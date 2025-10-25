Durakta baygın bulundu! Uyanınca öyle bir şey yaptı ki ekipler şoke oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesi Antalya Caddesi bulunan dolmuş durağında ilginç anlar yaşandı. Durakta baygın şekilde yatan şahsı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri sevk edildi.

POLİSLERİN ELİNİ ÖPTÜ

Olay yerine gelen ekipler, oturma grubunda kendinden geçmiş halde yatan ve adının V.Y. olduğu belirlenen şahsı uzun uğraşlar sonucu uyandırdı. Madde etkisinde olduğu ileri sürülen V.Y., bir süre kaldırımda oturup toparlanmaya çalıştı. Bu sırada kendisine yardım eden Yunus ekibindeki polislerin eline sarılıp öptü.

HASTANEYE GİTMEYİ REDDETTİ

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülmek istenen V.Y., ilk etapta ambulansa binmeyi reddetti. Yunus ekibinde görevli bir polisin "Ben de ambulansta senin yanında olacağım" sözleri üzerine ikna olan şahıs, ambulansa binerek Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.