerinde gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde vahim tablo gözler önüne serildi. Halk sağlığını tehdit eden son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 25 ton ele geçirildi.

Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi! Vatandaşa bunları yedireceklerdi

BOZUK TAVUKTAN SUCUK, DÖNER...

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 25 ton tavuk ile bu tavuklardan imal edilerek yeniden paketlenen ve satışa hazır hale getirilen , ciğer, taşlık ve ele geçirildi.

İMHA EDİLECEKLER

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, halkın sağlığıyla oynayanlara asla müsaade etmeyeceklerini belirterek, denetimlerin süreceğini kaydetti.

Zabıta Müdürü Kaan Aydın ise halk sağlığını tehdit eden ürünlerin imha edildiğini bildirdi.

