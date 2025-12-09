Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki! "Sıkışınca ya saldırganlaşıyor ya da saçmalıyor"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında konuştu. CHP lideri Özgür Özel'in son dönemde yaptığı açıklamalara tepki gösteren Erdoğan, "CHP Genel Başkanı her köşeye sıkıştığında ya topu taca atıyor, ya saldırganlaşıyor ya da saçmalıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 14:09
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 14:49

Cumhurbaşkanı , AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İnsanlık İçin Güçlü " programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasında satır başları:

"İnsanlık İçin Güçlü Türkiye Programı'nın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gazzeli kardeşlerimizi, Sudanlı kardeşlerimizi kucaklıyorum. Acılarını acılarımız bildiğimiz tüm mazlumları yürekten selamlıyorum. Yokluk ve yoksulluğun yükünü omuzlarında taşıyan çocukları anneleri ve babalarını yürekten selamlıyorum.

halkının onurlu mücadelesini bir kez daha saygıyla kucaklıyorum. Türk milleti olarak yanlarında olacağımızı bir kez daha beyan ediyorum. Beyannamesi 1948'de büyük bir teveccühle kabul edildi. 30 maddeden oluşan beyanname iki savaşın ardından yeni bir düzen inşa etmeye çalışan insanlık için onur kaynağı oldu.

Yaklaşık 6 ay sonra meclisimizde kabul edilerek kaderin bir cilvesi olarak 27 Mayıs 1948'de yürürlüğe girmiştir. Beyannamede kayıtlı unsurların özellikle vesayet dönemlerinde ne kadar tatbik edildiği üzerinde durulması gereken bir meseledir. Kimi zaman bürokratik oligarşi kimi zaman anti demokratik güç odakları olan zihniyet milletin kalbinde derin yaralar açmış telafisi uzun zaman almıştır.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

CHP Genel Başkanı her köşeye sıkıştığında ya topu taca atıyor, ya saldırganlaşıyor ya da saçmalıyor. Sarıkamış'ta şehit düşen rahmetli dedemin bir asır önce nerede olduğunu sormuş. Gençlik kolları da bu siyaset acemisine hak ettiği cevabı vermiş. İstanbul halkının kaynaklarını yağmalayan bu şahıs için daha fazla nefes harcamayı ziyan görüyorum.

"İNSANLIK FUKARALARINA PRİM VERMEDİK"

Türkiye denilince akla sınırlarını korumakla kalmayıp artık diplomasiyi de şekillendiren bir ülke geliyor. Türkiye'nin varlığı başta dost ve kardeş ülkeler olmak üzere birçok bölgede yüz milyonlara güven aşılıyor. Biz de Gazze'den 'ye Rusya Ukrayna savaşından Doğu Afrika'daki gerilime kadar tüm insanlık için üzerimize düşeni layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Her iki meselede de ilk günden itibaren tavrımızı ortaya koyduk, insanlık fukaralarına prim vermedik. Kalbimizle zulmü durdurmanın çabası içinde olduk. Suriye devriminin birinci yıl dönümüydü. Bir kez daha her türlü vahşete insanı insanlığından utandıran işkenceye rağmen zalime direnen kardeş Suriye halkını ülkem ve milletim adına tebrik ediyorum.

Esad rejimin alçak saldırılarında can veren kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Sınır ötesi operasyonlarda şehit düşen kahramanlarımıza rahmet diliyorum. Şehitlerimizin metanet abidesi ailelerine hürmetlerimi takdim ediyorum.

"FİLİSTİN'E DE ÖZGÜRLÜK VE BARIŞ GELECEK"

Filistin'e de özgürlük ve gelecek. 1967 sınırlarında egemen bir Filistin devleti muhakkak Allah'ın izniyle kurulacak. On yıllardır büyük acılar çekmiş, tarifsiz acılardan geçmiş Filistin halkı kendi öz yurtlarında emniyet içinde yaşayacak. Bunun önünü hiçbir kanlı ve sinsi plan kesemeyecek. Katliam şebekelerinin her oyunun üzerinde rabbimizin bir taksidir var. Filistin'de de zafer marşlarını Suriye'de olduğu gibi hep birlikte teyemmüm edeceğiz"

