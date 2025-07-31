ABD Büyükelçisi Tom Barrack'tan kritik F-35 ve S-400 açıklaması: 'Bir yol bulacağız'

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Suriye’deki entegrasyon süreci, Gazze’deki insani dram, Türkiye-ABD ilişkileri ve F-35/S-400 anlaşmazlığına dair mesajlar veren Barrack, “Askeri müdahale dönemi sona erdi, artık herkes kendi ayakları üzerinde durmalı” vurgusu yaptı.

Barrack, ABD Başkanı Donald Trump’ın dış politika yaklaşımının “güç yoluyla barış ve refah” ilkesine dayandığını vurguladı.

ABD'nin artık ulus inşası ya da rejim değişikliği politikalarına geri dönmeyeceğini söyleyen Barrack, “Başkanımız açıkça söyledi: Bu benim gündemimde yok. Dünyaya böyle yaklaşmayacağım” ifadelerini kullandı.

"ABD REHBERLİK EDER AMA SORUMLULUĞU ÜSTLENEMEZ"

Tarihten ders alınması gerektiğini belirten Barrack, "Osmanlı millet sistemi" üzerinden bölgeyi değerlendirdi ve ABD’nin artık sadece yön gösterici bir rol oynayacağını söyledi.

“Amerika rehberlik edebilir, yön gösterebilir, yardımcı olabilir ama sorumluluğu üstlenemez” diyen Barrack, bu yaklaşımı bir çocuğun büyümesine benzetti: “Bir noktadan sonra o çocuğun kendi bağımsızlığını kazanması gerekir.”

"SURİYE'DE ENTEGRASYON OLACAK"

Suriye’nin kuzeyindeki güçlerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Barrack, “Mazlum Abdi süreci çok sorumlu yürütüyor. Evet, bir entegrasyon olacak” dedi. Bu sürecin zaman alacağını vurgulayan Barrack, henüz net bir takvim olmadığını belirtti ancak tarafların bir niyet beyanı ortaya koyduğunu aktardı.

Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) entegrasyonu için Suriye hükümetiyle olumlu bir diyalog içinde olduklarını söyleyen Barrack, Türkiye’nin bu sürece yapıcı katkı sağladığını ifade etti.

Süveyda’da Dürziler ve Bedeviler arasında başlayan yerel çatışmaların büyüdüğünü belirten Barrack, bu gelişmelerin İsrail’in Şam’a yönelik saldırılarına zemin hazırladığını söyledi. Barrack, “Bu, sadece bir köy kavgası değil artık. Yanlış anlamalar başladı ve İsrail sarayı bile bombalamaya başladı” dedi.

"HAMAS ATEŞKES İLAN ETMEDEN FİLİSTİN TANINMAZ"

Gazze’deki insani krize ilişkin ise kişisel ve profesyonel yaklaşımını ayıran Barrack, “Açlıktan ölen çocuklar görüntülerine bakınca ağlamak istiyorum” dedi. Ancak ABD’nin politik duruşunun net olduğunu belirtti:

"Hamas ateşkes ilan etmeden Filistin devleti tanınmayacak. Başkanımız ve Dışişleri Bakanımız bu konuda çok açık.”

KRİTİK F-35 AÇIKLAMASI

Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması ve S-400 gerilimi hakkında konuşan Barrack, her iki tarafın da çözüme odaklandığını belirtti. “Bir çözüm bulacağız. Bu mesele 2017’ye ait. Artık çok farklı bir konjonktürdeyiz. Bir orta yol bulacağız” dedi.

Barrack, Türkiye’nin sadece bir savunma ortağı değil, bölgesel güvenlik mekanizmasının merkezi olması gerektiğini de sözlerine ekledi.