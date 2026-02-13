Akın Gürlek duyurdu: Yasa çalışması var! Sosyal medyada sahte hesapla yorum ve paylaşım yapılamayacak

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve yorumlarla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten çok önemli bir açıklama geldi.

Bakan Gürlek, sosyal medyayı ilgilendiren bir yasa çalışmasının olduğunu belirterek sahte hesaplarla itibar suikastlarının ve yanlış bilgilerinin önüne geçileceği bilgisini verdi.

"SOSYAL MEDYADA HÜKÜMLER VERİLİYOR"

Katıldığı A Haber canlı yayınında "Sosyal medyada maalesef çok bilgi kirliliği var." diyen Gürlek "Yargılamalar yapılıyor sosyal medyada, yani hükümler veriliyor, kararlar veriliyor. Öyle değil, gerçekteki öyle değil. Yani burada hakim savcı arkadaşlar da özellikle linç ediliyor; ya böyle bir şey yok. Yani hakim dosyadaki delillere göre karar veriyor ama sosyal medyada 'Vay efendim o niye bırakıldı', 'Vay işte niye şu kadar ceza aldı?' Yani burada sosyal medyada bilgi kirliliği var." ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYAYLA İLGİLİ BİR YASA ÇALIŞMASI VAR"

"Sosyal medya ile ilgili bildiğim kadarıyla bir yasa çalışması var." sözleriyle yeni yasa çalışmasının bilgisini veren Gürlek, konuşmasının devamında şu cümleleri sarf etti:

"Sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa, bir yazıyı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak. Kimliği doğrulanmadan sahte hesapla ya da yurt dışından bir fake hesapla bunu yapmayacak.

Herkese itibar suikastı oluyor; hakim savcı arkadaşlara oluyor, yargılamayı etkilemeye çalışıyorlar. Bunlar yanlış. Eğer sosyal medyada şahıs bir açıklama yapıyorsa bir hedef gösteriyorsa o kişinin kimliği belli olduğu için artık onun da cezai sorumluluğu başlayacak. Bu konuda sosyal medya ile ilgili yasa çalışmasına önem veriyorum."