İtirafçı Servet Yıldırım götürdüğü paraları tek tek açıkladı: İmamoğlu'na hırsız diyebilirim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanarak görevden alınan eski başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kasası olarak değerlendirilen iş adamı Hüseyin Köksal’ın makam şoförü Servet Yıldırım, süreçle ilgili sarsıcı açıklamalarda bulundu.

"İmamoğlu Suç Örgütü" davasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Servet Yıldırım, Gazeteci Ferhat Murat'ın YouTube kanalında konuştu.

Yıldırım, soruşturmaya konu olan iddialarla ilgili kamu kaynaklarının usulsüz şekilde aktarıldığını öne sürerek bahsi geçen paraları bazı aile bireylerine kendisinin götürdüğünü söyledi.

"MAHKEMEDE ANLATACAĞIM"

9 Mart'ta başlayacak olan mahkeme öncesinde önemli sözler sarf eden Servet Yıldırım, mahkemede tüm bildiklerini de anlatacağını sözlerin ekledi.

YAPTIĞI PARA SEVKLERİNİ KAYDETMİŞ

Yıldırım, Ferhat Murat'a verdiği röportajda milyonlarca dolarlık para transferleri yaptığını öne sürdü ve kamu kaynağı olduğunu iddia ettiği paraların İmamoğlu ailesinin bazı fertlerine ulaştırıldığını savundu.

Yıldırım, bu süreçte görüntü kaydı aldığını ve söz konusu kayıtları savcılığa teslim ettiğini dile getirdi.

"EKREM BEY'E HIRSIZ DİYEBİLİRİM"

Yıldırım, ses getirecek konuşmasında Ekrem İmamoğlu için de hayli tartışılacak bir ifade kullanarak şunları söyledi:

"Ne söylediysem doğrudur. Bunlar bunu yapmıştır. Halkımızın sadece bunu bilmesini istiyorum. Ekrem Bey'e hırsız diyebilirim. Çünkü babasına para götürdüm, amcasına para götürdüm, amcasının oğluna para götürdüm. Toplamda 10 milyon dolar da götürdüğüm olmuştur, 5 milyon dolar da.

"HALKIN, ÇOLUK ÇOCUĞUN PARASI"

Çantaları açtım, kameramla çektim. Kamu parasının oraya gitmeye başladığını öğrendiğimden itibaren küfür ederek çekiyorum. Bu halkın parası, çoluk çocuğun parası."