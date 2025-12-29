Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı herkesi şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının dün yayınlanan bölümünde herkesi şaşırtan bir gelime oldu. Bir yarışmacı daha ilk sorudan elenince büyük şaşkınlık yaşadı.

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı herkesi şaşırttı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.12.2025
saat ikonu 09:00
|
GÜNCELLEME:
29.12.2025
saat ikonu 09:00

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının son yayınlanan bölümünde edebiyat mezunu yarışmacı ilk bölümden elenince büyük şaşkınlık yaşadı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASINDA STÜDYO BİR ANDA BUZ KESTİ

Edebiyat bölümü mezunu genç yarışmacı çok heyecanlı olduğunu söyleyerek yarışmaya başladı. Türk alfabesindeki 29 harfin baştan sona sayılması durumunda söylenecek son üç harfin hangileri olduğu sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı herkesi şaşırttı!

Yarışmacının 'Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları' bölümü mezunu olması da dikkat çekerken, o anlar kısa sürede gündem olarak sosyal medyada çok sayıda yorum ve paylaşımın yapılmasına neden oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı herkesi şaşırttı!
