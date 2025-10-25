Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
20°
Durakta baygın bulundu! Uyanınca öyle bir şey yaptı ki ekipler şoke oldu

Antalya'da dolmuş durağında baygın halde yatan şahıs, kendisini uyandıran polislerin elini öptü. Hastaneye gitmeyi reddeden şahıs, uzun çabalar sonrası hastaneye gitmeyi kabul etti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2025
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
saat ikonu 10:52

'nın ilçesi Antalya Caddesi bulunan dolmuş durağında ilginç anlar yaşandı. Durakta baygın şekilde yatan şahsı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri sevk edildi.

Durakta baygın bulundu! Uyanınca öyle bir şey yaptı ki ekipler şoke oldu

POLİSLERİN ELİNİ ÖPTÜ

Olay yerine gelen ekipler, oturma grubunda kendinden geçmiş halde yatan ve adının V.Y. olduğu belirlenen şahsı uzun uğraşlar sonucu uyandırdı. Madde etkisinde olduğu ileri sürülen V.Y., bir süre kaldırımda oturup toparlanmaya çalıştı. Bu sırada kendisine yardım eden Yunus ekibindeki polislerin eline sarılıp öptü.

Durakta baygın bulundu! Uyanınca öyle bir şey yaptı ki ekipler şoke oldu

HASTANEYE GİTMEYİ REDDETTİ

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülmek istenen V.Y., ilk etapta ambulansa binmeyi reddetti. Yunus ekibinde görevli bir polisin "Ben de ambulansta senin yanında olacağım" sözleri üzerine ikna olan şahıs, ambulansa binerek Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Durakta baygın bulundu! Uyanınca öyle bir şey yaptı ki ekipler şoke oldu
TGRT Haber
