Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

ABD Büyükelçisi Tom Barrack'tan kritik F-35 ve S-400 açıklaması: 'Bir yol bulacağız'

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Gazze’deki insani kriz, Türkiye-ABD ilişkilerinin seyri ve F-35/S-400 anlaşmazlığına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması ve S-400 gerilimi hakkında konuşan Barrack, her iki tarafın da çözüme odaklandığını belirterek, “Bir çözüm bulacağız. Bu mesele 2017’ye ait. Artık çok farklı bir konjonktürdeyiz. Bir orta yol bulacağız” ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD Büyükelçisi Tom Barrack'tan kritik F-35 ve S-400 açıklaması: 'Bir yol bulacağız'
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 09:41

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Tom Barrack, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Suriye’deki entegrasyon süreci, ’deki insani dram, Türkiye-ABD ilişkileri ve /S-400 anlaşmazlığına dair mesajlar veren Barrack, “Askeri müdahale dönemi sona erdi, artık herkes kendi ayakları üzerinde durmalı” vurgusu yaptı.

Barrack, ABD Başkanı Donald Trump’ın dış politika yaklaşımının “güç yoluyla barış ve refah” ilkesine dayandığını vurguladı.

ABD'nin artık ulus inşası ya da rejim değişikliği politikalarına geri dönmeyeceğini söyleyen Barrack, “Başkanımız açıkça söyledi: Bu benim gündemimde yok. Dünyaya böyle yaklaşmayacağım” ifadelerini kullandı.

ABD Büyükelçisi Tom Barrack'tan kritik F-35 ve S-400 açıklaması: 'Bir yol bulacağız'

"ABD REHBERLİK EDER AMA SORUMLULUĞU ÜSTLENEMEZ"

Tarihten ders alınması gerektiğini belirten Barrack, "Osmanlı millet sistemi" üzerinden bölgeyi değerlendirdi ve ABD’nin artık sadece yön gösterici bir rol oynayacağını söyledi.

“Amerika rehberlik edebilir, yön gösterebilir, yardımcı olabilir ama sorumluluğu üstlenemez” diyen Barrack, bu yaklaşımı bir çocuğun büyümesine benzetti: “Bir noktadan sonra o çocuğun kendi bağımsızlığını kazanması gerekir.”

ABD Büyükelçisi Tom Barrack'tan kritik F-35 ve S-400 açıklaması: 'Bir yol bulacağız'

"SURİYE'DE ENTEGRASYON OLACAK"

Suriye’nin kuzeyindeki güçlerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Barrack, “Mazlum Abdi süreci çok sorumlu yürütüyor. Evet, bir entegrasyon olacak” dedi. Bu sürecin zaman alacağını vurgulayan Barrack, henüz net bir takvim olmadığını belirtti ancak tarafların bir niyet beyanı ortaya koyduğunu aktardı.

Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) entegrasyonu için Suriye hükümetiyle olumlu bir diyalog içinde olduklarını söyleyen Barrack, Türkiye’nin bu sürece yapıcı katkı sağladığını ifade etti.

ABD Büyükelçisi Tom Barrack'tan kritik F-35 ve S-400 açıklaması: 'Bir yol bulacağız'

Süveyda’da Dürziler ve Bedeviler arasında başlayan yerel çatışmaların büyüdüğünü belirten Barrack, bu gelişmelerin İsrail’in Şam’a yönelik saldırılarına zemin hazırladığını söyledi. Barrack, “Bu, sadece bir köy kavgası değil artık. Yanlış anlamalar başladı ve İsrail sarayı bile bombalamaya başladı” dedi.

"HAMAS ATEŞKES İLAN ETMEDEN FİLİSTİN TANINMAZ"

Gazze’deki insani krize ilişkin ise kişisel ve profesyonel yaklaşımını ayıran Barrack, “Açlıktan ölen çocuklar görüntülerine bakınca ağlamak istiyorum” dedi. Ancak ABD’nin politik duruşunun net olduğunu belirtti:

" ateşkes ilan etmeden Filistin devleti tanınmayacak. Başkanımız ve Dışişleri Bakanımız bu konuda çok açık.”

ABD Büyükelçisi Tom Barrack'tan kritik F-35 ve S-400 açıklaması: 'Bir yol bulacağız'

KRİTİK F-35 AÇIKLAMASI

Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması ve S-400 gerilimi hakkında konuşan Barrack, her iki tarafın da çözüme odaklandığını belirtti. “Bir çözüm bulacağız. Bu mesele 2017’ye ait. Artık çok farklı bir konjonktürdeyiz. Bir orta yol bulacağız” dedi.

Barrack, Türkiye’nin sadece bir savunma ortağı değil, bölgesel güvenlik mekanizmasının merkezi olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara'da kritik zirve! MGK 4. kez toplandı: Terörsüz Türkiye, Suriye ve Gazze masada
ABD'nin California eyaletinde F-35 savaş uçağı düştü
ETİKETLER
#gazze
#suriye
#hamas
#f-35
#S-400 Hava Savunma Sistemi
#Türkiye-abd İlişkileri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.