Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı herkesi şaşırttı!

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının son yayınlanan bölümünde edebiyat mezunu yarışmacı ilk bölümden elenince büyük şaşkınlık yaşadı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASINDA STÜDYO BİR ANDA BUZ KESTİ

Edebiyat bölümü mezunu genç yarışmacı çok heyecanlı olduğunu söyleyerek yarışmaya başladı. Türk alfabesindeki 29 harfin baştan sona sayılması durumunda söylenecek son üç harfin hangileri olduğu sorusu çıktı.

Yarışmacının 'Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları' bölümü mezunu olması da dikkat çekerken, o anlar kısa sürede gündem olarak sosyal medyada çok sayıda yorum ve paylaşımın yapılmasına neden oldu.