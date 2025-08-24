Menü Kapat
 Berkay Alptekin

Ukrayna yürekleri ağza getirdi! Rusya'nın Kursk Nükleer Santrali'ne İHA'lı saldırı

Ukrayna, Rusya’nın Kursk Nükleer Santrali’ne İHA'lı saldırı düzenledi. Saldırı yangına neden olurken, sahada ve çevresinde radyasyon seviyelerinin normal sınırları aşmadığı bildirildi.

Ukrayna yürekleri ağza getirdi! Rusya'nın Kursk Nükleer Santrali'ne İHA'lı saldırı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 12:47
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 12:47

, ABD Başkanı Donald Trump’ın “ateşkes yakın” açıklamasına rağmen ’yı insansız hava araçlarıyla (İHA) vurmaya devam ediyor. Ukrayna güçleri, gece boyunca Rusya’daki birçok elektrik ve enerji tesisine İHA saldırısı düzenledi.

Kursk Nükleer Santrali Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, tesise yönelik İHA saldırısının yardımcı bir trafoda hasar oluşturduğu ve santralin üçüncü ünitesindeki işletme kapasitesinin yüzde 50 oranında azaltıldığı bildirildi.

Saldırının tesiste yangına yol açtığı belirtilirken, yaralanan olmadığı, alevlerin kontrol altına alındığı, sahadaki ve çevresindeki radyasyon seviyelerinin de normal sınırları aşmadığı kaydedildi.

Ukrayna yürekleri ağza getirdi! Rusya'nın Kursk Nükleer Santrali'ne İHA'lı saldırı

LİMANIN ÜZERİNDE ÇOK SAYIDA İHA YOK EDİLDİ

İHA saldırıları sırasında Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Ust-Luga limanında Rus enerji şirketi Novatek tarafından işletilen bir yakıt ihracat terminalinde de yangın çıktığı aktarıldı.

Leningrad Bölge Valisi Alexander Drozdenko yaptığı açıklamada, "Ust-Luga limanı üzerinde 10 adet İHA imha edildi. İHA enkazı, Novatek terminalinde yangına neden oldu. Yangını söndürmek için itfaiye ve Acil Durum Bakanlığı ekipleri çalışıyor. Ön verilere göre, yaralanan yok" dedi.

Ukrayna yürekleri ağza getirdi! Rusya'nın Kursk Nükleer Santrali'ne İHA'lı saldırı

ONLARCA UKRAYNA İHA'SI GECE BOYUNCA SALDIRDI

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca Leningrad ve Samara'nın yanı sıra Kırım Yarımadası dahil olmak üzere 13 bölgede toplam 95 Ukrayna İHA'sının Rus birlikleri tarafından imha edildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna'nın doğusundaki bölgesinde, bin kilometrelik cephe hattı boyunca iki yerleşim yerinin daha kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

Açıklamada yerleşim yerlerinin, aylardır saldırı altında olan Toretsk kasabasının kuzeybatısındaki Kleban-Byk ve kuzeydoğu Harkov bölgesinin idari sınırına daha yakın olan Sredneye olduğu aktarıldı.

Bakanlık, Cuma günü de 3 köyün ele geçirildiğini açıklamıştı.

ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#donetsk
#Drone Saldiri
#Kursk Nükleer Santrali
#Ust-luga Limanı
#Dünya
