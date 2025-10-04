Almanya'da havalimanında dron alarmı: Uçuşlar durduruldu, binlerce yolcu mahsur kaldı

Avrupa'daki dron krizi devam ediyor. Ülkenin en önemli havalimanlarından biri olan Münih Havalimanı'nın üzerinde dron tespit edildi. Bunun üzerine yetkililer alarma geçti.

HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI

Münih Havalimanı polisinin yaptığı açıklamaya göre dron tehdidi nedeniyle havalimanındaki iniş ve kalkış pistleri yerel saat ile 21:28’den itibaren kapatıldı. Münih Havalimanına inmesi beklenen uçuşlar çevre şehirlere yönlendirildi.

Münih Havalimanının internet sitesinden yapılan açıklamada ise " 3 Ekim akşamı Alman Hava Trafik Kontrolü Merkezi (DFS) dron gözlemleri nedeniyle önlem amaçlı olarak Münih Havalimanındaki uçuş operasyonlarını kısıtladı ve bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı" ifadelerine yer verildi.

6 BİN 500 YOLCU MAHSUR KALDI

Havalimanından yapılan açıklamada ise alınan karar sonrası Münih Havalimanına inişi beklenen 23 uçağın başka havalimanlarına yönlendirildiği kaydedildi. Münih Havalimanı iniş planlı 12 sefer iptal edilirken, Münih Havalimanı kalkışlı 46 uçuş ise yapılamadı.

Bu nedenle 6 bin 500 yolcunun havalimanında geceyi geçirmek zorunda olduğu ifade edildi. Bazı yolcuların ise son anda valizleriyle birlikte uçaktan indirildikleri belirtildi. Açıklamada havalimanında mahsur kalan yolcular için kamp yatağı, yiyecek ve içecek sağlandığı da kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Almanya'da geçen hafta Schleswig-Holstein eyaletindeki Kiel şehrinde bir elektrik santrali dahil olmak üzere kritik altyapılar üzerinde dronlar görülmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Ayrıca geçtiğimiz hafta Danimarka ve Norveç havalimanlarında da dron görülmesi üzerine Baltık ülkeleri alarma geçmişti. Danimarka 1-2 Ekim'de ev sahipliği yaptığı Avrupa Birliği Hükümet ve Devlet Başkanları zirvesinin güvenliği için komşu ülkelerden yardım talep etmişti.