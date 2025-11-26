Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi! Vatandaşa bunları yedireceklerdi

Zabıta ekipleri, Aksu ilçesinde faaliyet gösteren 4 soğuk hava deposu ile 1 iş yerinde gıda denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde vahim tablo gözler önüne serildi. Halk sağlığını tehdit eden son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 25 ton tavuk ele geçirildi.

BOZUK TAVUKTAN SUCUK, DÖNER...

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 25 ton tavuk ile bu tavuklardan imal edilerek yeniden paketlenen ve satışa hazır hale getirilen döner, ciğer, taşlık ve sucuk ele geçirildi.

İMHA EDİLECEKLER

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, halkın sağlığıyla oynayanlara asla müsaade etmeyeceklerini belirterek, denetimlerin süreceğini kaydetti.

Zabıta Müdürü Kaan Aydın ise halk sağlığını tehdit eden ürünlerin imha edildiğini bildirdi.